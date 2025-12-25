Khách Việt ồ ạt đến Nhật Bản, theo dấu "quái vật tuyết" để tránh chen chúc

Nhu cầu du lịch Nhật Bản tăng dịp đầu năm

Những tháng cuối năm và đầu năm mới từ lâu được xem là mùa cao điểm của du lịch Nhật Bản, khi xứ sở hoa anh đào bước vào giai đoạn đẹp nhất của mùa đông.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, lượng khách Việt Nam quan tâm đến các tour Nhật Bản dịp Tết Dương lịch đang trên đà tăng trưởng. Nhật Bản nằm trong nhóm điểm đến hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa mùa lá đỏ, các lễ hội cuối năm và chuỗi sản phẩm du lịch mùa đông đặc trưng.

Nhật Bản là một trong những điểm đến được du khách Đông Nam Á yêu thích (Ảnh minh họa: Canva).

Dịp Tết Nguyên đán, lượng khách Việt đi Nhật được kỳ vọng tiếp tục tăng khi xu hướng du lịch nước ngoài ngắn ngày, thời gian bay thuận tiện ngày càng phổ biến.

Bà Trần Phương Linh - Giám đốc Tiếp thị Công nghệ Thông tin BenThanh Tourist - cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các điểm đến quốc tế có khoảng cách địa lý gần như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan chiếm ưu thế.

Lượng khách mua tour Tết Dương lịch năm nay tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhiều đoàn đi Nhật Bản đã sớm kín chỗ ngay từ đầu tháng 12.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, trong bức tranh chung của du lịch xứ sở mặt trời mọc, miền Bắc Nhật Bản nổi lên như lựa chọn mới mẻ dành cho du khách muốn trải nghiệm một mùa đông đúng nghĩa, tránh sự đông đúc của các đô thị lớn.

Miền Bắc Nhật Bản đang là điểm đến được nhiều người lựa chọn (Ảnh: JNTO).

Tại đây, Hokkaido và Tohoku bước vào mùa đông với lượng tuyết dày và nền nhiệt thường xuyên xuống dưới 0°C. Đổi lại, khung cảnh tuyết trắng trải dài, bầu không khí trong lành cùng nhịp sống chậm rãi mang đến cảm giác yên bình hiếm có.

Hokkaido - hòn đảo lớn nhất phía Bắc Nhật Bản - nổi tiếng với thiên nhiên rộng mở, nguồn nông sản phong phú, hải sản dồi dào và các sản phẩm từ sữa chất lượng cao. Tohoku lại ghi dấu ấn bởi cảnh quan trù phú và bản sắc văn hóa đậm nét, được xem là vựa nông sản của Nhật Bản với những sản phẩm như táo, lê.

Cả hai khu vực đều sở hữu hệ thống khu nghỉ dưỡng mùa đông, lễ hội tuyết - băng và suối nước nóng phong phú, phù hợp với du khách tìm kiếm những trải nghiệm thiên nhiên kết hợp nghỉ dưỡng.

Nếu Hokkaido từ lâu đã quen thuộc với du khách quốc tế, thì Tohoku trong những năm gần đây cũng đang từng bước khẳng định sức hút riêng, đặc biệt với những ai yêu thích vẻ đẹp nguyên sơ và tĩnh lặng.

Điểm đến ở Nhật Bản hấp dẫn vào mùa đông

Shikaribetsuko-Kotan - ngôi làng băng tuyết giữa lòng Hokkaido: Mỗi mùa đông, hồ Shikaribetsu gần trung tâm Hokkaido đóng băng hoàn toàn khi nhiệt độ có thể xuống tới -30°C. Trên mặt hồ băng giá, Shikaribetsuko-Kotan - ngôi làng băng tuyết đặc biệt - sẽ mở cửa trở lại vào năm 2026. (“Kotan” trong tiếng Nhật có nghĩa là “làng”).

Toàn bộ công trình tại đây được tạo nên từ băng và tuyết tự nhiên, nổi bật với các mái vòm được dựng thủ công.

Ngôi làng băng tuyết độc đáo tại Hokkaido (Ảnh: JNTO).

Du khách có thể trải nghiệm quầy bar băng, tự tay làm ly bằng đá, ngâm chân hoặc tắm nước nóng ngoài trời giữa khung cảnh tuyết trắng hay tham gia các hoạt động như lái xe trượt tuyết, trượt phao và đi bộ trên tuyết cùng hướng dẫn viên.

Từ thành phố Obihiro - nơi nổi tiếng với ngành chăn nuôi bò sữa - du khách có thể dễ dàng di chuyển đến hồ Shikaribetsu, kết hợp thưởng thức ẩm thực đặc trưng của Hokkaido như sữa tươi, phô mai và các món thịt chất lượng cao.

Núi Hakkoda và hiện tượng “quái vật tuyết” ở Aomori: Tháng 1-2 hằng năm, dãy núi Hakkoda (tỉnh Aomori) trở thành điểm hẹn của những ai yêu thích cảnh quan mùa đông kỳ vĩ.

Dưới tác động của gió ẩm và nhiệt độ âm, các hàng cây trên núi bị phủ kín băng tuyết, tạo thành những khối hình thù đồ sộ được nhiều người gọi với cái tên đặc biệt là “quái vật tuyết”.

Cảnh thiên nhiên được ví như "quái vật tuyết" ở Nhật Bản (Ảnh: JNTO).

Du khách có thể đi cáp treo để chiêm ngưỡng hiện tượng này từ trên cao hoặc tham gia các tour trekking xuyên rừng tuyết. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, toàn cảnh núi non phủ trắng mở ra đầy ấn tượng.

Không chỉ có thiên nhiên, Aomori còn hấp dẫn bởi ẩm thực mùa đông, nổi bật là táo Aomori và cá ngừ Oma - nguyên liệu cao cấp trong nhiều nhà hàng sushi địa phương.

Zao - khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và suối nước nóng nổi tiếng thế giới: Chỉ cách Tokyo khoảng 300km, tỉnh Yamagata vẫn giữ được vẻ yên bình đặc trưng. Tháng 10/2025, Yamagata được National Geographic bình chọn là một trong những điểm đến đáng du lịch nhất thế giới năm 2026.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và suối nước nóng Zao là điểm nhấn của vùng, với hệ thống dốc trượt phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn người có kinh nghiệm.

Du khách có thể thuê đầy đủ trang thiết bị, tham gia các lớp học bằng tiếng Anh và kết hợp nghỉ dưỡng tại suối nước nóng lưu huỳnh - nơi được mệnh danh là “suối nguồn sắc đẹp”.

Từ đỉnh núi Zao, những hàng cây phủ sương giá tiếp tục mang đến hình ảnh “quái vật tuyết” hùng vĩ, khép lại hành trình mùa đông trọn vẹn giữa thiên nhiên Nhật Bản.

Suối nước nóng - hoạt động thư giãn quen thuộc tại Nhật Bản (Ảnh: Canva).

Không quá náo nhiệt như các đô thị lớn, nhưng với sự kết hợp giữa cảnh quan tuyết trắng, lễ hội mùa đông, ẩm thực địa phương và trải nghiệm nghỉ dưỡng, Hokkaido và Tohoku đang dần trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho du khách Việt trong những chuyến đi đầu năm.