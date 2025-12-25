Cần Thơ tạm chặn nhiều tuyến đường phục vụ khai mạc Lễ hội sông nước

Để phục vụ cho Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025, diễn ra từ ngày 27/12 đến ngày 1/1/2026, ban tổ chức đã đưa ra thông báo về việc điều tiết giao thông và sắp xếp các bãi giữ xe cho người dân và du khách.

Theo đó, chương trình khai mạc lễ hội bắt đầu vào lúc 20h ngày 27/12 tại Rạch Khai Luông. Từ 18h ngày 27/12, các phương tiện sẽ bị chặn lưu thông tại 5 tuyến đường trung tâm thuộc phường Ninh Kiều bao gồm: Ngô Gia Tự, Ngô Quyền, Thủ Khoa Huân, Trần Quốc Toản và Hai Bà Trưng.

Lễ hội sông nước Cần Thơ sẽ diễn ra từ ngày 27/12 đến ngày 1/1/2026 (Ảnh: Hoàng Duật).

Để thuận tiện cho khách tham quan, các bãi giữ xe mô tô đã được bố trí tại nhiều địa điểm như: Khám lớn (đường Ngô Gia Tự), vỉa hè Sở Khoa học và Công nghệ, vỉa hè đường Thủ Khoa Huân, khu vực Tòa án cũ trên đường Phan Đình Phùng, ngã tư Ngô Quyền - Phan Đình Phùng, vỉa hè công viên nước và vòng xoay dưới chân cầu Ninh Kiều.

Đối với xe ô tô, bãi đỗ được sắp xếp tại đường Ngô Hữu Hạnh, khu vực Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần và một phần lòng đường từ khách sạn Mường Thanh đến chân cầu Ninh Kiều.

Ngoài ra, các đại biểu có thẻ ưu tiên sẽ gửi xe trong khuôn viên trụ sở UBND TP tại số 2 đường Hòa Bình.

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội văn hóa sông nước 2025, Cần Thơ đã cho khai trương bến tàu du lịch với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng để phục vụ du khách khám phá sông nước miền Tây.

Lễ hội Sông nước Cần Thơ do UBND TP chủ trì tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP tham mưu và phối hợp triển khai các hoạt động. Lễ hội kéo dài 6 ngày với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Bắn pháo hoa tầm thấp và trình diễn máy bay không người lái, gắn kết văn hóa và du lịch, ẩm thực đặc sắc, hội thảo, kích cầu du lịch đường thủy và nhiều sự kiện văn hóa - thể thao trên sông, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sông nước đậm chất miền Tây.