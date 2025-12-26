Triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ sáng 26/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua dự án Meta Whale.

Dự án này được quảng bá rầm rộ trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nhận định vụ việc phức tạp, tinh vi, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác lập chuyên án.

Ngày 11/10 vừa qua, đơn vị này phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ), VKSND tỉnh Phú Thọ cùng Công an phường Hà Đông (Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông.

Công an cùng lực lượng chức năng kiểm tra tại hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người.

Ban tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm (SN 1989), Hoàng Thị Thúy (SN 1983) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978, cùng trú tại Hà Nội).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Các đối tượng hưởng hoa hồng chủ yếu từ việc giới thiệu, phát triển thêm người tham gia mới vào hệ thống.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch nhiều tỷ đồng.

Bước đầu công an xác định đường dây đa cấp đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch nhiều tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.