Thanh niên "điều" chó dữ lao vào đám đông, một phụ nữ bị tấn công dữ dội

Ngày 26/12, Công an xã Hồng Vân, TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.

Trước đó ngày 25/12, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại sự việc hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, lao vào xô xát giữa đường.

Khi hai bên đang ẩu đả, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Người này sau đó đẩy con chó về phía hai người đang đánh nhau.

Con chó trắng khoang nâu vàng lao vào đám đông trước khi tấn công người phụ nữ (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, con chó không lao vào những người đang xô xát mà bất ngờ quay sang tấn công một phụ nữ đứng gần đó. Con vật cắn chặt khiến nạn nhân chỉ biết la hét trong đau đớn, tạo nên cảnh tượng hoảng loạn.

Chứng kiến sự việc, một người đàn ông được cho là người thân của nạn nhân lập tức lao tới, dùng sức kéo con chó ra để cứu người. Dù bị tác động mạnh, con vật vẫn không chịu nhả ra.

Hình ảnh con chó tấn công cô gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, khi người đàn ông gần tách được con chó khỏi người phụ nữ, nam thanh niên dắt chó bất ngờ có hành vi tác động vật lý vào người đang tham gia cứu nạn khiến tình hình càng trở nên căng thẳng và hỗn loạn hơn.

Vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 25/12.