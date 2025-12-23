Chi 125 tỷ đồng làm đường tiếp cận tháp cổ bí ẩn trên đỉnh núi cao 800m

Ngày 23/12, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường kết nối di tích tháp Chăm Hòn Chuông, thuộc xã Đề Gi (trước đây là xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Dự án trị giá 125 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở đường khai thác giá trị lịch sử - văn hóa của khu di tích Champa độc đáo này.

Tháp Chăm Hòn Chuông được xây dựng ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai).

Theo quyết định phê duyệt, dự án do UBND xã Đề Gi làm chủ đầu tư, với tuyến đường dài khoảng 6,2km. Điểm đầu tuyến tại km8+200 ĐT.636 (thôn Thái Thuận, xã Đề Gi) và điểm cuối tại khu vực tháp Chăm Hòn Chuông.

Mặt đường rộng 6,5m, kết cấu bê tông xi măng, đảm bảo lưu thông ổn định trên địa hình đồi núi. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2027.

Tháp Chăm Hòn Chuông được mệnh danh là ngôi tháp Champa có vị trí xây dựng cao nhất Việt Nam, nằm ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển. Tháp tọa lạc trên đỉnh một khối đá cao 50m, thuộc dãy núi Bà, tạo nên một vị thế biệt lập và tầm nhìn bao quát hiếm có.

Đường đến tháp Hòn Chuông hiện tại phải đi bộ khoảng 3 tiếng với địa hình núi dốc (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai).

Tháp có chiều cao khoảng 7m, mỗi cạnh dài 8,5m, thân tháp hình vuông, vươn thẳng và thu dần lên đỉnh. Điểm đặc biệt của tháp Chăm Hòn Chuông là thân tháp hoàn toàn không có họa tiết trang trí, khác biệt so với nhiều tháp Champa khác, tạo nên nét độc đáo trong hệ thống kiến trúc Champa.

Tháp Chăm Hòn Chuông cách kinh đô Vijaya xưa (thành Đồ Bàn, hay thành Hoàng Đế thời Tây Sơn) khoảng 20km về hướng Đông Bắc. Từ vị trí này, có thể bao quát gần như toàn bộ không gian của vùng Vijaya cổ.

Đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa xác định chính xác công năng của tháp Chăm Hòn Chuông, liệu đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, đài quan sát quân sự, hay thậm chí là một "ngọn hải đăng cổ" đánh dấu cửa biển cho tàu thuyền. Dựa trên các mảnh ngói sừng bò được tìm thấy, nhiều nhà nghiên cứu nhận định niên đại của tháp có thể vào khoảng thế kỷ XI-XIII.

Tháp Chăm Hòn Chuông hoàn toàn không có họa tiết, tạo nên nét khác biệt lạ thường trong hệ thống kiến trúc Champa (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai).

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc đầu tư tuyến đường kết nối di tích tháp Chăm Hòn Chuông không chỉ cải thiện điều kiện tiếp cận di tích mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch văn hóa - lịch sử gắn với Khu di tích quốc gia núi Bà.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, đưa một di sản độc đáo của Champa đến gần hơn với công chúng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía đông tỉnh Gia Lai.