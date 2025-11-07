Hội An bừng sức sống sau bão lũ, nhộn nhịp đón khách du lịch trở lại

Sau khi bão số 13 đi qua, từ sáng nay (7/11), Phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng) đón nắng trở lại sau nhiều ngày chìm trong mưa lũ. Nước rút để lại những con phố loang lổ bùn đất, từng vệt bùn còn bám trên tường nhà, cửa gỗ, bậc thềm. Người dân, tiểu thương đã tất bật dọn dẹp, phơi lại hàng hóa, lau rửa bàn ghế, mở cửa đón khách trở lại.

Hiện nay, chỉ còn một số ngôi nhà dọc đường Bạch Đằng vẫn chìm trong nước, phần nền và hiên nhà ngập sâu.

Người dân Hội An đồng loạt mang bàn ghế, quần áo, vật dụng ra phơi trước hiên nhà. Nhiều hộ kinh doanh tranh thủ rửa tường, lau bùn, dọn dẹp lại quán xá để sớm mở cửa trở lại. Trên các tuyến phố trung tâm, không khí dọn dẹp diễn ra khẩn trương, xen lẫn tiếng máy bơm và tiếng nước xối rửa liên tục.

Trước hiên nhà trên đường Nguyễn Thái Học, bà Lê Thị Đông (64 tuổi) cùng hai nhân viên hối hả giặt đồ, lau hàng chục ma-nơ-canh sau nhiều ngày nước rút.

Tối 26/10, nước từ sông Hoài dâng lên ào ạt, đến 24h đêm đã tràn qua ngưỡng cửa, đổ vào nhà. Một mình giữa đêm tối, bà Đông xoay xở không xuể, vừa kê hàng lên cao vừa run vì nước lạnh ngập đến ngang đùi. Không kịp trở tay, bà phải gọi cho con gái ở xa nhờ lên mạng xã hội cầu cứu người đến giúp. Đến nửa đêm, nhờ vài người biết tin hoàn cảnh của bà đến giúp mới chuyển được hàng lên tầng hai. Chiều hôm sau, nước đã ngập kín tầng một, bùn lầy phủ khắp nhà.

“Lúc đó tôi chỉ biết bất lực, nhìn hàng trăm bộ quần áo và đống ma-nơ-canh ngả nghiêng trôi trong nước lũ mà không biết làm sao”, bà Đông kể.

Ba ngày nay, bà Đông vẫn chưa nghỉ tay. Quần áo, phụ kiện ướt sũng được mang ra giặt, ma-nơ-canh lau mãi vẫn còn vết bùn. “Giờ chỉ còn sức mà dọn, xong thì mới tính chuyện mở cửa lại”, bà Đông chia sẻ.

Mặt sau nhà bà Đông hướng ra sông Hoài hiện nước vẫn đang mấp mé cửa nhà.

Trên bờ sông Hoài, hàng chục chiếc ghe chạy mô-tơ đi phải gọi thợ xử lý, sửa bộ sạc do ngâm nước quá lâu trong những ngày lũ.

Chiều nay, khi trời tạnh ráo, lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đã quay lại phố cổ Hội An. Trên các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, nhiều khách du lịch tấp nập đi bộ, chụp ảnh, mua sắm.

Giữa không khí tất bật dọn dẹp, du khách vẫn nhộn nhịp tham quan, ăn uống. Nhịp sống du lịch sôi động trở lại sau nhiều ngày bị gián đoạn vì mưa bão.

Chị Kiều Thương và Phương Hoa, chủ một quán ăn trên đường Nguyễn Thái Học, cho biết, sau nhiều năm sống cùng mùa lũ, họ rút ra kinh nghiệm “xương máu” là phải dọn bùn ngay khi nước vừa rút, vì lúc đó bùn còn ướt sẽ dễ cạo và gom hơn.

“Đợt lũ vừa rồi, nước lên hai lần. Chúng tôi phải dọn bùn vào ngày 31/10 và 3/11. Khi đó bùn dày cao tới bắp chân, nhưng vẫn phải làm vì nếu để khô sẽ rất khó xử lý. Thời điểm đó, chính quyền cũng cử xe chuyên dụng đến hút chở bùn đi nên đỡ vất vả hơn,” chị Thương chia sẻ.

Nhắc đến thiệt hại của quán, hai chị cho biết gần như hỏng hoàn toàn, chưa dám thống kê chi tiết vì con số có thể quá lớn. Dự kiến quán sẽ mở cửa trở lại vào thứ tư tuần tới nếu việc dọn dẹp hoàn tất.

Hội An vẫn còn ngổn ngang dấu tích bão lũ, nhưng nhịp sống đã dần hồi sinh. Khôi phục hoạt động buôn bán, du lịch cũng bắt đầu sôi động trở lại, cho thấy sự kiên trì và nỗ lực của người dân sau thiên tai.