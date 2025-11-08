Thời tiết ngày 8/11: Miền Trung tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 7/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 20h ngày 7/11 có nơi trên 100mm như: Trạm Hương Lâm (Hà Tĩnh) 244mm, trạm Thanh Hóa (Quảng Trị) 113mm,…

Dự báo ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo từ đêm 8/11, mưa lớn tại miền Trung giảm dần (Ảnh: Dân trí).

Dự báo thời tiết ngày 8/11 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.