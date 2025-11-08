Xuyên đêm cứu hồ thủy lợi 1,7 triệu m3 nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng

Rạng sáng 8/11, lực lượng chức năng xã Tà Năng phối hợp cùng các lực lượng tỉnh Lâm Đồng thực hiện biện pháp gia cố bờ đập thủy lợi Cay An. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng công an, quân đội, dân quân được huy động đến hiện trường đắp đất, đóng cừ tràm vào chân đập để cứu công trình.

Lực lượng chức năng xuyên đêm gia cố thân đập Cay An (Ảnh: Minh Hậu).

Hồ chứa nước Cay An được xây dựng gần 20 năm trước, kết cấu đập đắp đất, có dung tích thiết kế khoảng 1,7 triệu m3. Đây là công trình cung cấp nước tưới cho vùng sản xuất nông nghiệp của xã Tà Năng và vùng lân cận.

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư xã Tà Năng Nguyễn Tiến Điền cho biết, hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10, chân hồ Cay An xuất hiện vết nứt kéo dài, cơ quan chức năng buộc phải xả tràn, hạ nước để đảm bảo an toàn cho công trình. Đồng thời, báo cáo vụ việc lên các cơ quan chức năng để có phương án xử lý.

Xuyên đêm cứu đập 1,7 triệu m3 nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng (Video: Minh Hậu).

Những ngày gần đây, do mưa lớn kéo dài, phần chân đập gần cửa xả xuất hiện thêm vết nứt dài 54m, sâu 2m, độ mở miệng 0,2-0,5m, nguy cơ vỡ đập.

“Hiện tại, chúng tôi tiếp tục xả tràn để hạ nước lòng hồ, giảm áp lực cho công trình. Đồng thời, chúng tôi đóng cừ tràm, khoan nhồi bê tông ở phần chân đập để đảm bảo an toàn cho công trình”, Bí thư xã Tà Năng Nguyễn Tiến Điền nói.

Ông Nguyễn Tiến Điền nhận định, trong trường hợp địa phương xuất hiện mưa lớn kéo dài vào những ngày tới, công trình có nguy cơ vỡ đập rất cao.

Lãnh đạo xã Tà Năng cùng lực lượng quân đội túc trực tại hiện trường (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, cho biết, đến nay, địa phương đã sơ tán 110 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn nhiều vị trí để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh Sang, lực lượng chức năng đang đẩy nhanh tiến độ thi công để phòng trường hợp thời tiết có diễn biến bất lợi.

“Hồ Cay An rộng hơn 20ha, có nhiều con suối từ thượng nguồn đổ về. Khi trời mưa, nước hồ dâng nhanh, gây nguy hiểm cho thân đập, nên chúng tôi phải đẩy nhanh tiến độ thi công, gia cố công trình để đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Vũ Linh Sang nói.

Liên quan sự cố nứt vỡ thân đập hồ Cay An, đêm 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác của tỉnh trực tiếp thị sát tại công trình, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Trong đêm, ông Hồ Văn Mười cũng ký quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục khẩn cấp tình trạng thấm và sạt trượt hồ Cay An.

Lực lượng chức năng lắp đặt máy bơm nước để hạ mực nước hồ Cay An (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, việc xây dựng này nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, bảo vệ tính mạng và tài sản cho 400 hộ dân, bảo vệ 200ha đất canh tác nông nghiệp vùng hạ du… Kinh phí xây dựng dự kiến 2,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 20h30 ngày 7/11, lực lượng chức năng phát hiện thân đập hồ Cay An, xã Tà Năng bị rỉ nước nên phát cảnh báo đến người dân và lên phương án ứng phó. Trong đêm, người dân tại các thôn Chan Rang Hao, Tou Nhe ở vùng hạ lưu được di chuyển đến nơi an toàn.

Hồ Cay An phục vụ tưới tiêu cho hơn 200ha đất nông nghiệp vùng hạ du. Công trình được xây dựng, đưa vào hoạt động năm 2007.