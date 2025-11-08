Đặc nhiệm Ukraine (Ảnh minh họa: SSO).

Moscow tuyên bố chiến thắng, Kiev phủ nhận

Báo cáo tác chiến của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ "11 lính đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến đấu". Điều này một đã một lần nữa đưa thành phố Pokrovsk trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu. Ngay khi Moscow tuyên bố bẻ gãy nhóm biệt kích đổ bộ đường không của đối phương, Kiev đã nhanh chóng bác bỏ, đồng thời khẳng định rằng "chiến dịch vẫn đang tiếp diễn".

Sự thật nào đang ẩn giấu trong thành phố này, nơi đang bị 170.000 binh sĩ Nga tấn công dữ dội?

Trọng tâm của cuộc tranh cãi nảy lửa nằm ở chỗ đây là một nỗ lực đổ bộ đường không đầy rủi ro. Để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga (RFAF) tại Pokrovsk, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) hôm 31/10 đã triển khai 2 trực thăng UH-60 do Mỹ sản xuất để thả 11 lính đặc nhiệm xuống vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố.

Mục tiêu của nhóm đặc nhiệm GUR là giành quyền kiểm soát một nút giao thông quan trọng nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế của Nga hoặc giải cứu quân nhân Ukraine bị mắc kẹt. Nhiệm vụ nào cũng đều rất khó khăn.

Tuy nhiên, các báo cáo quân sự của Nga lại vẽ nên một bức tranh khác. Vào ngày 1/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rõ ràng rằng đơn vị đặc nhiệm Ukraine đang cố gắng xâm nhập vào phía sau chiến tuyến đã bị "xóa sổ hoàn toàn". Đồng thời, kênh truyền hình Red Star TV, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga công bố video và lời khai của 2 binh sĩ Ukraine đầu hàng.

Trong video, binh sĩ Ukraine bị bắt Vyacheslav Krevinko thừa nhận, việc bị bao vây và đối mặt với "nguồn cung bị cắt đứt và hoàn cảnh khó khăn" là lý do trực tiếp khiến họ từ bỏ kháng cự.

Phía Nga đã lợi dụng điều này để nhấn mạnh rằng lực lượng Kiev ở khu vực thành phố đang trong tình thế vô cùng khó khăn, và một số lực lượng phòng thủ đã bắt đầu hạ vũ khí.

Đáp lại "tin tốt" của Nga, Ukraine đã nhanh chóng phản pháo trên truyền thông. Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ra tuyên bố khẩn cấp trên Facebook, bác bỏ thông tin 11 binh sĩ tinh nhuệ đã bị tiêu diệt, chỉ thừa nhận rằng thành phố Pokrovsk đang phải đối mặt với "cuộc bao vây của hàng nghìn tay súng đối phương", và quân đội Ukraine (AFU) thực sự đang ở trong tình thế khó khăn.

Một quan chức quân sự Ukraine giấu tên tiết lộ thêm rằng, nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm vẫn đang tiếp diễn, nhưng thông tin chiến trường yêu cầu phải được giữ bí mật tuyệt đối và không thể tiết lộ chi tiết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 6/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, siết chặt vòng vây. Lực lượng Kiev phản công ác liệt trên những mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Bí mật nào phía sau chiến dịch giải cứu của GRU?

Trên thực tế, tranh cãi xung quanh số phận của 11 lính đặc nhiệm GRU chỉ là một phần nhỏ của thế bế tắc trong trận chiến ở "pháo đài" Pokrovsk. Thành phố nhỏ bé này, với dân số chỉ 60.000 dân trước chiến tranh, giờ đây đã trở thành một địa điểm "phải thắng" đối với cả Nga và Ukraine.

Đối với quân đội Nga, việc chiếm được thành phố sẽ giúp họ tiến gần hơn đến việc kiểm soát 2 đại đô thị "song sinh" là Kramatorsk - Sloviansk, những thành trì đặc biệt quan trọng của Ukraine còn lại ở Donetsk, nhằm tạo nên một bước đột phá lớn nữa kể từ khi chiếm được Avdiivka vào tháng 2/2024.

Đối với quân đội Ukraine, việc giữ được thành phố Pokrovsk, không chỉ là bảo vệ tuyến phòng thủ Donbass, mà còn là một "cuộc chiến lòng tin", để thể hiện quyết tâm với các đồng minh phương Tây và giành thêm viện trợ.

Trong trận chiến quan trọng này, Nga đã huy động khoảng 170.000 quân, với mục tiêu rõ ràng là giành quyền kiểm soát vào giữa tháng 11. RFAF đang áp dụng chiến thuật "xâm nhập quy mô nhỏ kết hợp với pháo kích", dần dần xâm nhập vào thành phố và đang kiểm soát khoảng 80-90% diện tích thành phố Pokrovsk và một phần nhỏ thành phố Mirnograd lân cận.

Trong khi đó, AFU dựa vào các công sự được xây dựng từ trước và hệ thống giám sát bằng UAV, đang tổ chức chiến tranh đô thị với RFAF trong "vùng xám", ổn định phòng tuyến bằng các cuộc tấn công chính xác vào các nhóm xung kích của Nga.

Bản đồ của Deep State - một kênh phân tích có quan hệ mật thiết với GRU - minh họa rõ nhất tình hình hiện tại, theo đó, phần lớn thành phố vẫn trong tình trạng "không bên nào kiểm soát hoàn toàn", nghĩa là không bên nào có thể nắm bắt được tình hình chiến trường tổng thể.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 6/11. Moscow chiếm giữ phần màu hồng và đang tấn công dồn dập theo các mũi tên đỏ nhưng chưa thực sự khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev. Vùng xám là khu vực tranh chấp, không bên nào kiểm soát hoàn toàn (Ảnh: DeepState).

Điều đáng chú ý là cuộc chiến thông tin cũng diễn ra khốc liệt không kém trên thực địa. Nga liên tục đưa tin về "sự đầu hàng của Ukraine" và "sự sụp đổ của tuyến phòng thủ", trong khi Ukraine liên tục nhấn mạnh rằng họ đang "phát động một cuộc phản công toàn diện".

Ngay cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đích thân làm rõ rằng "Pokrovsk không bị bao vây". Do cả hai bên đều kiểm soát chặt chẽ khu vực chiến sự, truyền thông quốc tế, bao gồm cả Reuters, tuyên bố rằng họ không thể độc lập xác minh thông tin của cả hai bên, và sự thật trên chiến trường vẫn bị che phủ bởi nhiều lớp “sương mù”.

Xét về mặt chiến thuật, RFAF đang nắm giữ thế chủ động nhờ quân số và hỏa lực vượt trội, nhưng lực lượng xung kích chủ lực của họ lại có hạn chế. Mặc dù AFU bị áp đảo về quân số, nhưng họ vẫn có thể duy trì khả năng chống chịu nhờ hệ thống phòng thủ và sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Theo các chuyên gia Ukraine, RFAF không tìm cách tấn công trực diện vào "pháo đài" như đã làm ở Bakhmut. Lần này, họ bao vây một cách bài bản, nhằm loại bỏ quân đồn trú với tổn thất tối thiểu. Bản đồ chiến sự hàng ngày cho thấy kế hoạch này đang phát huy hiệu quả.

Số phận cuối cùng của 11 lính đặc nhiệm GRU có thể chưa được tiết lộ cho đến khi chiến tuyến trở nên rõ ràng hơn, nhưng có một điều chắc chắn, đó là từng tấc đất của thành phố đang trải qua một cuộc thử thách bằng máu và lửa.

Kết quả của trận chiến này từ lâu đã vượt xa những thắng lợi và tổn thất của một thành phố hay vùng lãnh thổ. Đối với Moscow, việc chưa chiếm được thành phố, không chỉ gây tổn hại tinh thần mà còn có khả năng ảnh hưởng đến các chiến dịch tiếp theo.

Đối với Kiev, việc trì hoãn cuộc tấn công của Nga sẽ tạo cơ hội cho một cuộc phản công. Như một phi công điều khiển UAV của AFU đã nói: "Họ liên tục tăng cường binh lực và đột phá trận địa phòng ngự của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang giữ vững mọi ngóc ngách cho đến chết".

Bí ẩn xoay quanh số phận của 11 lính đặc nhiệm tình báo quốc phòng Ukraine vẫn nằm trong sự bao phủ của “sương mù chiến tranh”, và các cuộc pháo kích vẫn chưa dừng lại.

Đằng sau trận chiến kéo dài này là một cuộc đối đầu mang tính hệ thống giữa hai quốc gia, và hơn thế nữa, là một cuộc đấu tranh về sức bền và ý chí.