Thuốc ho Prospan hàng nội địa Đức và nhập khẩu Việt Nam có gì khác nhau?

Nỗi lo của người tiêu dùng

Từ lâu, tâm lý sính hàng ngoại, chuộng hàng xách tay đã trở thành một phần trong thói quen của một bộ phận người tiêu dùng Việt. Trong đó không ít người vẫn tin rằng, thuốc ho Prospan hàng nội địa Đức mới thực sự chất lượng còn Prospan bán tại các nhà thuốc với bao bì song ngữ Anh - Việt là phiên bản được liên doanh sản xuất, dành riêng cho thị trường Việt Nam nên chất lượng kém hơn.

Trên thực tế, không có sự khác biệt về chất lượng giữa những chai thuốc ho Prospan được bán tại Việt Nam và tại Đức.

Engelhard Arzneimittel - nhà sản xuất và cũng là “cha đẻ” của thương hiệu khẳng định: “Mỗi chai Prospan bán ra đều được sản xuất ở duy nhất 1 nhà máy của Engelhard tại Đức và mang tiêu chuẩn châu Âu". Đây cũng là lời cam kết của thương hiệu giúp xóa tan mọi nghi hoặc và củng cố niềm tin vào chất lượng đồng nhất của tất cả các sản phẩm thuốc ho Prospan được phân phối tại hơn 100 các quốc gia trên thế giới”.

Tất cả các sản phẩm Prospan phân phối trên thế giới đều đạt chuẩn châu Âu (Ảnh: Prospan).

Prospan cam kết chất lượng đạt tiêu chuẩn châu Âu

Hơn một thập kỷ qua, Engelhard nỗ lực mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sức khỏe chất lượng cao. Đại diện thương hiệu cho biết, các sản phẩm thuốc ho Prospan của hãng được sản xuất trên cùng dây chuyền với cùng công thức, không có sự khác biệt giữa hàng nội địa Đức và hàng xuất khẩu.

Dù có bao bì với ngôn ngữ khác nhau nhưng các dòng sản phẩm Prospan đều được sản xuất tại nhà máy Engelhard Arzneimittel ở Đức trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn GMP-EU.

Nhà máy được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại. Các khu vực sản xuất được đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mọi công đoạn như chiết xuất nguyên liệu, đóng gói, in ấn bao bì đều được thực hiện trong một quy trình khép kín, nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng đồng nhất, phát huy hiệu quả tối ưu trong điều trị ho.

Nhà máy Engelhard với dây chuyền hiện đại (Ảnh: Prospan).

Một công thức Prospan áp dụng trên toàn cầu

Không ít người tiêu dùng nhầm tưởng sản phẩm Prospan với bao bì song ngữ Anh - Việt bán tại Việt Nam và Prospan bán tại nội địa Đức là những phiên bản khác nhau.

Thuốc ho Prospan khác bao bì nhưng cùng chung một công thức (Ảnh: Prospan).

Tuy nhiên trên thực tế, đại diện thương hiệu khẳng định, các siro ho cho bé nội địa Đức hay xuất khẩu đi hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam... đều được sản xuất theo công thức độc quyền với thành phần chính là chiết xuất cao khô lá thường xuân với hàm lượng giống nhau.

Sự khác biệt duy nhất là ngôn ngữ và thiết kế bao bì, do được điều chỉnh để tuân thủ quy định về nhập khẩu của từng quốc gia, đồng thời giúp người dùng nước sở tại dễ dàng đọc - hiểu các thông tin cần thiết khi sử dụng.

“Người dùng có thể yên tâm không có sự khác biệt về chất lượng và hiệu quả giảm ho giữa sản phẩm bán tại Đức hay tại các quốc gia khác như Việt Nam”, đại diện thương hiệu nói.

Prospan nhập khẩu (trái) hay Prospan bán tại Đức (phải) đều có cùng thành phần và hàm lượng như nhau, chỉ khác về bao bì (Ảnh: Prospan).

Hiệu quả vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu

Siro Prospan là giải pháp trị ho hiệu quả nhập khẩu từ Đức. Sản phẩm đã khẳng định chất lượng vượt trội thông qua hàng loạt kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn châu Âu. Prospan có thành phần chính là lá thường xuân chiết xuất theo quy trình đặc biệt được đăng ký bản quyền tại Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). Dịch chiết lá thường xuân trong sản phẩm có tác dụng hóa lỏng chất đờm tạo ra từ quá trình viêm, đồng thời chống co thắt phế quản, nhờ đó giúp giảm ho mà không làm mất phản xạ ho tự nhiên của cơ thể.

Sản phẩm có độ an toàn cao, phù hợp với cả trẻ sơ sinh, người lớn, người mắc bệnh tiểu đường (Ảnh: Prospan).

Thuốc ho Prospan không chứa đường, không chứa cồn hay phẩm màu. Sản phẩm có độ an toàn cao, phù hợp với cả trẻ sơ sinh, người lớn, người mắc bệnh tiểu đường. Tại Việt Nam, Prospan được khuyến nghị sử dụng như một giải pháp an toàn, hiệu quả cho các triệu chứng ho do viêm đường hô hấp cấp, viêm phế quản mạn tính, nhất là đối với trẻ em.

“Với cam kết một công thức - một tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, Prospan đã thể hiện được sự minh bạch, nhất quán và uy tín trong hơn 150 năm, mang lại niềm tin trọn vẹn cho người dùng trên toàn thế giới”, đại diện thương hiệu nhấn mạnh.