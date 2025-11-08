Một quốc gia chi số tiền gấp gần 35 lần để mua cà phê Việt

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam 10 tháng qua, xuất khẩu cà phê sang Mexico ghi nhận mức tăng trưởng đột biến cả về lượng lẫn giá trị. Cụ thể, quốc gia này vươn lên trở thành thị trường có giá trị xuất khẩu tăng mạnh nhất, cao gấp 34,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm, Mexico từng chi gấp 90 lần so với cùng kỳ để mua cà phê Việt. Tính trung bình cho cả niên vụ 2024/2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025), số liệu từ Cục Hải quan cho thấy Mexico đã nhập khẩu 37.627 tấn, trị giá 195,2 triệu USD, tăng 13,5 lần về lượng và 16,7 lần về giá trị so với niên vụ 2023/2024.

Khách trong nước và quốc tế tìm hiểu quy trình trồng cà phê tại Đắk Lắk (Ảnh: Trần Mạnh).

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), đây là mức tăng “đột biến” của một quốc gia vốn là nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ 8 thế giới. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết sản lượng cà phê Mexico niên vụ 2024/2025 giữ ở mức 3,87 triệu bao. Trong đó Mexico có 3,53 triệu bao Arabica và 340.000 bao Robusta; xuất khẩu cà phê xanh dự kiến đạt 1,39 triệu bao - nghĩa là Mexico không thiếu hụt nguồn cung nội địa.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, nguyên nhân chính là do Mỹ áp thuế 50% lên cà phê Brazil, khiến các nhà rang xay Mỹ chuyển sang nhập Arabica từ Mexico. Các doanh nghiệp Mexico nhờ đó bán hết hàng sang Mỹ và quay lại nhập cà phê Robusta từ Việt Nam để phục vụ tiêu dùng trong nước. “Với giá Arabica hiện cao gấp 1,5 lần Robusta, việc Mexico bán Arabica và mua Robusta là điều dễ hiểu,” ông Bình nhận định.

Vicofa đánh giá Mexico là thị trường giàu tiềm năng với nông sản Việt, đặc biệt là cà phê. Khoảng 80% hộ gia đình Mexico tiêu thụ cà phê hòa tan, sản phẩm chủ yếu làm từ hạt Robusta - loại cà phê mà Việt Nam dẫn đầu thế giới về xuất khẩu.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng cho rằng ngoài yếu tố cung - cầu, xuất khẩu cà phê khởi sắc còn nhờ doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến, giúp sản phẩm hòa tan Việt Nam được nhiều thị trường như Mexico chấp nhận.