Nước dâng cao trở lại, du khách và người dân Hội An hối hả chạy lụt

Sáng 3/11, mực nước sông Hoài tại Hội An dâng cao, nhấn chìm nhiều tuyến đường và khu dân cư, buộc người dân phải tất tả chạy lũ lần thứ 2 chỉ trong vòng một tuần. Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 9h, mực nước tại Hội An đã đạt 2,42m và dự kiến sẽ lên tới 2,6m vào chiều cùng ngày.

Nhiều tuyến đường huyết mạch tại phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu… ngập sâu 1-2m, biến các con phố thành sông.

Chợ cá Thanh Hà ngập sâu trong sáng 3/11 (Ảnh: Ngô Linh).

Ngoài trung tâm phố cổ, các khu vực vùng ven như chợ cá Thanh Hà (phường Hội An Tây) và xã Cẩm Kim cũ (nay thuộc phường Hội An) cũng bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.

Ghe thuyền trở thành phương tiện di chuyển chính yếu, giúp người dân mua sắm nhu yếu phẩm, đồng thời sơ tán du khách, người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn hơn.

Ông Trần Hữu Trang (65 tuổi, phường Hội An) cho biết, từ sáng sớm, ông đã thực hiện hơn 10 chuyến đò để đưa người dân và du khách từ khu An Hội đến các vùng cao ráo.

Hội An bị ngập lụt lần 2, người dân vất vả chạy lụt (Video: Ngô Linh).

"Nước lên quá nhanh, nghe dự báo sẽ còn dâng cao trong chiều nay nên gia đình có người già, trẻ nhỏ đã chủ động sơ tán sớm. Căn nhà tôi đợt lũ vừa rồi ngập sâu hơn 1,5m, may chưa di chuyển đồ đạc xuống thấp nên giờ mới có thời gian phục vụ bà con", ông Trang chia sẻ.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, người dân phố cổ phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Thị Sen, chủ cửa tiệm lưu niệm trong khu phố cổ, bày tỏ sự mệt mỏi: "Đồ đạc chưa kịp dọn xong, bùn non còn bám đầy khắp nơi mà nay phải dọn đồ tránh lũ tiếp. Lũ chồng lũ trong vòng 7 ngày khiến người dân chúng tôi rất mệt mỏi, vất vả".

Các lực lượng chức năng khẩn trương vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng ngập sâu ở xã Cẩm Kim cũ (Ảnh: Ngô Linh).

Theo thông báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, 2-5h cùng ngày, Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Thăng Bình (145.6mm), Hội An (90.2mm), Nông Sơn (78.6mm)…

Mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh và dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo, trong 24 giờ tới sẽ xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng.