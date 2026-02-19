Hàng nghìn người chiêm bái tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á

Chùa Minh Đức nằm trong khu văn hóa Thiên Mã (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi). Khu văn hóa được xây dựng trên đỉnh núi Thiên Mã cao 70m. Đây là một trong 3 ngọn núi linh thiêng đối với người dân Quảng Ngãi: Thiên Ấn, Thiên Bút, Thiên Mã.

Khu văn hóa Thiên Mã nằm trên đỉnh núi cao nên không gian rộng mở. Đứng từ đỉnh núi, người dân, du khách có thể nhìn thấy nơi sông Trà Khúc đổ ra biển, cũng như khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi cách đó 10km.

Vào dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày khu văn hóa Thiên Mã đón hàng nghìn người dân trong tỉnh cũng như du khách khắp nơi đến chiêm bái tượng Quan Âm, nguyện cầu bình an cũng như ngắm cảnh đẹp nơi cửa sông Trà Khúc đổ ra biển.

Điểm nổi bật của toàn bộ khu vực này là tượng Quan Âm cao 125m. Tượng được khởi công xây dựng năm 2020, hiện cơ bản hoàn thành.

Chánh điện của chùa Minh Đức rộng gần 12.000m2, điểm cao nhất của chánh điện lên đến 51m. Lan can của chánh điện dài hơn 1.000m, du khách có thể tản bộ và ngắm toàn cảnh không gian đô thị cũng như biển cả bao la.

Sáng mùng 2 Tết, bà Nguyễn Thị Ý (phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đưa con vượt quãng đường 40km đến chùa Minh Đức cầu nguyện để mong những điều tốt lành trong năm mới.

“Vào dịp năm mới là tôi đến chùa nguyện cầu bình an. Năm nay nghe tượng Quan Âm đã hoàn thành nên tôi đến đây chiêm bái. Ngôi chùa này có địa thế quá đẹp, lại có tượng Quan Âm lớn nên không chỉ tôi mà còn có hàng nghìn người khác đến đây”, bà Ý nói.

Tượng Quan Âm có hướng nhìn về phía Đông, nơi con sông Trà Khúc đổ ra biển. Trong ảnh là cầu Cửa Đại, cây cầu dây văng hiện đại, đẹp nhất ở Quảng Ngãi.

Tượng Quan Âm cao 125m lại nằm trên đỉnh núi cao 70m nên có thể được nhìn thấy từ rất xa. Những ngày thời tiết tốt, người dân ở cách xa khoảng 15-20km vẫn nhìn thấy tượng.

Nhiều năm qua, chùa Minh Đức là địa điểm thu hút nhiều người dân và du khách nhất tại Quảng Ngãi vào dịp lễ, Tết. Riêng dịp Tết Ất Tỵ 2025, địa điểm này đón 32.000 lượt khách, đây là điểm có lượng khách đông nhất so với các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Vị trí chùa Minh Đức (Ảnh: Google Maps).