Ngôi chùa trên đỉnh núi cao hơn 1.500m được ví như “Đà Lạt của phố biển”

Chùa Trúc Lâm Hòn Bà nằm trên đỉnh núi Hòn Bà, cách phường Nha Trang (Khánh Hòa) gần 60km về phía Tây Nam. Đỉnh núi Hòn Bà có độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, nơi đây có khí hậu mát lạnh quanh năm và được ví như “Đà Lạt của phố biển”.

Ngôi chùa có 24 cụm công trình lớn, nhỏ đã xây dựng cơ bản hoàn thành. Từ đầu tháng 1, chùa đã bắt đầu đón khách tham quan, mở cửa hằng ngày từ 9h đến 16h.

Cổng tam quan chùa Trúc Lâm Hòn Bà với kiến trúc gỗ sơn đỏ, mái ngói cong truyền thống.

Ngay sau cửa tam quan là tôn tượng Bản sư Thích Ca màu vàng, được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm của toàn bộ công trình, tạo không gian linh thiêng cho phật tử và du khách chiêm bái.

Công trình chính điện với mái ngói đỏ uốn cong, cột gỗ và nền sân rộng tạo điểm nhấn trong quần thể chùa Trúc Lâm Hòn Bà. Vì là không gian tâm linh trang nghiêm, nhà chùa quy định du khách cần mặc trang phục gọn gàng, lịch sự; không mặc áo ba lỗ, áo sát nách, đồ ngủ, trang phục xuyên thấu hoặc váy, quần ngắn trên đầu gối.

Du khách được yêu cầu giữ thái độ nhã nhặn, nói chuyện nhỏ nhẹ, không chen lấn, xô đẩy hay gây mất trật tự; đồng thời không mang đồ ăn, thức uống (trừ nước suối) vào khuôn viên và không xả rác bừa bãi.

Bên trong chính điện của chùa Trúc Lâm Hòn Bà.

Những cành hoa đào nở rộ trong khuôn viên chùa Trúc Lâm Hòn Bà, tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút du khách tham quan, chụp ảnh.

Từ khi mở cửa đón khách, chùa Trúc Lâm Hòn Bà trở thành điểm đến của nhiều người dân, du khách và các bạn trẻ đến lễ Phật, tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Tháp đá được xây dựng trong khuôn viên chùa Trúc Lâm Hòn Bà, tạo điểm nhấn kiến trúc giữa không gian xanh trên núi.

Chị Vũ Trang Thùy cho biết, không gian chùa Hòn Bà tạo ấn tượng bởi cảnh quan xanh mát, không khí trong lành và cảm giác yên bình giữa núi rừng. Theo chị, nơi đây vừa trang nghiêm, thanh tịnh, vừa mang lại sự thư thái cho du khách khi đến tham quan, lễ Phật. “Đứng ở chùa có thể cảm nhận rõ không khí mát mẻ, dễ chịu, khiến mình thấy nhẹ nhàng và an yên hơn”, chị Thùy chia sẻ.

Để chinh phục Hòn Bà, du khách phải vượt qua hơn 20km đường đèo núi với nhiều khúc cua tay áo liên tiếp. Khu vực này chưa có trạm xăng, trạm sạc điện hay điểm sửa chữa phương tiện, do đó tài xế và du khách cần chủ động kiểm tra xe, chuẩn bị kỹ trước khi tham quan. Đối với du khách di chuyển bằng xe máy, cơ quan chức năng khuyến cáo nên sử dụng xe số, hạn chế xe tay ga do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xuống dốc liên tục.

Vị trí chùa Trúc Lâm Hòn Bà (Ảnh: Google Maps).