Video máy bay cất cánh lúc Giao thừa, pháo hoa rợp trời ở Việt Nam gây sốt

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay vừa cất cánh cũng là lúc bầu trời sáng rực với màn bắn pháo hoa tưng bừng vào thời khắc Giao thừa ở Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt xem ở các nền tảng.

Không ít ý kiến cho rằng, những vị khách trên chuyến bay rất may mắn khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng choáng ngợp từ trên cao.

Máy bay cất cánh đúng lúc trời Việt Nam rợp pháo hoa, khách Tây ngỡ ngàng (Nguồn video: Phương Thảo).

Theo lời chia sẻ của một số video bằng tiếng Anh có ghi chú “Chuyến bay của bạn cất cánh đúng thời điểm màn bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên đán sáng rực trên bầu trời Việt Nam”, khiến nhiều người nhầm tưởng đây là clip do khách nước ngoài ghi lại.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, đây là video được một vị khách người Việt Nam ghi lại vào đúng khoảnh khắc đón Giao thừa của dịp Tết Nguyên đán năm 2025, không phải của năm 2026.

Chị Thảo, chủ nhân đoạn video cho biết, video được vị khách ghi lại trên cửa sổ máy bay trong chuyến bay cất cánh từ TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thảo cho biết khi máy bay vừa cất cánh, bên dưới là màn bắn pháo hoa rợp trời bởi lúc này là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây cũng là lần đầu tiên vị khách này đón năm mới trên máy bay.

Khoảnh khắc pháo hoa bắn rợp trời khi nhìn từ cửa sổ máy bay (Ảnh cắt từ video).

Video thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem với lượng tương tác lớn cùng nhiều bình luận. Tài khoản có tên Vân Anh cho rằng “đây chính là vẻ đẹp của hòa bình”.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng, dù khoảnh khắc rất ấn tượng, nhưng chắc hẳn không ít người trên máy bay sẽ thấy cô đơn. Bởi thời điểm này, đa phần mọi người đều quây quần đoàn tụ cùng gia đình để chào đón năm mới.

Đúng 0h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời TPHCM, chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Được ngắm nhìn vẻ đẹp của đất nước từ trên cửa sổ máy bay đúng thời điểm những khoảnh khắc đẹp diễn ra là điều không phải ai cũng có cơ hội.

Trước đó vào tháng 12/2023, anh Brad Stewart, một vị khách người Australia từng chia sẻ cảnh tượng đặc biệt trong chuyến bay đêm của mình.

Anh Stewart cho biết sau khoảng một tuần trải nghiệm ở Việt Nam, vị khách đặt chuyến bay trở về quê nhà, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM tới thành phố Melbourne.

Vị khách đi chuyến bay đêm, chọn ghế ở sát cửa sổ. Đây vốn là vị trí yêu thích của anh khi đi máy bay vì được thoải mái nhìn ngắm khung cảnh từ trên cao.

Ngắm nhìn từ cửa sổ máy bay, cảnh tượng "quang học kỳ lạ" hiện ra trước mắt khiến Stewart bối rối không hiểu chuyện gì diễn ra.

Đoạn video được Stewart chia sẻ thu hút gần 14 triệu lượt xem. Từ hình ảnh trong video, người xem có thể thấy bên ngoài cửa sổ máy bay là những ô vuông phát sáng như mảnh pháo giấy bắn lên không trung.

"Đây là Việt Nam về đêm hay sao? Nhìn ảo diệu như cảnh trong các trò chơi vậy", một tài khoản có tên Meganium Anton hỏi.

Video cũng thu hút lượng lớn người xem đến từ Việt Nam. Hàng trăm tài khoản người Việt đã để lại lời nhắn cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, giải đáp thắc mắc của vị khách Australia.

Hàng nghìn bóng đèn màu được bố trí tại vườn thanh long (Ảnh: HTX Thung lũng Thanh long).

Bên dưới video, nhiều người để lại lời giải thích bằng tiếng Anh và cho biết đây là lúc máy bay đi ngang qua trang trại trồng thanh long. Về đêm, chủ trang trại thường thắp đèn sáng để kích thích cho cây nhanh ra trái.

Trong một chia sẻ trước đó với phóng viên Dân trí, chị Vũ Hằng, người đại diện của trang trại thanh long Tam Khanh ở thôn Lập Đức, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) cho biết, thanh long ra hoa tự nhiên từ tháng 6 đến tháng 9 Dương lịch hàng năm. Đó cũng là mùa thanh long tự ra trái tự nhiên.

Nhưng từ tháng 9 tới tháng 5 năm sau còn gọi là nghịch mùa. Lúc này, người nông dân muốn cây ra trái phải thắp bóng đèn về đêm, kích thích sự tăng trưởng và kéo dài mùa sinh trưởng của loại trái cây này.

Theo tìm hiểu, thời gian này, cũng như nhiều trang trại thanh long khác sẽ thắp đèn sáng liên tục từ 20h đến sáng hôm sau, để cây nhầm tưởng đang là mùa hè và tiếp tục ra hoa, đậu quả.

Trang trại thường dùng loại đèn LED với công suất 4-9 Wat chiếu sáng suốt đêm. Mỗi đợt thắp đèn sẽ kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Tới khi cây ra trái, trang trại mới ngắt đèn.