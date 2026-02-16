Thổn thức với loài hoa của núi rừng ở cao nguyên Măng Đen

Sắc mai anh đào mời gọi du khách

Khi Tết đến, xuân về, cao nguyên Măng Đen, xã Măng Đen, Quảng Ngãi như khoác lên mình chiếc áo hồng dịu dàng từ sắc hoa mai anh đào. Hoa bung nở khắp các tuyến đường, công viên, khách sạn, khu du lịch khiến cả không gian núi rừng nơi đây trở nên ấm áp, lãng mạn.

Vào mùa hoa, du khách lại nườm nượp đến check-in hoa anh đào ở nhiều điểm tại xã Măng Đen như khuôn viên Tượng đài chiến thắng Măng Đen, quốc lộ 24, hồ Đăk Ke, hồ Đam Bri, thác Pa Sỹ, Sóc Farm, Ê Ban Farm và các làng du lịch Kon Pring, Kon Vơng Kia,…

Hoa mai anh đào đang dần phủ hồng mảnh đất Măng Đen (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nhiều năm trước, khi sắc hoa mai anh đào ở Măng Đen “rực rỡ trên mạng xã hội”, anh Nguyễn Đức Việt (trú tại TPHCM) có dự định đưa gia đình đến tham quan. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 cùng với công việc bận rộn khiến chuyến đi ấy nhiều lần phải gác lại.

Sau không ít lần lỡ hẹn, năm nay, gia đình anh Việt đã quyết tâm sắp xếp thời gian, cùng bạn bè lên Măng Đen đúng mùa hoa nở. “Tôi chỉ mong được thong thả đi bộ giữa tiết trời se lạnh, ngắm những hàng mai anh đào bung nở và cảm nhận vẻ đẹp mà trước giờ chỉ thấy qua hình ảnh về Măng Đen”, anh Việt chia sẻ.

Với gia đình chị Phạm Thị Hiền (trú phường Thống Nhất, Gia Lai), khu du lịch Măng Đen đã trở thành một địa điểm quen thuộc vào mỗi dịp đầu năm. Theo chị Hiền, sau 1 năm làm việc, chuyến đi ngắm mai anh đào là khoảng thời gian nghỉ dưỡng quý giá để cả gia đình thư giãn, tái tạo năng lượng. Dù công việc bận rộn nhưng năm nào gia đình chị cũng sắp xếp lên Măng Đen đúng dịp mai anh đào nở.

“Tôi mong địa phương tiếp tục gìn giữ không gian rừng núi tự nhiên, trồng thêm nhiều mai anh đào để du khách đến Măng Đen luôn được trải nghiệm không gian yên tĩnh và lưu giữ những hình ảnh ấn tượng”, chị Hiền chia sẻ.

Ngôi làng đồng bào Xơ Đăng ở Măng Đen được đan xen bởi sắc mai anh đào (Ảnh: Phạm Hoàng).

Không chỉ mang lại vẻ đẹp cảnh quan, mùa hoa mai anh đào còn mở ra sinh kế mới cho người dân bản địa. Mỗi dịp cao điểm, các dịch vụ ẩm thực, trải nghiệm văn hóa truyền thống được du khách đón nhận, giúp bà con địa phương có thêm nguồn thu.

Anh A Đruế, Bí thư Chi bộ thôn Kon Vơng Kia, xã Măng Đen, cho biết thôn hiện có 146 hộ với 475 nhân khẩu. Nhận thấy tiềm năng mà hoa mai anh đào mang lại nên người dân đã tích cực trồng loại cây này dọc tuyến đường, khu nhà văn hóa cộng đồng…

“Bà con còn duy trì 3 đội cồng chiêng, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực để phục vụ khách du lịch. Nhờ vậy, người dân trong thôn có thể thu về từ 700 triệu đồng đến cả tỷ mỗi năm nhờ các hoạt động văn hóa, ẩm thực phục vụ du khách”, anh A Đruế nói.

Mục tiêu 1 triệu cây mai anh đào

Để tạo được vẻ đẹp trên là sự bền bỉ của chính quyền và người dân trong hành trình phủ hồng vùng cao nguyên này bằng hoa mai anh đào. Nhiều năm qua, đoàn thể, người dân địa phương đã trồng hàng nghìn cây mai anh đào khắp các tuyến đường, khu dân cư, làng du lịch,…

Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết đề án phủ hồng hoa mai anh đào trên vùng Măng Đen đã được địa phương thực hiện từ nhiều năm nay. Cây mai anh đào không chỉ đẹp mà còn rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng Măng Đen.

Theo ông Thắng, việc trồng cây mai anh đào không đơn thuần chỉ làm cảnh mà còn là sản phẩm du lịch, tạo nguồn sinh kế lâu dài cho người dân. Đến nay, toàn xã đã trồng khoảng 600.000 cây mai anh đào. Địa phương đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây hoa mai anh đào vào cuối năm 2026.

Dịp đầu năm mới dương lịch, nhiều khách du lịch đã cùng gia đình đến, lưu giữ kỷ niệm ở Măng Đen (Ảnh: Đô Đô).

“Đà Lạt thường tổ chức Festival với nhiều loài hoa khác nhau. Măng Đen đang định hướng tổ chức Festival hoa mai anh đào định kỳ 2 năm/lần. Đây là dịp để xây dựng thương hiệu riêng cho địa phương, kết hợp các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh liên kết du lịch từ Măng Đen hướng ra biển, đảo thông qua việc xây dựng các tour du lịch, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...", ông Thắng cho hay.

Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, cho rằng hành trình phủ hồng không nằm ở những con số khô khan, mà ở cách làm mang tính cộng đồng. Người dân, doanh nghiệp trồng hoa trước hiên nhà, trong khu du lịch. Các tuyến đường được đoàn viên thanh niên thường xuyên ra quân trồng mới mỗi năm.

“Mỗi cây mai anh đào được trồng xuống không chỉ để làm đẹp, mà còn là một lời cam kết gìn giữ cảnh quan, giữ gìn hình ảnh du lịch Măng Đen”, ông Hà nói.

Theo ông Hà, cùng với trồng hoa, người dân Măng Đen đang dần học cách làm du lịch. Hoa mai anh đào hiện diện trong homestay, quán cà phê, không gian trải nghiệm, để du khách không chỉ ngắm hoa mà còn ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Để phục vụ du khách đến Măng Đen, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp xã Măng Đen tổ chức nhiều hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen và Mùa hoa mai anh đào 2026, diễn ra vào tháng 1.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen và Mùa hoa mai anh đào 2026 được xem là điểm nhấn trong định hướng quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi. Các hoạt động trong tuần lễ sẽ tập trung khai thác giá trị tự nhiên, văn hóa và con người địa phương, đặc biệt là vẻ đẹp tiềm tàng của hoa mai anh đào ở Măng Đen.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, hoa mai anh đào Măng Đen đã trở thành dấu ấn riêng của vùng đất đại ngàn, gắn với điều kiện khí hậu đặc thù, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa của người dân địa phương nơi đây.

"Thời gian tới, sở sẽ xây dựng nhiều hoạt động văn hóa mang tầm cấp tỉnh để thu hút du khách, từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, đặc biệt, các lễ hội sẽ gắn với hoa mai anh đào", bà Mân nhấn mạnh.