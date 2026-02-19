Mùng 3 Tết cửa biển rực rỡ khói màu, tàu cá nô nức ra khơi

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), UBND phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội cầu ngư năm 2026. Đây là lễ hội truyền thống vào dịp đầu năm mới của ngư dân Sa Huỳnh.

Từ sáng sớm, các lão ngư làm lễ cúng xin mở cửa biển, cầu mong năm mới thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Sau nghi thức cúng tế là những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống như hát bả trạo, sắc bùa.

Hát bả trạo mô phỏng động tác chèo thuyền của ngư dân (Ảnh: Hà Xuyên).

Đặc sắc nhất là màn biểu diễn của đội hát bả trạo mô phỏng những động tác của ngư dân khi đang đánh bắt trên biển như chèo thuyền, buông và kéo lưới.

Lão ngư Lê Ơi, trú tại phường Sa Huỳnh cho biết, Sa Huỳnh là nơi có lượng tàu thuyền nhiều, phần lớn ngư dân mưu sinh bám biển từ đời này sang đời khác.

"Theo lời cha ông kể lại lễ hội này có từ hàng trăm năm trước. Ngoài việc tổ chức lễ nơi cửa biển, chúng tôi còn sửa soạn mâm cỗ dâng cúng tại lăng thờ thần Nam Hải và miếu thờ Thiên Y A Na. Chúng tôi khấn vái, cầu mong cho sóng yên, biển lặng, ngư dân đánh bắt được nhiều cá tôm", lão ngư Lê Ơi nói.

Tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh nổ máy ra khơi trong tiếng reo hò của người dân địa phương (Ảnh: Hà Xuyên).

Sau khi phần hội náo nhiệt kết thúc, những hồi trống liền vang lên rộn rã báo hiệu thời điểm tàu nổ máy ra khơi. Nơi cửa biển, hàng chục tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh mang theo pháo tạo khói màu nổ máy tiến ra cửa biển trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân.

Khói màu rực rỡ nơi cửa biển mang ý nghĩa cầu mong những điều may mắn sẽ đến với ngư dân trong những chuyến đánh bắt ở khơi xa.

Phường Sa Huỳnh có trên 1.200 tàu đánh cá với 11.000 ngư dân. Năm 2025, ngư dân Sa Huỳnh khai thác hơn 65.000 tấn hải sản.

Ngư dân Sa Huỳnh ra khơi mang theo niềm tin về một năm mới bình an, đánh bắt bội thu (Ảnh: Hà Xuyên).

Theo ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, nghề đánh bắt hải sản giúp ngư dân địa phương có cuộc sống sung túc. Nhiều ngư dân đã đầu tư nâng cấp công suất tàu để có thể vươn khơi, bám biển dài ngày hơn. Ngoài việc đánh bắt hải sản để phát triển kinh tế, đội tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

"Chúng tôi kêu gọi ngư dân nêu cao tinh thần đoàn kết, khai thác thủy sản hợp lý và bền vững, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau", ông Nguyễn Viết Thanh nói.