Gia đình ở TPHCM sắm “nhà di động” 1,5 tỷ đồng, xuyên Việt 1 tháng đón Tết

Biến xe bán tải thành “nhà di động” rong ruổi khắp Việt Nam

Chị Đoàn Thanh Giang (30 tuổi) và chồng là anh Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi), hiện sống tại TPHCM, có 3 con nhỏ. Nhiều năm nay, gia đình chị vẫn giữ một thói quen đặc biệt: Mỗi năm đều cố gắng sắp xếp những chuyến đi dài ngày, không chỉ cho vợ chồng và các con mà còn có cả ông bà nội, ông bà ngoại đồng hành như một cách gắn kết đại gia đình.

Ban đầu, những hành trình ấy chủ yếu di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa hay xe khách. Thế nhưng, khi bé thứ ba của chị Giang chào đời, mọi kế hoạch di chuyển trở nên phức tạp hơn.

Ba con nhỏ, nhiều hành lý, lịch trình kéo dài khiến chị Giang và anh Tâm nảy ra một ý tưởng táo bạo: Biến chiếc xe thành “nhà di động” để có thể đi lâu hơn, chủ động hơn và linh hoạt hơn.

Gia đình chị Giang bên "nhà di động" 1,5 tỷ đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghĩ là làm, vợ chồng chị quyết định đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng để mua một chiếc xe bán tải cùng bộ thiết bị “nhà di động” nhập khẩu từ Đức. Phần thùng phía sau được thiết kế như một căn phòng thu nhỏ, có thể bung lều thành không gian ngủ hai tầng.

“Tầng trên đặt nệm 1,6mx2m, tầng dưới 0,8mx2m, gia đình tôi ngủ thoải mái”, chị Giang chia sẻ.

Phần lều được làm bằng vải chống thấm nhiều lớp, chịu được mưa lớn, cách nhiệt tốt, có bốn cửa sổ để đón gió và ngắm cảnh. Thùng xe còn có mái hiên di động đóng mở bằng điều khiển để che nắng, che mưa.

Hai bên thân xe có thể mở rộng tạo không gian nấu nướng. Hệ thống bình nước, pin dự trữ điện đủ dùng cho điều hòa, đèn, quạt, tủ lạnh… Khi sạc 20 tiếng, điện có thể sử dụng trong khoảng 4 ngày. Trên nóc còn lắp tấm pin năng lượng mặt trời, cần thiết có thể căng bạt thành nhà tắm di động với vòi sen.

“Nhà di động” có 2 tầng, cho 5 người ngủ thoải mái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi “nhà di động” hoàn thiện, cả gia đình thử nghiệm một chuyến 3 tuần khám phá 5 tỉnh Tây Nguyên, dù lúc đó vẫn ngủ khách sạn. Đến tháng 12/2024, hành trình xuyên Việt bằng nhà di động mới thực sự bắt đầu.

Tết năm nay, gia đình tiếp tục lên đường như năm trước, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nhiều kinh nghiệm hơn. Xuất phát từ TPHCM ngày 23/1, chuyến đi dự kiến kéo dài tròn một tháng, đến 23/2. Hành trình lần này gần như trọn vẹn hai cung đường lớn của miền núi phía Bắc: Tây Bắc trước Tết và Đông Bắc sau Tết.

Một tháng lái xe xuyên Việt

Hành trình năm nay vẫn theo cung Nam - Bắc, xuất phát từ TPHCM. Tuần đầu tiên, gia đình vừa di chuyển vừa nghỉ ngơi để anh Tâm - người trực tiếp lái xe - không quá mệt, các con cũng có thời gian vui chơi. Sau một tuần, cả nhà đến Nghệ An, quê nội của anh Tâm, nghỉ lại vài ngày trước khi tiếp tục chinh phục Tây Bắc.

Từ Nghệ An, gia đình ngược lên Lào Cai, Điện Biên… dành trọn một tuần khám phá vùng cao trước khi quay lại Nghệ An. Hai tuần đầu gần như di chuyển liên tục.

Gia đình 5 người du lịch Tây Bắc đón Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những trải nghiệm khiến chị Giang nhớ nhất là tham quan, mua sắm ở chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai).

"Trước đây, tôi chưa từng dự chợ phiên của đồng bào vùng cao, trong khi Bắc Hà vốn được xem là một trong những chợ phiên nổi tiếng nhất khu vực. Vì vậy, tôi chủ động sắp xếp lịch trình để đến đúng ngày họp chợ", chị Giang chia sẻ.

Giữa không gian rộn ràng sắc váy áo thổ cẩm, gia đình chị thưởng thức nhiều đặc sản, trong đó có thắng cố (canh thịt và nội tạng động vật như trâu, bò... là món đặc sản ở vùng cao).

Chị Giang cùng các con đi chợ phiên Bắc Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều khiến chị bất ngờ không chỉ là hương vị mới lạ mà còn là sự tươi ngon của sản vật vùng cao với mức giá rẻ hơn nhiều so với TPHCM.

Chuyến đi cũng ghi dấu bởi những cuộc gặp gỡ ấm lòng. Khi đến Bắc Hà, đoàn của chị gồm ba xe được một gia đình địa phương nhiệt tình hỗ trợ chỗ đậu, còn mua đồ ăn tặng. Sự tử tế ấy, dù là tình cờ, vẫn để lại ấn tượng sâu sắc về tình cảm mến khách của người dân vùng cao.

Trong suốt hành trình, chị đặc biệt ưu tiên những điểm đến mang ý nghĩa lịch sử. Gia đình ghé thăm chiến trường Điện Biên Phủ - nơi gắn với chiến thắng lẫy lừng năm xưa. Hai con lớn của chị Giang tỏ ra háo hức vì từng xem phim và nghe kể về chiến thắng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với chị, việc đưa con đến những địa danh như vậy không chỉ là tham quan mà còn là cách gieo vào lòng con sự biết ơn và trân trọng quá khứ.

Mỗi hành trình là một bài học vợ chồng chị dành cho các con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không khí Tết dọc đường cũng khiến chị Giang không khỏi bồi hồi. Ở Mộc Châu (Sơn La), đào được bày bán ven đường, rực rỡ cả một đoạn dài. Thấy những bó đào đầy nụ giá chỉ khoảng 20.000 đồng/nhánh, chị mua liền 10 bó mang về Nghệ An biếu người thân.

"Tuy nhiên, hành trình đến Sa Pa để lại cho chúng tôi chút tiếc nuối, bởi vì điều kiện thời tiết, ngày chúng tôi đến sương mù dày đặc, gia đình chưa thể chinh phục Fansipan như dự định. Chúng tôi đành hẹn mùa hè quay lại đây thôi", chị nói.

Đón Tết cổ truyền bên đại gia đình ở Nghệ An

Năm nay, chị Giang đã gọi điện xác nhận với các điểm tham quan trước khi đến để tránh trường hợp đóng cửa đột xuất dịp Tết. Lịch trình được lên chi tiết từng ngày: Tính số km, điểm ăn uống, nghỉ ngơi. Anh Tâm tuân thủ nghiêm tốc độ theo bản đồ để tránh vi phạm luật giao thông.

Một kỷ niệm “hú vía” trong chuyến đi của gia đình chị Giang là có lần suýt hết xăng trên cao tốc mới thông xe đoạn từ Quảng Trị về Nghệ An, dài hơn 300km nhưng chưa có trạm dừng chân hay cây xăng.

Cả nhà phải nhanh chóng tra cứu trạm xăng gần nhất và tính toán quãng đường còn lại. Từ đó, chị rút kinh nghiệm luôn đổ đầy xăng trước khi vào những đoạn cao tốc dài dịp Tết.

Các con của chị Giang thích nghi tốt với chuyến đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Điều đặc biệt là hai năm liên tiếp, bé út - hiện khoảng 20 tháng tuổi - đều ốm nhẹ trước ngày xuất phát, nhưng khi hành trình bắt đầu, bé lại khỏe mạnh, thích nghi tốt với thời tiết lạnh 3-6 độ C vùng cao và lúc nào cũng vui vẻ", chị Giang chia sẻ.

Con lớn học lớp 1 nên đã xin nghỉ học trước Tết hai tuần để theo gia đình. Đôi lúc con cũng nhớ bạn, nhưng chị Giang luôn nhấn mạnh với con rằng những chuyến đi này là cơ hội hiểu hơn về đất nước, lịch sử và con người Việt Nam. Với gia đình chị, giá trị gắn kết luôn được đặt lên hàng đầu.

Hiện tại, gia đình chị ở Nghệ An để nghỉ ngơi, đón Tết cùng gia đình. Với chị Giang, Tết miền Bắc - đặc biệt là ở quê nội - luôn mang một không khí rất khác.

Gia đình chị Giang cùng quây quần gói bánh chưng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với chị, Tết miền Bắc có một nét rất riêng. Những ngày cận Tết, cả nhà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chăm lo nhà thờ họ, chuẩn bị mâm cỗ. Không khí trong lành, se lạnh càng làm mọi thứ thêm rộn ràng.

Khoảnh khắc chị thích nhất là cả đại gia đình quây quần gói bánh chưng. Lá dong được rửa sạch, lau khô, xếp ngay ngắn. Gạo nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ được chuẩn bị từ sớm. Người lớn cẩn thận gấp lá, buộc lạt. Bọn trẻ háo hức đứng xem, đòi tự gói một cái bánh của riêng mình. Dù chiếc bánh méo mó, cả nhà vẫn cười vui, coi đó như kỷ niệm đầu năm.

Nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm. Mùi khói bếp quyện trong cái lạnh miền Trung tạo nên cảm giác rất Tết. Người lớn thay nhau canh bếp, kể chuyện năm cũ, bàn dự định năm mới. Bọn trẻ được thức khuya hơn thường lệ, chạy ra chạy vào háo hức chờ giao thừa.

So với TPHCM - nơi chị sinh sống - Tết ở Nghệ An rộn ràng và đông vui hơn, có bà con sum vầy đông đủ, có những cuộc thăm hỏi nối dài từ sáng đến tối.

Đón Tết ở Nghệ An mang đến cho chị cảm giác bồi hồi, xúc động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khoảng một tuần đón Tết ở quê, dự kiến mùng 3 Tết, gia đình sẽ tiếp tục hành trình chinh phục cung Đông Bắc, đi qua Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang), Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh, trước khi quay lại Nghệ An và trở về TPHCM.

Bước sang năm mới, chị Giang mong gia đình chị tiếp tục được đồng hành cùng nhau trên nhiều cung đường khác của đất nước. Với chị, điều quan trọng nhất vẫn là các con khỏe mạnh, gia đình gắn kết, ông bà dồi dào sức khỏe. “Chỉ cần cả nhà bình an, đủ đầy và được đi cùng nhau, vậy là một năm đã viên mãn”, chị nói.