"Xông đất" Ninh Bình ngày đầu năm, du khách bất ngờ nhận lì xì

Ngày 18/2 (tức Mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, các điểm du lịch của tỉnh mở cửa đón khách từ Mùng 1 Tết đã thu hút đông đảo du khách đến "xông đất".

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình chào đón những du khách đầu tiên đến "xông đất" năm mới Bính Ngọ 2026 (Ảnh: SDL Ninh Bình).

Từ sáng Mùng 1 Tết, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cùng đại diện các đơn vị đã trực tiếp tặng hoa, quà bình an và lì xì cho những vị khách đầu tiên đặt chân đến vùng đất cố đô.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ, đây là hoạt động thường niên nhằm gửi đi thông điệp về một Ninh Bình an toàn, thân thiện và mến khách.

"Năm mới 2026, ngành du lịch Ninh Bình thể hiện quyết tâm đạt mục tiêu đón trên 20 triệu lượt khách (trong đó hơn 3 triệu khách quốc tế). Ngành sẽ chú trọng vào chất lượng tăng trưởng và chi tiêu của du khách", ông Mạnh nói.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình (thứ 3 từ phải qua) lì xì đầu năm cho du khách quốc tế (Ảnh: SDL Ninh Bình).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình mở cửa đón khách trong ngày Mùng 1, Mùng 2 Tết Bính Ngọ như chùa Bái Đính, Khu du lịch Thung Ui, Khu du lịch Thung Nham... đều có rất đông du khách đến vãn cảnh, du xuân.

Tại chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư), ngôi chùa nổi tiếng của Việt Nam không chỉ sự linh thiêng, bề sâu về lịch sử và văn hóa mà còn chứa đựng những thắng cảnh, kỷ lục của Việt Nam, Đông Nam Á và Châu Á đã có hàng nghìn du khách thập phương đến dâng hương cầu bình an cho năm mới.

Anh Nguyễn Trường, du khách tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, đi lễ chùa ngày đầu năm mới là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. "Năm nào tôi cũng cùng người thân trong gia đình đến chùa để cầu sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Năm nay gia đình chọn chùa Bái Đính không chỉ đi lễ chùa mà còn ngắm cảnh đẹp và du xuân luôn tại vùng đất Cố đô Hoa Lư".

Các vị khách quốc tế nhận lì xì đầu năm tại chùa Bái Đính khi đến đây du xuân vãn cảnh chùa (Ảnh: Thanh Bình).

Khu du lịch Thung Ui là điểm đến mới nhất tại Ninh Bình. Điểm trải nghiệm mới mẻ này chính thức mở cửa từ Mùng 1 Tết và thu hút hàng nghìn du khách đổ về đây. Điểm du lịch này được tỉnh Ninh Bình kỳ vọng sẽ bùng nổ du khách trong năm 2026.

Với những lợi thế như nơi có Đàn kính thiên, thung lũng Mộc Hoàn, cảnh quan hùng vĩ, Thung Ui được ví như “tọa độ” phim cổ trang đã thu hút đông đảo giới trẻ đến check in.

Điều khiến nhiều du khách bất ngờ nhất là ngay trong ngày Mùng 1 Tết khi đến chùa Bái Đính và Thung Ui đã được lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, Ban quản lý các khu du lịch này lì xì.

Chị Anna du khách Anh tâm sự: "Tết Việt luôn là trải nghiệm khó quên với tôi. Lần đầu đến chùa du xuân, tôi rất bất ngờ được nhận phong bao lì xì. Nó không chỉ là món quà vật chất mà người dân Việt Nam hay trao tặng cho nhau ngày đầu năm mới, mà còn là sự chúc phúc cho nhau gặp nhiều bình an và may mắn trong năm mới sắp đến. Tôi vô cùng hạnh phúc".

Khu du lịch Thung Ui được hứa hẹn sẽ bùng nổ du khách trong năm mới Bính Ngọ 2026 tại Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Đại diện Sở Du lịch Ninh Bình thông tin thêm, để chuẩn bị cho "mùa vàng" đón khách trong năm, ngành du lịch đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an toàn, văn minh cho du khách khi về với vùng đất Ninh Bình.

"Không chỉ chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến văn minh, văn hóa, nâng cao chất lượng phục vụ, để từ đó để lại dấu ấn đặc biệt cho du khách khi đến với Ninh Bình. Từ đó, hướng đến du lịch Ninh Bình chất lượng cao để trở thành trung tâm du lịch của cả nước trong những năm tới", vị đại diện chia sẻ.