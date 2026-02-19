Điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm sau cuộc rượu ngày mùng 1 Tết

Ngày 19/2, Công an xã Hóa Quỳ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã bàn giao đối tượng Lê Hữu Sơn (SN 1995, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ) để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi.

Khoảng 18h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), em N. (13 tuổi, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ) rủ 2 bạn nữ đến nhà ăn cơm, uống rượu. Sau bữa ăn, bạn của N. gọi điện cho Lê Hữu Sơn và xuống nhà đối tượng này uống rượu cùng 2 bạn nam khác.

Công an xã Hóa Quỳ thi hành lệnh bắt giữ Lê Hữu Sơn (Ảnh: Công an xã Hóa Quỳ).

Cuối bữa nhậu, Sơn đưa em N. về nhà, tuy nhiên trên đường về, hắn đã đưa nạn nhân vào nơi hoang vắng, khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó N. vùng chạy về nhà đi ngủ, đến chiều 18/2, khi tỉnh rượu, N. đã kể lại sự việc với bố mẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an xã Hóa Quỳ đã huy động toàn bộ lực lượng thu thập thông tin và nhanh chóng xác định kẻ gây án là Lê Hữu Sơn.

Theo Công an xã Hóa Quỳ, N. chỉ học hết lớp 5 rồi đi làm thuê kiếm sống, hôm 14/2 mới trở về địa phương ăn Tết với gia đình. Đối tượng Lê Hữu Sơn chưa có vợ con nhưng đã có 4 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, Sơn đã nhận tội và thành khẩn khai báo hành vi của bản thân.