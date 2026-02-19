Hàng vạn người dân đổ về "nóc nhà" miền Tây

Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán (nhằm ngày 16-19/2), Khu du lịch Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Các tuyến đường dẫn về núi Cấm nhộn nhịp xe cộ mang biển kiểm soát từ TPHCM và các tỉnh miền Tây.

Dòng người đổ về núi Cấm tham quan, chiêm bái tượng Phật ngày đầu năm (Ảnh: Ban Quản lý KDL Núi Cấm).

Theo đó, dòng người đội nắng xếp hàng dài từ 2 đến 3km từ chân núi lên đỉnh núi, chủ yếu người dân đổ về các điểm tâm linh và danh thắng nổi tiếng trên đỉnh núi như tượng Phật Di Lặc, chùa Vạn Linh, hồ Thủy Liêm,...

Các tuyến đường dẫn lên núi Cấm cũng đông đúc, ghi nhận hoạt động mua bán sôi nổi ngày đầu năm.

Theo số liệu từ Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm, chỉ trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, đơn vị ghi nhận tổng lượt khách tham quan đạt gần 29.000 người. Gần 20.000 lượt khách chọn lên núi bằng xe máy, xe du lịch hoặc đi bộ; còn lại là khách sử dụng hệ thống cáp treo lên đỉnh núi.

Tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở Châu Á (Ảnh: Ban Quản lý KDL Núi Cấm).

Núi Cấm (còn gọi là Thiên Cấm Sơn) là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn (An Giang) và được mệnh danh là "nóc nhà" của miền Tây Nam Bộ. Với độ cao hơn 700m so với mực nước biển, nơi đây sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm và thu hút hàng triệu lượt khách đến mỗi năm.