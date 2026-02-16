Dòng chữ tiếng Việt ở tờ giấy của tiếp viên hàng không làm khách bật cười

Trên chuyến bay của hãng hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc) hồi giữa tháng 2 vừa qua, vị khách người Nga đã ghi lại khoảnh khắc lạ thu hút lượng tương tác lớn trên trang cá nhân. Được biết, đó là thời điểm hãng bay phục vụ suất ăn trưa cho hành khách.

Khi nam tiếp viên đẩy khay chứa đồ ăn tới từng hàng ghế, thay vì hỏi han từng vị khách, người này đã cầm theo một tờ giấy có phần chú thích bằng cả tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Việt cùng hình ảnh kèm theo.

Tiếp viên hàng không cầm tờ giấy có chữ tiếng Việt khiến khách bật cười (Nguồn video: Galianico).

Bên trái tờ giấy là dòng chữ "Gà và cơm" viết bằng tiếng Việt. Bên dưới dòng chữ này là hình ảnh mô phỏng một chú gà nhỏ và bát cơm. Trong khi đó bên phải tờ giấy có ảnh của con bò và khoai tây với ngụ ý bữa ăn phục vụ món bò kèm khoai.

Mỗi khi tới lượt, tiếp viên chỉ việc giơ tờ giấy ra là hành khách hiểu ý luôn và có thể chọn được món đúng yêu cầu mong muốn.

Cách làm này của nam tiếp viên nhận được sự hưởng ứng từ nhiều người. Phần lớn ý kiến cho rằng, đây là phương pháp hữu ích giúp cho những hành khách dù không biết tiếng Anh hoặc ngoại ngữ nào đó, nhưng vẫn có thể giao tiếp với tiếp viên bằng hình ảnh dễ hiểu.

Nam tiếp viên mời khách chỉ vào hình ảnh để chọn món ăn (Ảnh cắt từ video).

Đặc biệt, dòng chữ tiếng Việt trên tờ giấy cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội đến từ Việt Nam. Nhiều người nhận định, có thể đây là chuyến bay phục vụ lượng khách Việt Nam chiếm tỷ lệ cao, nên việc tiếp viên cầm giấy có chữ tiếng Việt là điều dễ hiểu.

Chủ đề này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người trên một số diễn đàn du lịch. Không ít người hào hứng chia sẻ lại những kỷ niệm đáng nhớ của mình.

Chị Đỗ Phương An, một du khách đến từ TPHCM cho biết, vị khách này có dịp đi trên một chuyến bay của hãng China Southern Airlines. Khi đó cũng là thời điểm phục vụ bữa ăn cho hành khách. Các tiếp viên hàng không cũng mang theo những tờ giấy có chữ tiếng Việt kèm tiếng Anh và hình ảnh mô phỏng để giao tiếp thuận lợi hơn với khách.

"Trên tờ giấy có ghi dòng chữ cơm gà kèm hình ảnh con gà và bát cơm. Phần còn lại có ghi cơm lợn cũng là ảnh mô phỏng tương tự. Cảnh tượng này khiến nhiều hành khách người Việt Nam bật cười vì thấy hài hước và đáng yêu", chị An nói.

Cũng trong tình huống tương tự, anh Sang Ly, một vị khách ở TPHCM chia sẻ, anh từng đi trên chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific đi từ Hong Kong (Trung Quốc) về TPHCM (Việt Nam).

Khi đó, các tiếp viên hàng không muốn tặng quà cho hành khách, nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên không phải vị khách nào cũng nghe hiểu được nội dung các tiếp viên muốn gửi gắm. Sau đó, anh được một tiếp viên tiếp cận và hỏi có biết tiếng Việt hay không.

Chuyến bay của hãng Thai Airways với tờ giấy vẽ hình gà và cá (Ảnh: Bùi Duy Khiêm).

Biết anh là người Việt Nam, các tiếp viên đã nhờ vị khách viết tiếng Việt lên tờ giấy kèm hình ảnh minh họa có nội dung dễ hiểu để tiện phục vụ khách trên chuyến bay.

Được biết, cách làm này từng được một số hãng hàng không áp dụng. Trước đó vào năm 2020 - thời điểm đại dịch Covid-19 đang bùng phát, hãng bay Thai Airway từng phục vụ bữa ăn bằng cách giơ tờ giấy với hình vẽ gà và cá để khách lựa chọn món ăn.