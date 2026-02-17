Mùng 1 Tết, người dân đến một trong những phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, hàng vạn người dân, du khách thập phương đã nô nức đổ về chợ Gò, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, tạo nên một nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo, khởi đầu năm mới với niềm tin và hy vọng.

Từ tờ mờ sáng, khi sương xuân còn giăng nhẹ, chợ Gò đã bắt đầu họp. Khoảng 3-4h, những gánh rau xanh mướt, rổ cá tươi, buồng cau, xấp trầu… đã theo chân người dân tất tả ra chợ.

Người dân nô nức đi hội chợ Gò sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Công Sơn).

Khi mặt trời vừa nhô lên, khu chợ nhỏ đã ken kín người, không chỉ bà con xã Tuy Phước mà cả người dân các vùng lân cận cũng mang sản vật “cây nhà lá vườn” đến trao đổi.

Chợ Gò không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian của niềm tin và hy vọng. Người bán mong mở hàng thuận lợi, người mua chọn vài món tượng trưng để lấy hên, ai nấy đều tin rằng một khởi đầu suôn sẻ sẽ mang đến cả năm may mắn.

Bà Mai Thị Bảy (55 tuổi, xã Tuy Phước Tây, Gia Lai), người đã theo mẹ đi chợ từ thuở thơ ấu, chia sẻ: “Người dân đi chợ mua trầu cau như một nghi thức đầu năm, thêm bó rau muống để cầu vạn điều như ý. Đi chợ không chỉ để mua bán cầu may mà còn để gặp gỡ, chúc nhau năm mới bình an”.

Trong phiên chợ đầu năm, giá cả không phải mối bận tâm lớn. Người bán chỉ mong có người mở hàng; người mua cũng không mặc cả nhiều, bởi điều họ tìm kiếm là lộc xuân, niềm tin vào một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Người dân đến chợ Gò để mua lộc cầu may (Ảnh: Công Sơn).

Qua nhiều thế hệ, chợ Gò đã trở thành một phần ký ức Tết của người dân nơi đây. Không ồn ào, sầm uất như các trung tâm thương mại, phiên chợ giữ nguyên dáng dấp mộc mạc của làng quê. Hàng hóa được bày trên tấm bạt, người mua, bán trao nhau nụ cười nhiều hơn những toan tính lời lãi.

Các bậc cao niên cho biết chợ Gò đã tồn tại từ lâu, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cư dân địa phương. Dù thời gian trôi qua, nhịp sống thay đổi, phong tục họp chợ sáng mùng 1 vẫn được gìn giữ. Trẻ nhỏ theo chân ông bà, cha mẹ đến chợ từ sớm, lớn lên lại tiếp tục duy trì thói quen ấy như cách nối dài truyền thống gia đình.

Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ Gò còn là không gian giao lưu đầu xuân. Sau một năm bận rộn mưu sinh, nhiều người tranh thủ dịp này để hỏi thăm, chúc Tết bạn bè, họ hàng. Giữa dòng người tấp nập, những cái bắt tay, lời chúc phát tài, phát lộc vang lên rộn ràng. Có người đến chợ đơn giản chỉ để hòa mình vào không khí náo nức, tìm lại cảm giác Tết xưa.

Dòng người đổ về chợ Gò sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Công Sơn).

Với nhiều gia đình, đi chợ Gò đã trở thành nghi thức mở đầu năm mới. Sau khi thắp hương gia tiên, cả nhà cùng nhau du xuân, hòa vào không khí rộn ràng của phiên chợ đầu năm.

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống dần phai nhạt, việc hàng vạn người dân Gia Lai vẫn giữ thói quen đi chợ Gò mùng 1 Tết cho thấy sức sống bền bỉ của một nét văn hóa xuân giàu bản sắc.

Giữa sắc xuân rộn ràng, dòng người trẩy hội chợ Gò sáng mùng 1 vì thế trở thành hình ảnh giàu ý nghĩa, biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.