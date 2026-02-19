Trải nghiệm “vị” Tết xưa giữa nhịp sống hiện đại

Làng nghề Nha Trang Xưa được xây dựng tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trên diện tích gần 3ha. Tại đây, các tổ chức, đơn vị đã tái hiện không gian Tết xưa với nhiều hoạt động trải nghiệm, phục vụ du khách và người dân tham quan, chụp ảnh.

Giới trẻ háo hức trải nghiệm “vị” Tết xưa (Video: Trung Thi).

Nhiều du khách thích thú khi tham gia các hoạt động tái hiện không khí Tết xưa như xem làm tò he, nặn bánh thuẫn, tham quan chợ Tết và thưởng thức các món ăn truyền thống.

Các em nhỏ hào hứng tham gia trò chơi dân gian truyền thống tại không gian Tết cổ truyền ở làng nghề Nha Trang Xưa.

Nghệ nhân trình diễn nghề dệt chiếu truyền thống trong không gian làng nghề tại Nha Trang Xưa.

Du khách tham gia hoạt động gói bánh chưng, trải nghiệm nét văn hóa truyền thống dịp Tết.

Chị Nguyễn Thị Lan, trú phường Bắc Nha Trang cho biết cách đây hơn 10 năm, mỗi dịp Tết đến, gia đình chị đều quây quần gói bánh chưng để cúng ông bà. Tuy nhiên, những năm gần đây, do nhịp sống bận rộn và không gian đô thị chật hẹp, hoạt động này dần không còn được duy trì.

“Năm nay, gia đình tôi đến làng nghề Nha Trang Xưa, thấy có hoạt động gói bánh chưng nên cùng tham gia để ôn lại kỷ niệm cũ. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn giữ gìn truyền thống gói bánh chưng trong dịp Tết”, chị Lan chia sẻ.

Du khách xin chữ tại góc thư pháp trong không gian làng nghề Nha Trang Xưa.

Không gian Tết xưa được bài trí với hoa cúc, vật dụng truyền thống và tiểu cảnh làng quê tại làng nghề Nha Trang Xưa.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trước không gian tái hiện “cửa hàng mậu dịch”.

Với nhiều không gian đa sắc màu cùng các hoạt động trải nghiệm đậm chất Tết xưa, nơi đây thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm và cảm nhận không khí ngày xuân truyền thống.

Bạn Hải Anh, trú phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: “Trước đây em chưa từng trải nghiệm không khí Tết xưa. Khi đến đây, nghe nhạc xuân và thấy mọi người mặc áo dài truyền thống, em cảm nhận khung cảnh rất thoải mái, thư giãn. Ngoài ra, em còn tham gia các hoạt động làm bánh ngày Tết, rất vui và hào hứng”.

Bên cạnh khách trong nước, làng nghề Nha Trang Xưa cũng thu hút nhiều du khách nước ngoài đến tham quan và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết không gian làng quê yên bình tại làng nghề Nha Trang Xưa đã góp phần tái hiện sinh động các hoạt động văn hóa truyền thống. Các khu làng nghề và khu ẩm thực được tổ chức đa dạng, mang đậm bản sắc, tạo điều kiện để du khách tiếp cận và trải nghiệm văn hóa bản địa một cách trực quan.

Theo ông Thắng, nơi đây dần trở thành điểm đến góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, đồng thời bổ sung thêm sản phẩm du lịch đặc thù cho Khánh Hòa, đặc biệt phù hợp với thị trường khách quốc tế.

Vị trí làng nghề Nha Trang Xưa (chấm đỏ) (Ảnh: Google Maps).