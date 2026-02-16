Mai cổ 85 tuổi được ra giá 800 triệu đồng, gia chủ quyết giữ làm cảnh

Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang rộn ràng tại làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng). Giữa khung cảnh làng quê thanh bình, cây mai cổ thụ gần 85 năm tuổi trước sân nhà ông Đồng Viết Mão trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách và người dân đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Ngôi nhà của gia đình ông Đồng Viết Mão (87 tuổi), một trong ba ngôi nhà cổ lớn nhất làng, được dựng bằng gỗ mít cách đây gần 150 năm. Trước sân nhà lát đá rộng, cây mai cổ thụ nổi bật với dáng thế vững chãi, tán xòe rộng khoảng 10m.

Cây mai gần 85 năm tuổi trước sân nhà ông Đồng Viết Mão (Ảnh: Hoài Sơn).

Gốc mai có đường kính khoảng 100cm, lớp vỏ xù xì, rêu phong in hằn dấu vết thời gian. Thân cây cao 8-9m, các nhánh vươn dài, uốn lượn tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp cổ kính, uy nghi.

Vào những ngày cận Tết, toàn bộ cành cây gần như phủ kín sắc vàng rực rỡ của hoa mai năm cánh. Từng chùm hoa nở đều, bông to, cánh dày, vàng tươi, tỏa hương thơm dịu nhẹ, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa cổ kính, thu hút mọi ánh nhìn.

Ông Đồng Viết Mão cho biết, vợ chồng ông luôn tuốt lá đúng thời điểm để mai nở rộ vào dịp Tết. “Cứ tuốt lá đúng ngày 25-26 âm lịch là mai nở rộ. Năm nay trời nắng đẹp nên hoa bung đều, đúng dịp đón khách”, ông Mão chia sẻ.

Cây mai thuộc giống mai vàng năm cánh truyền thống, hoa màu vàng tươi (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Mão, cây mai thuộc giống mai vàng năm cánh truyền thống. Dù đã gần 85 năm tuổi, cây vẫn ra hoa đúng độ, bông to, sắc vàng tươi tắn. Nhiều người chơi mai từ các nơi đã từng tìm đến hỏi mua với giá 700-800 triệu đồng, nhưng ông nhất quyết không bán.

“Cây mai gắn với ngôi nhà và cả cuộc đời tôi rồi. Tiền có rồi cũng hết, còn kỷ niệm và giá trị tinh thần không gì thay thế được. Tôi muốn giữ lại cho con cháu và để du khách đến tham quan, chụp ảnh mỗi dịp Tết đến xuân về”, ông Mão chia sẻ.

Nhờ vẻ đẹp độc đáo, cây mai cổ thụ thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, trở thành điểm check-in quen thuộc mỗi dịp Tết. Những ngày này, sân nhà ông Mão thường xuyên tiếp đón người tham quan, chụp ảnh bên cây mai vàng.

Du khách đến chụp ảnh bên cây mai vào dịp Tết (Ảnh: Hoài Sơn).

Quế Anh (21 tuổi, trú xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng), sinh viên năm 3 Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, vừa từ Hà Nội trở về quê ăn Tết đã tranh thủ rủ bạn bè đến chụp ảnh cùng cây mai.

“Vài năm trước em thấy rất nhiều người đăng hình cây mai này lên mạng nên rất tò mò. Năm nay về sớm, em quyết định đến tận nơi. Cây mai nở rất đẹp, lại đứng trước khung cảnh ngôi nhà cổ kính, tạo cảm giác bình yên và hoài niệm. Chỉ cần đứng dưới tán mai thôi cũng thấy Tết đang về rồi”, Quế Anh chia sẻ.