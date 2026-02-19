Đông đảo khách thập phương đổ về thánh đường đầu năm

Rộn ràng lễ cầu bình an ở thánh đường và hái lộc đầu xuân

Sáng đầu năm mới, hàng nghìn giáo dân giáo xứ Cầu Rầm, phường Thành Vinh, Nghệ An đã tề tựu về thánh đường dự lễ đầu xuân, cầu bình an, gửi gắm ước nguyện năm mới an lành, hạnh phúc.

Thánh lễ đầu năm mới ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong tiết trời se lạnh, từng gia đình, từ người già đến trẻ nhỏ, đều diện trang phục chỉnh tề, cùng nhau bước vào Thánh lễ do linh mục Hoàng Xuân Lập, Chủ chăn giáo xứ Cầu Rầm, chủ sự.

Linh mục Hoàng Xuân Lập nhấn mạnh ý nghĩa của thời khắc giao mùa, là dịp để mỗi người nhìn lại chặng đường đã qua, cầu xin bình an, sức khỏe cho năm mới.

"Bước sang năm mới, mỗi gia đình hãy sống yêu thương, đoàn kết, biết sẻ chia và nâng đỡ nhau. Bình an không chỉ là lời cầu nguyện mà còn là điều chúng ta cùng nhau xây dựng mỗi ngày", linh mục chia sẻ.

Hàng nghìn giáo dân giáo xứ Cầu Rầm nô nức đi lễ đầu năm, cầu bình an (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không khí linh thiêng của Thánh lễ được tô điểm bởi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa cùng lời kinh và tiếng hát thánh ca, tạo nên một khung cảnh ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Sau Thánh lễ, hàng nghìn giáo dân đã tham gia nghi thức hái lộc Thánh. Mỗi người nhận một câu Lời Chúa, được xem như một thông điệp thiêng liêng gửi gắm cho gia đình trong suốt năm mới.

Anh Nguyễn Hồng Hoan, giáo dân giáo họ Yên Duệ, bày tỏ niềm vui và sự động viên khi được tham dự Thánh lễ đầu xuân, đặc biệt sau một năm nhiều khó khăn do thiên tai. "Chúng tôi cầu mong một năm mới bình yên, mọi người khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi và cuộc sống ổn định hơn", anh Hoan chia sẻ.

Những tấm lộc Thánh nhỏ bé, chứa đựng lời nhắn nhủ về yêu thương, bao dung, hy vọng và tín thác, được nhiều người cẩn trọng gấp lại, nâng niu mang về đặt nơi trang trọng trong nhà.

Nghi thức hái lộc Thánh đã trở thành một nét đẹp truyền thống trong đời sống đức tin của giáo xứ Cầu Rầm, không chỉ gửi gắm ước nguyện bình an mà còn khơi dậy niềm tin, sự gắn kết và tinh thần hướng thiện trong mỗi gia đình khi bước vào năm mới.

Lễ đầu xuân tại giáo xứ Cầu Rầm không chỉ là một sinh hoạt tôn giáo thường niên mà còn là dịp để cộng đồng giáo dân gặp gỡ, chúc nhau năm mới, thắt chặt tình đoàn kết và cùng nhau hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Người dân nườm nượp đến thánh đường lớn nhất miền Tây

Khuôn viên thánh đường được bố trí tiểu cảnh để du khách chụp ảnh lưu niệm dịp Tết (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Bính Ngọ (17-18/2), Thánh đường Tắc Sậy, một trong những công trình Công giáo lớn nhất miền Tây, đã đón hàng nghìn lượt du khách, tín đồ đến thăm viếng, du xuân. Ghi nhận của phóng viên Dân trí, không khí tại đây vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng, tấp nập.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm ô tô, xe máy từ khắp các tỉnh, thành đổ về tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Bên trong khuôn viên thánh đường, nhiều tiểu cảnh Tết Bính Ngọ được trang trí, tạo không gian lý tưởng cho du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp đầu năm mới.

Chị Yến, một du khách đến từ Cà Mau, chia sẻ: “Gia đình tôi tổ chức du xuân, và Thánh đường Tắc Sậy là một trong những điểm đến không thể bỏ qua. Chúng tôi đến đây để cúng viếng cầu bình an cho năm mới, sau đó là tham quan và chụp ảnh lưu niệm ngày Tết”.

Thánh đường Tắc Sậy được xem là thánh đường Công giáo lớn nhất miền Tây (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Anh Tuấn cùng gia đình cũng đã ghé thăm Thánh đường Tắc Sậy sau khi về Cà Mau vui xuân. Anh cho biết: “Tôi đã biết tiếng thánh đường này từ lâu nên quyết định ghé thăm. Năm mới, tôi cầu mong gia đình bình an, nhiều sức khỏe, may mắn”.

Thánh đường Tắc Sậy, tọa lạc trên quốc lộ 1A, thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau (trước đây thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), không chỉ là điểm đến tâm linh quan trọng của người Công giáo mà còn thu hút đông đảo du khách thập phương, không phân biệt tôn giáo, mỗi dịp lễ, Tết.