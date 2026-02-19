Du khách Anh phá 10 quầy ở sân bay, lộ 4 viên Viagra

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), vụ việc xảy ra tại khu vực khởi hành của sân bay.

Video lan truyền trên mạng ngày 16/2 cho thấy người đàn ông liên tục xô ngã các quầy check-in tự phục vụ và dùng cột chắn kim loại đập nhiều lần vào thiết bị trước khi bị khống chế.

Theo đó, nghi phạm trở nên kích động tại lối J trong nhà ga, sử dụng xe đẩy đẩy đổ lan can kim loại, sau đó làm đổ khoảng 10 quầy check-in và làm hư hại cả tấm kính chắn. Người này bị bắt với cáo buộc phá hoại tài sản và tàng trữ chất bị kiểm soát.

Du khách Anh gây náo loạn sân bay Hong Kong (Video: New York Post).

Cảnh sát xác nhận nghi phạm là công dân Anh 35 tuổi. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy hành khách xô ngã các máy liên tiếp, khiến nhiều người xung quanh phải tránh xa khu vực.

Theo tờ Indian Express, sau khi bị bắt, cảnh sát phát hiện người đàn ông mang theo 4 viên Viagra (thuốc dùng chủ yếu để điều trị rối loạn cương dương) không có đơn thuốc - loại dược phẩm có thể bị xếp vào nhóm “chất độc nhóm 1” theo quy định tại Hong Kong nếu tàng trữ trái phép.

Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể đối mặt án tù lên tới 10 năm đối với hành vi phá hoại tài sản và thêm tối đa 2 năm cho vi phạm liên quan đến thuốc.

Hiện trường vụ đập phá ở sân bay Hong Kong (Ảnh: Viral Press).

Một số báo quốc tế cho biết trước khi bị bắt, người này bị cho là mất bình tĩnh khi tìm mua vé máy bay. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng an ninh sân bay nhanh chóng có mặt, khống chế nghi phạm và bố trí quầy dự phòng để đảm bảo hoạt động hàng không không bị gián đoạn.

Người này đã đến Hong Kong từ tháng 11 năm ngoái theo diện thị thực 6 tháng. Danh tính đầy đủ của người này chưa được công bố, động cơ vẫn đang được điều tra.