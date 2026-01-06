Ô tô tải trọng lớn đi vào đường dân sinh dù có biển cấm xe trên 7,5 tấn

Ngày 6/1, phóng viên ghi nhận thực tế tại khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông ở cuối đường Đà Sơn 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, có một bãi tập kết tạm phế thải xây dựng hoạt động, với nhiều xe tải trọng lớn ra vào.

Bên trong bãi tập kết luôn có ít nhất hai xe múc hoạt động. Đáng chú ý, tuyến đường Đà Sơn 2 có gắn biển cấm xe trên 7,5 tấn, nhưng trong các ngày 5-6/1 vẫn ghi nhận nhiều xe tải trọng 9,1 tấn ra vào.

Xe vận chuyển phế thải xây dựng tại bãi (Ảnh: Hoài Sơn).

Gần khu vực này còn có cầu dân sinh để biển cấm xe trên 10 tấn, song các xe chở đầy phế thải, vượt tải trọng vẫn chạy qua. Phía trước cầu cũng được để tấm bảng nhắc nhở chạy chậm 5km/h.

Theo ông Cao Văn Thương, Tổ trưởng tổ dân phố 45, bãi tập kết tạm này đã hoạt động khoảng hai tháng. Từ khi bãi đi vào hoạt động, có xe tải trọng lớn ra vào cũng khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ông Thương cũng cho hay, một số xe không che chắn kỹ làm rơi vãi đất đá, gây mất an toàn giao thông, kèm theo tình trạng ồn ào, bụi bặm nhất là vào những ngày nắng nóng.

Cầu dân sinh để biển cấm xe trên 10 tấn, song các xe chở đầy phế thải, vượt tải trọng vẫn chạy qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hòa Khánh, thừa nhận việc cho phép hình thành bãi trung chuyển xuất phát từ thực trạng rác thải, phế thải xây dựng bị đổ trộm tràn lan trên địa bàn, gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Phường đã thống nhất cho một đơn vị tổ chức bãi tập kết tạm tại cuối đường Đà Sơn 2 để quản lý phế thải trước khi vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, phường đã yêu cầu đơn vị được giao nhiệm vụ phải sử dụng xe tải nhỏ, phù hợp với tải trọng cho phép của tuyến đường, di chuyển chậm qua khu dân cư.

Về phản ánh xe vượt tải trọng lưu thông trên đường dân sinh, ông Tuấn cho biết sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động này.

Hai xe tải trọng lớn ra vào cùng lúc tại đường Đà Sơn 2, có đặt biển cấm xe tải trọng 7,5 tấn (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo UBND phường Hòa Khánh, đơn vị đã thống nhất và đưa ra các phương án quản lý cụ thể đối với điểm tập kết tạm cuối đường Đà Sơn 2.

Khu đất trống tại tổ 45 được xác lập là điểm tập kết tạm thời các loại giá hạ, xà bần trước khi vận chuyển chính thức lên Khánh Sơn. Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Quốc Việt Huy được giao thực hiện nhiệm vụ tập kết, vận chuyển, với cam kết không gây ô nhiễm môi trường, chỉ sử dụng xe có trọng tải nhỏ và đảm bảo an toàn giao thông.

Để giảm áp lực lên các tuyến đường dân sinh, phường yêu cầu đơn vị vận chuyển phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng đơn vị bộ đội K64 mở hướng vận chuyển mới từ đường Nam Cao nối dài đi thẳng vào bãi tập kết.

Công tác quản lý, giám sát được giao cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hòa Khánh chủ trì; Công an phường theo dõi chặt chẽ biển số xe, lộ trình và thời gian hoạt động; tổ trưởng tổ dân phố, người dân tham gia giám sát, phản ánh các vấn đề phát sinh.