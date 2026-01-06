Biển báo bị bôi sơn, hẻm 5 tấn ở TPHCM “gánh” xe ben hàng chục tấn

Theo phản ánh của người dân đến báo Dân trí, nhiều tháng nay, con hẻm không số trên đường Thống Nhất, khu phố Nội Hóa 1, phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị xe ben “oanh tạc” mỗi ngày.

Hẻm 5 tấn gồng gánh xe ben

Theo phản ánh, từ sáng sớm đến chiều tối, nhiều chiếc xe ben nặng hàng chục tấn nối đuôi nhau ra vào hẻm để chở đất cho dự án khu dân cư Bình An Đông Tây do Tập đoàn Bcons làm chủ đầu tư.

Biển báo 5 tấn gắn ở đầu hẻm bị bôi sơn trắng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Anh Trần Gia Thuận (37 tuổi, ngụ phường Đông Hòa), cho biết, con hẻm này chỉ rộng vài mét, mỗi khi xe ben chạy vào là những phương tiện khác phải nép sát qua hai bên để tránh.

“Có những thời điểm một xe ben chạy vào, một xe ben khác chạy ra là các tài xế phải tìm cách né nhau, còn chúng tôi cũng tìm cách để tránh họ. Đây là hẻm thông hai đường, nên người dân đi xe máy qua lại rất nhiều, đặc biệt là vào giờ cao điểm”, anh Thuận nói.

Chị Hải Vy (30 tuổi) bày tỏ lo lắng khi hai đầu hẻm có đặt biển báo chỉ cho phép xe 5 tấn trở xuống lưu thông, nhưng những phương tiện nặng hàng chục tấn "oanh tạc" mỗi ngày có thể gây ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, kết cấu của mặt đường.

Người dân che mũi vì bụi bặm mỗi khi xe ben đi ngang (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ghi nhận của Dân trí, con hẻm nói trên nằm cạnh địa chỉ 29B đường Thống Nhất. Hẻm này dài khoảng 500m, nối đường Thống Nhất với đường Lồ Ồ. Hai biển báo 5 tấn đặt ở 2 đầu hẻm đều bị bôi sơn trắng để che mờ.

Từ 16h45 đến 17h ngày 22/12, đang trong khung giờ cao điểm, người dân lưu thông đông đúc, nhưng vẫn có nhiều chiếc xe ben ra vào dự án để chở đất.

Lúc 16h45, hai chiếc xe ben biển số 50E-141.xx và 61C-193.xx chạy vào hẻm để đến công trình. Hai phút sau, có thêm 2 chiếc xe ben khác cũng vào đây để lấy đất.

Lúc 16h58 phút, chiếc xe ben biển số 61C-616.xx chở đất từ công trình đi ra hẻm rồi chạy về hướng đường Thống Nhất.

Tương tự các ngày sau đó, cứ cách vài phút lại có xe ben ra vào công trình để lấy đất.

Nhiều tài xế vi phạm luật giao thông

Ngoài ra, nhiều người dân còn phản ánh một số tài xế xe ben sau khi chở đất từ công trình đi ra đường Thống Nhất, và băng qua đường không đúng quy định, nguy cơ tai nạn giao thông.

Tài xế lái xe ben từ hẻm ra đường Thống Nhất và băng qua đường không đúng quy định (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo người dân, một số tài xế chọn cách rẽ trái từ hẻm ra đường Thống Nhất để băng qua đường, thay vì rẽ phải và đi thêm khoảng 50m để quay đầu.

Lúc 17h15 ngày 29/12, tài xế lái chiếc xe ben biển số 61K-544.xx từ trong hẻm ra đường Thống Nhất, thay vì rẽ phải thì người này rẽ trái, đi không đúng phần đường quy định để băng qua đường.

Lúc 10h39 ngày 30/12, hai tài xế điều khiển 2 chiếc xe ben chở đất rời công trình, khi ra đến đường Thống Nhất họ cũng lái xe băng qua đường theo kiểu tương tự.

Đến 12h02 cùng ngày, tài xế lái xe ben biển số 61K-546.xx cũng đi theo cách này để băng qua đường.

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng và Đô thị phường Đông Hòa, cho biết, trước khi khởi công dự án, Tập đoàn Bcons có đề nghị chính quyền địa phương cho phép xe ben chạy vào hẻm để phục vụ thi công, và địa phương đã đồng ý.

Theo ông Đức, chủ đầu tư đã nộp danh sách biển số của các phương tiện phục vụ công trình, đồng thời họ cũng cam kết sẽ sửa chữa nếu hẻm này bị hư hỏng do các xe của công trình gây ra.

Về việc biển báo bị bôi sơn, ông Phạm Văn Đức đánh giá đây là hành vi sai trái. Ông Đức không loại trừ có một số đối tượng cố tình bôi sơn để chạy “ké” trong các xe được cấp phép.

“Chúng tôi sẽ cho người kiểm tra và khắc phục biển báo. Đồng thời, chúng tôi sẽ yêu cầu Công an phường Đông Hòa xác minh người đã bôi sơn lên biển báo, và tiến hành tuần tra, kiểm tra, xử lý các phương tiện chạy không đúng quy định, không có trong danh sách phục vụ công trình”, ông Phạm Văn Đức nói.

Xe ben nối đuôi nhau vào dự án khu nhà ở Bình An Đông Tây (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong khi đó, một cán bộ CSGT cho biết, do trong hẻm không có biển báo cấm rẽ trái, trên đường Thống Nhất cũng không gắn biển cấm đi ngược chiều, nên không thể xử lý các tài xế lỗi lái xe đi ngược chiều.

Tuy nhiên, với cách băng qua đường như vậy, các tài xế đã vi phạm lỗi không đi bên phải theo chiều đi của mình. Hành vi này sẽ bị phạt hành chính 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng và trừ 2 điểm.