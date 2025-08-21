Khách Tây phấn khích xem trực thăng bay ở Hà Nội: "Việt Nam quá tuyệt vời"

Người dân, du khách nước ngoài hào hứng lên quảng trường xem trình diễn bay (Video: Nguyễn Ngoan - Thành Công - Cẩm Tiên).

10h, Elena (bên trái, quốc tịch Bỉ) có mặt tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cô gái ngoại quốc ấn tượng khi thấy hàng nghìn người vây kín quảng trường, mặc áo dài, đeo khăn quàng, tay cầm cờ tổ quốc reo hò chờ buổi tập luyện của các phi công.

Khoảnh khắc đoàn trực thăng bay qua bầu trời khiến cô vừa bất ngờ vừa phấn khích. Chia sẻ với Dân trí, Elena cho biết đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Việt Nam cùng bạn bè, và cảm thấy thật may mắn khi được hòa mình vào không khí trọng đại của ngày Quốc khánh 2/9.

“Người Việt Nam thật tuyệt vời, không khí quá sôi động, điều mà tôi chưa từng thấy ở Bỉ. Chúng tôi thật may mắn khi có mặt ở đây vào dịp này”, Elena bày tỏ.

Chị Phan Thị Hương (Hải Phòng) cũng không giấu được niềm xúc động khi tận mắt chứng kiến đội hình trực thăng bay qua bầu trời Ba Đình. Sáng nay, chị đã thức dậy từ 3h, gần như trọn đêm thao thức mong chờ lên đường.

Từng tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại TPHCM, lần này chị Hương chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, với trang phục rực rỡ để hòa mình vào không khí Quốc khánh tại Hà Nội.

“Là người sinh ra trong hòa bình, tôi càng thấm thía sự hy sinh của cha ông để mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Khoảnh khắc đứng ở Quảng trường Ba Đình, ngước nhìn những đoàn bay qua và thấy gương mặt rạng rỡ của muôn người, tôi thực sự xúc động”, chị chia sẻ.

Từ 5h ngày 21/8 rất đông người dân, cùng du khách nước ngoài tập trung trước Quảng trường Ba Đình chờ xem màn tập luyện bay của các phi công. Mọi người liên tục reo hò khi xem màn diễn tập của biên đội máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trong buổi tập luyện sáng nay có sự tham gia của hai biên đội bay, là biên đội trực thăng M17 và biên đội máy bay vận tải Casa.

Người dân hào hứng dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc trực thăng bay qua, ai nấy đều bày tỏ sự tự hào khi được sống trong bầu không khí hân hoan chờ đón ngày lễ lớn của dân tộc.

Một gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đoàn trực thăng bay qua, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.

Nhiều người đi đường cũng nán lại để chứng kiến khoảnh khắc các đoàn bay luyện tập trên Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng tại Quảng trường Ba Đình. Các máy bay sẽ bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).