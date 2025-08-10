Nắng 40 độ C, giới trẻ xếp hàng dài chụp ảnh ở Lăng Bác trước 2/9

Bất chấp thời tiết oi bức với nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C, đông đảo bạn trẻ vẫn đổ vêg khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lăng Bác) để check-in, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Hà Nội đang bước vào những ngày cuối hè với nắng nóng đỉnh điểm, nhưng khu vực quanh Lăng Bác vẫn đông nghịt người, đặc biệt là giới trẻ.

Mặc dù khu vực này đang bị thu hẹp bởi dàn giáo lắp đặt phục vụ công tác chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ vẫn đến để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa.

Vỉa hè quanh khu vực này trở nên chật cứng, hàng dài các bạn trẻ xếp hàng nối nhau, tạo nên không khí náo nhiệt.

Trần Thị Ngát, có mặt tại Lăng Bác từ rất sớm, cho biết cô đã lên kế hoạch chụp ảnh từ hơn một tháng trước. Cô thuê dịch vụ makeup và thợ ảnh với tổng chi phí khoảng 3 triệu đồng để có những bức hình ưng ý.

Dù trời nắng nóng gần 40 độ và không gian khá đông, Ngát vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Dù đông hay nắng, em cũng không quan tâm lắm. Với em, vừa được chụp những bức ảnh đẹp, vừa thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc là điều rất ý nghĩa”.

Để khắc phục khó khăn do nắng nóng, ngoài việc thuê thợ ảnh chuyên nghiệp, Ngọc Khánh (SN 1996) đã thuê ê-kíp hỗ trợ chỉnh trang lại tóc và lớp trang điểm khi cần thiết nhằm lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất.

Khánh chia sẻ: “Dù trời nóng, tôi vẫn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, từ trang phục đến hình ảnh, để lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa. Để sau này, dù đi đâu, xem lại vẫn luôn nhớ về tuổi trẻ và trong tà áo dài ngày nhân dịp 2/9”.

Nguyễn Trọng Quân, nam sinh Trường Đại học Phương Đông và là tân Nam vương Thanh lịch Hà Nội 2025, cũng không bỏ lỡ dịp đặc biệt này khi đến chụp ảnh tại Lăng Bác.

Đứng giữa dòng người đông đúc, Quân chia sẻ: “Mình cảm nhận được tinh thần đoàn kết, yêu nước mãnh liệt của các bạn trẻ cũng như những người có mặt tại đây. Không phải ai cũng đến đây chỉ để chụp ảnh cho vui, mà còn để thể hiện lòng biết ơn, tự hào và sự gắn bó sâu sắc với lịch sử, văn hóa dân tộc”.

Càng gần dịp lễ 2/9, các nhiếp ảnh gia như anh Công (30 tuổi, Bắc Giang) càng tất bật hơn. Anh cho biết thu nhập trong mùa cao điểm của anh khoảng 2-3 triệu đồng một ngày, cao gấp ba lần so với thường nhật.

Chị Điệu (SN 1988) tranh thủ đến chụp ảnh tại Lăng Bác dịp 2/9. Chị chia sẻ: “Dịp 30/4-1/5 vừa rồi tôi còn vào TP Hồ Chí Minh để chụp ảnh, nên không có lý do gì mà ở Hà Nội lại không tranh thủ đến Lăng Bác sớm”.

Về trang phục, chị Điệu đã chuẩn bị sẵn từ dịp 30/4-1/5. Chị cũng cho biết, mình không đi cùng thợ ảnh riêng vì ở đây đã có đủ dịch vụ chụp ảnh.

“Các bạn thợ ảnh ở đây lấy giá khá rẻ, chỉ khoảng 300.000 đồng cho 1 bộ ảnh. Tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều nên mức giá như vậy khá hợp lý”, chị Điệu nói thêm.

Từng tốp sinh viên, nhóm bạn trẻ và người dân thuộc nhiều lứa tuổi đội nón lá, tay cầm cờ đỏ sao vàng, khăn quàng đỏ, áo dài trắng, háo hức tạo dáng trước ống kính, thể hiện niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Hòa chung không khí sôi nổi tại Lăng Bác, Minh Nga (SN 1995, Hà Đông) đã lên kế hoạch cho buổi chụp ảnh từ khoảng 1 tuần trước. Tổng chi phí cho phần trang điểm và thuê thợ ảnh của cô rơi vào khoảng 2 triệu đồng.

“Đây là sự kiện quan trọng không chỉ bởi đất nước kỷ niệm 80 năm ngày độc lập, mà còn vì năm nay mình tròn 30 tuổi. Mình mong bộ ảnh này sẽ ghi lại những dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời”, Nga nói.

Đây cũng là dịp để nhiều cặp đôi thể hiện tình cảm và niềm tự hào với quê hương, đất nước. Anh Tấn và bạn gái Châu, đến từ Huế, không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm tại Lăng Bác.

Anh Tấn, hiện công tác trong ngành công an, chia sẻ: “Chúng tôi không đi du lịch mà đi công tác, nhưng dịp ý nghĩa như thế này không phải lúc nào cũng có, nên vẫn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ”.

Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều gia đình cũng tranh thủ dịp nghỉ hè dẫn các con đến Lăng Bác chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Chị Mai Hạnh cùng 2 bé Ánh Dương và Khánh Ngọc cũng tranh thủ dịp nghỉ hè dẫn các con đến Lăng Bác vui chơi, chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

“Dù trời nóng, nhưng đây là dịp để các bé hiểu hơn về lịch sử và tình yêu quê hương. Mình muốn các con có những kỷ niệm đẹp bên ông bà, cha mẹ trong ngày lễ lớn của đất nước”, chị Mai Hạnh nói.

Không chỉ thu hút người dân trong nước, Lăng Bác còn là điểm đến được nhiều du khách quốc tế quan tâm. Anh Carl (đội mũ), một du khách đến từ Úc, cùng bạn bè không bỏ lỡ cơ hội này để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

“Tôi xem trên TikTok và thấy dòng người đông đúc đến check-in nên cũng tranh thủ ghé thăm, chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Tôi rất ấn tượng với tinh thần yêu nước và sự đoàn kết của người Việt Nam. Các bạn trẻ mặc áo dài, đội nón lá trông rất đẹp”, Carl bày tỏ.

