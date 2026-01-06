Hong Kong: Trò chơi cảm giác mạnh gặp sự cố, 15 người kẹt giữa không trung

Theo truyền thông địa phương, sự cố xảy ra vào khoảng 15h ngày 2/1 (giờ địa phương) tại khu trò chơi mang tên Wild Twister. Thời điểm đó, khi có 15 người đang tham gia trò chơi, hệ thống đột ngột dừng hoạt động, khiến toàn bộ du khách bị treo trên cao.

Trên trang web chính thức, Ocean Park mô tả Wild Twister là trò chơi xoay cảm giác mạnh đỉnh cao, đưa người chơi ngồi trên các ghế gắn vào những cánh tay cơ khí khổng lồ, quay điên cuồng theo các trục riêng biệt. Trò chơi này được đưa vào vận hành từ tháng 12/2019.

Công viên giải trí Ocean Park Hong Kong (Ảnh: People).

Trong thông báo sau sự cố, đại diện công viên cho biết toàn bộ 15 du khách đã được đưa xuống mặt đất an toàn vào lúc 15h16 cùng ngày, không có ai bị thương.

Theo phía công viên, nguyên nhân sự cố là do lỗi tín hiệu, khiến hệ thống an toàn tự động kích hoạt và dừng trò chơi. Ngay sau đó, nhân viên kỹ thuật đã nhanh chóng khởi động lại hệ thống an toàn và đưa các cabin trò chơi trở về vị trí ban đầu để du khách rời khỏi thiết bị.

Tính đến ngày 5/1, trò chơi Wild Twister vẫn tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật. Đây không phải lần đầu du khách bị mắc kẹt trên trò chơi Wild Twister. Trước đó, vào ngày 10/8/2025, 17 du khách từng bị treo lơ lửng hơn một giờ trên trò chơi này do lỗi tín hiệu tương tự.

Khi đó, hệ thống bảo vệ được kích hoạt lúc 18h20, buộc trò chơi phải tạm ngưng. Với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa, các nhân viên vận hành đã đưa toàn bộ hành khách rời khỏi thiết bị vào lúc 19h37.

Những người chơi bị mắc kẹt trên trò chơi Wild Twister trong một sự cố trước đó vào tháng 8/2025 (Ảnh: People).

Hình ảnh ghi lại từ sự cố hồi tháng 8/2025 cho thấy các hành khách bị cố định trên ghế, mắc kẹt trên cao trong tình trạng lo lắng.

Trò chơi Wild Twister cũng từng gặp trục trặc vào tháng 3/2021, khiến 14 người bị kẹt khoảng 6 phút. Ngoài ra, vào tháng 5/2025, một trò chơi khác tại Ocean Park mang tên Tower cũng phải dừng hoạt động vì lỗi tín hiệu, khiến 17 hành khách bị mắc kẹt suốt 2 giờ.

Ocean Park Hong Kong khai trương từ năm 1977, được xem là công viên giải trí lớn nhất và lâu đời thứ hai tại Hong Kong. Những sự cố liên tiếp liên quan đến lỗi tín hiệu trong thời gian gần đây đang làm dấy lên lo ngại về công tác vận hành và bảo trì các trò chơi cảm giác mạnh tại công viên này.