Hà Nội: Bát bún hơn 100.000 đồng, khách ăn trong biệt thự hàng chục tỷ đồng

Trong số những hàng quán gây sốt thời gian gần đây, quán bún bò Huế Vạn Xuân thu hút sự chú ý của nhiều thực khách khi đặt bàn ăn trong khuôn viên một căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông giữa lòng Hà Nội.

Nhiều người tò mò tìm đến quán bún bò để trải nghiệm, dù mức giá mỗi bát bún cao hơn mặt bằng chung (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ăn bát bún trong biệt thự hàng chục tỷ đồng

Không gian khác biệt này của quán khiến nhiều thực khách tò mò tìm đến trải nghiệm, dù mức giá mỗi bát bún cao hơn mặt bằng chung.

Quán nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Âu Cơ (Hà Nội) và không dễ nhận ra nếu không để ý kỹ. Không có biển hiệu lớn, bún bò Huế Vạn Xuân nằm giữa khuôn viên biệt thự cổ.

Nhiều thực khách cho biết, họ đến đây ăn vì muốn biết, liệu một món ăn vốn quen thuộc có gì khác khi được thưởng thức trong không gian đặc biệt như vậy.

Khách có thể lựa chọn ngồi ăn ở ngoài sân biệt thự (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không ít người sau khi ăn xong vẫn nán lại chụp ảnh, trò chuyện, coi đây như một trải nghiệm ẩm thực kết hợp thư giãn, thay vì chỉ là một bữa ăn trưa thông thường.

Chị Nguyễn Thuỳ Linh (27 tuổi, Hà Nội) cho biết, đến quán vì tò mò. “Tôi khá bất ngờ vì quán nằm trong ngõ nhỏ nhưng không gian lại rộng và yên tĩnh. Bình thường ăn bún bò chỉ mất khoảng 15-20 phút, nhưng ở đây tôi và bạn bè có thể ngồi lâu hơn, vừa ăn vừa trò chuyện”, chị Linh nói.

Theo chị Linh, mức giá hơn 100.000 đồng cho 1 bát bún bò Huế cao hơn mặt bằng chung, song bù lại khách hàng có thêm trải nghiệm khác biệt.

Bún bò Huế tại quán có giá dao động khoảng 65.000-110.000 đồng/bát, tùy theo lựa chọn của thực khách. Quán mở cửa từ 6h đến 14h hằng ngày, phục vụ chủ yếu vào buổi sáng và trưa. Đến đây, thực khách có thể lựa chọn ngồi ngoài sân hoặc trong không gian bên trong căn biệt thự.

Quán mở cửa từ 6h đến 14h hàng ngày (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bún bò Huế được nấu với công thức riêng

Căn biệt thự được đầu bếp Võ Quốc - chủ quán bún bò - thuê lại để làm nơi kinh doanh.

Chia sẻ về chi phí thuê và giá trị căn biệt thự, anh Võ Quốc không tiết lộ cụ thể. “Khi quyết định lựa chọn căn biệt thự này làm địa điểm mở quán, chúng tôi gần như phải sửa lại toàn bộ phần bên ngoài. Khoản đầu tư vì thế cũng không hề nhỏ”, anh Quốc nói.

Bún bò tại quán có mức giá từ 65.000 đồng/bát, bát đặc biệt lên đến 110.000 đồng/bát (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chị Nguyễn Hồng Nhung (31 tuổi, Hà Nội) cho biết, chị đã quay lại quán lần thứ 3 trong tuần, điều khiến chị nhớ nhất sau khi ăn là hương vị bún bò Huế có sự khác biệt so với nhiều quán chị từng thử trước đó. Theo chị Nhung, phần nước dùng giữ được độ thanh, hậu vị ngọt nhẹ, trong khi các nguyên liệu không bị át lẫn nhau

“Nước dùng ở đây không quá nặng mùi sa tế, vị cay vừa phải nên ăn không bị gắt hay nhanh ngán. Tôi cảm nhận rõ vị của từng thành phần trong bát bún, từ nước dùng đến thịt bò và thịt lợn, chứ không phải chỉ thấy cay và mặn như một số quán khác”, chị Nhung chia sẻ.

Cách bàn chị Nhung không xa, Nguyễn Thanh Mai (25 tuổi, Hà Nội) cũng đến quán để thử trải nghiệm khi nhìn thấy hình ảnh quán trên mạng xã hội. Thanh Mai cho biết, chị ấn tượng với không gian của quán vì khá đẹp, phù hợp để chụp ảnh và trải nghiệm.

Quán nằm trong một con ngõ không quá đông đúc, nên phần lớn khách đến quán đều do bạn bè giới thiệu, hoặc biết trước qua mạng xã hội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Tôi đoán biệt thự này phải có trị giá hàng chục tỷ đồng thậm chí cả trăm tỷ đồng vì giá bất động sản khu vực này rất đắt đỏ, giá thuê chắc hẳn cũng cao. Tuy vậy, quán lại không thu phí khi khách đến chụp ảnh nên khá thoải mái. Nếu đến đây ăn và chụp ảnh thì tôi thấy rất phù hợp”, chị Mai nói.

Bên cạnh đó, chị Thanh Mai thẳng thắn cho rằng, mức giá tại quán có thể là yếu tố khiến một số người cân nhắc.

“Nếu chỉ đến để ăn bún bò Huế thì giá hơi cao so với nhiều quán khác, nhưng với những ai muốn kết hợp ăn uống và trải nghiệm không gian thì có thể chấp nhận được. Ngoài bún bò Huế, tôi cũng rất thích các loại bánh Huế của quán”, chị Mai bộc bạch.

“Tôi mở quán bún bò để mọi người trải nghiệm thử, nếu thấy ngon thì có thể sang… ngay cạnh để học nấu bún bò”, anh Võ Quốc hài hước cho biết.

Bên cạnh bún bò Huế, quán còn phục vụ một số loại bánh đặc trưng của ẩm thực Huế như bánh nậm, bánh bèo, bánh bột lọc. Theo chủ quán, các loại bánh này được gửi trực tiếp từ Huế ra Hà Nội, sau đó hấp nóng và phục vụ trong ngày nhằm giữ trọn hương vị đặc trưng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đầu bếp Võ Quốc cho biết, phần nước dùng được nấu theo cách riêng, trong đó sa tế đóng vai trò quan trọng nhưng không được quá gắt.

“Bún bò Huế phải có cay, nhưng là vị cay tê nhẹ, chỉ cay vừa ở mép để kích thích vị giác. Nếu cay vào lưỡi thì sẽ bị tê, người ăn không còn cảm nhận được hết vị ngọt của nước dùng và các nguyên liệu. Đó là công thức riêng do tôi nghiên cứu và học hỏi nhiều năm”, đầu bếp Võ Quốc chia sẻ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam