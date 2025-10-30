Quán bún ở Hà Nội giá 20.000 đồng, chủ khẳng định chỉ lãi 2.500 đồng/bát

Quán không biển hiệu, khách nườm nượp kín bàn

Nằm trên con phố sôi động thuộc thị trấn Trâu Quỳ (cũ) nay thuộc xã Gia Lâm, Hà Nội, quán bún của anh Nguyễn Ngọc Lưu luôn nườm nượp khách ra vào mỗi buổi sáng.

Quán không có biển hiệu, từ xa nhìn lại, thực khách chỉ có thể nhận ra bởi hàng dài xe máy của người tới ăn dựng kín trước cửa, tràn sang một vài hàng quán bên cạnh. Bước qua bậc thềm, khách mới thấy ông chủ quán bún luôn trong dáng vẻ tất bật, liên tục chần bún, chan nước dùng để hai nhân viên bê tới bàn phục vụ khách.

Bát bún đầy đặn có giá 20.000 đồng.

Sáng 28/10, tranh thủ dịp quay trở lại trường cũ, anh Xuân Huy (28 tuổi, cựu sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam) ghé quán của anh Lưu để dùng bữa sáng. Nhấp thìa nước dùng và gắp thêm miếng bún kèm thịt băm, anh Huy gật gù: “Hương vị vẫn thơm ngon như vậy”.

Anh Huy cho biết đã ra trường được hơn 5 năm. Những năm tháng theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh thuê trọ ở phố này nên thường xuyên ghé quán ăn sáng. Điều anh ấn tượng là quán có mức giá rất phải chăng, ông chủ lại nhiệt tình, mến khách.

Quán bún ở Hà Nội giá 20.000 đồng/bát, chủ khẳng định chỉ lãi 2.500 đồng (Video: Nguyễn Ngoan - Hồng Hạnh).

“Hồi tôi đi học, ông chủ chỉ bán 15.000 đồng/bát, sau đó tăng lên 20.000 đồng. Bát bún rất đầy đặn, thịt mềm, ngọt. Trước đây, tôi đã thấy rẻ, lần này quay trở lại, tôi hơi bất ngờ khi qua nhiều năm, ông chủ vẫn bán giá như vậy”, anh Huy nói.

Ông Ngô Văn Tuấn (sống ở ngõ 86, Trâu Quỳ) chia sẻ, mỗi tuần đều đặn 1-2 lần, ông thường ghé quán của anh Lưu ăn sáng. Theo ông Tuấn, với 20.000 đồng, nhiều người có thể đi chợ mua bún kèm thịt về nấu nhưng chắc chắn không thể cho ra được bát bún như thành phẩm của quán.

“Canh bún thịt có vị dân dã, mùi thơm từ xương lợn ninh đặc trưng, không bị lẫn hương liệu hay vị ngọt công nghiệp, giá lại rẻ nên quán rất đông khách. Người lớn ăn no nê, trẻ con thì 2-3 cháu ăn 1 bát. Nhiều hôm tôi phải chờ một lúc lâu mới có ghế”, ông Tuấn nói.

Dù rau hay chanh, quất tăng giá, quán vẫn phục vụ khách đầy đủ.

Có mặt tại “quán bún không biển” này lúc 7h, phóng viên nhận thấy 14 bàn ăn của quán gần như kín khách. Thực khách ngồi vào bàn không lâu đã được phục vụ ngay một tô bún nóng hổi cùng rau sống ăn kèm. Những khách gọi suất 30.000 đồng, bát bún sẽ có nhiều thịt hơn, còn đa số, chủ mặc định phục vụ bát 20.000 đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Lưu cho biết, quán bún được mở từ năm 1999 bởi mẹ của anh. Trước đây, khi nhận thấy khu vực xung quanh dần đông dân cư, thu hút đông đảo sinh viên, người lao động, gia đình anh quyết định mở quán bán đồ ăn sáng. Trong khi nhiều người bán phở gà, phở bò, bún ngan…, mẹ anh lựa chọn bán canh bún thịt.

Thời gian đầu, gia đình anh chỉ bán mức giá 5.000 đồng/bát, sau đó tăng lên 10.000 đồng rồi 15.000 đồng. Mức giá 20.000 đồng được duy trì khoảng 6 năm nay. Hiện tại khi giá các nguyên liệu như bún, thịt lợn, xương, gia vị, nhân công tăng, anh Lưu vẫn giữ mức giá 20.000 đồng và chưa có ý định tăng giá.

Không gian quán bún đơn giản với hơn chục chiếc bàn kê liền nhau.

Mỗi ngày bán hơn 400 bát, 70kg bún và gần 40kg thịt

Anh Lưu cho biết, món bún của gia đình anh thực ra không có bí quyết chế biến gì cầu kỳ, đặc biệt. Anh ưu tiên sử dụng xương, thịt tươi, bún đặt hàng riêng của mối quen… để nguyên liệu được đảm bảo.

Trung bình mỗi ngày quán của anh Lưu bán hơn 400 bát bún. Anh phải nhập khoảng 70kg bún, gần 40kg thịt.

Mỗi ngày, anh thường dậy từ 3h để chuẩn bị cho buổi bán hàng. Anh ninh phần xương lợn trong nồi nước dùng 150l. Thịt ăn kèm bún là thịt má heo, thịt lọc từ xương và thịt vai xay được om trên bếp gas.

Trên quầy hàng, bên cạnh những nồi lớn đun nước dùng, nước chần bún, anh Lưu bố trí chiếc bếp gas để om thịt. Mỗi mẻ anh thường om khoảng 3-4kg thịt trong nồi, nguyên liệu chế thêm đơn giản chỉ có nước mắm. Khi khách yêu cầu, anh Lưu chần bún, múc thịt, rắc thêm chút hành, rồi chan nước dùng là hoàn thành một bát bún.

Thịt băm được anh Lưu om với lửa nhỏ, sau đó cho vào bát và chan nước dùng kèm bún.

Nhờ khâu chế biến không quá phức tạp nên khi quán đông khách, kín bàn tới gần 50 người, mình anh Lưu và hai nhân viên vẫn có thể vận hành được nhịp nhàng.

Khi được hỏi vì sao chỉ thu 20.000 đồng/bát bún, anh Lưu cho hay: “Quanh khu vực này chủ yếu là công nhân, người lao động, sinh viên. Mức giá ấy cũng là phù hợp với nhiều người. Tôi bán tại nhà, không phải thuê cửa hàng nên đỡ được một khoản chi phí lớn. Cũng may nhờ giá rẻ, mọi người ủng hộ nhiều nên quán đông khách quanh năm”, anh nói.

Người đàn ông cũng tiết lộ, trừ tất cả các chi phí, anh chỉ lãi khoảng 2.500 đồng mỗi bát bún. Không ít người tỏ ra hoài nghi về số lãi ít ỏi mà anh công khai.

Anh Lưu giải thích, đó là con số thực tế. Nếu thực sự bắt tay vào làm, mỗi người sẽ thấy con số anh đưa ra là phù hợp.

Anh Lưu thuê 2 nhân viên phụ mình bán hàng mỗi buổi sáng.

“Tôi sử dụng thịt tươi trong ngày. Nếu là thịt đông lạnh, để lâu sẽ bị chảy nước, khách ăn cũng sẽ nhận ra ngay”, anh Lưu nói và chỉ vào hai bịch nilon bên trong chứa phần thịt xay dẻo, khô ráo.

Ngoài thịt tươi nhập giá trung bình gần 100.000 đồng/kg, anh Lưu nhập bún với giá 11.000 đồng, thêm các chi phí mua xương cho nước dùng, rau sống ăn kèm, nhân công, điện, nước, gia vị… vì vậy, con số lãi anh nhận về mỗi bát chỉ vài nghìn đồng

Thời gian gần đây, quán bún của anh Lưu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều thực khách ở xa tìm đến trải nghiệm, nhiều người thậm chí đi ô tô tới quán. Giữa những món ăn sáng được chế biến cầu kỳ, nhiều nguyên liệu thì món bún thịt với hương vị mộc mạc thi thoảng để đổi bữa khiến nhiều người thích thú.

Nguyễn Thị Thảo Vân, sinh viên năm hai một trường đại học ở Hà Nội, cho biết, cô cùng bạn đã đến quán sau khi xem video chia sẻ trên mạng xã hội.

Món bún của anh Lưu được nhiều sinh viên, người lao động yêu thích.

“Học gần khu vực đường Trâu Quỳ đã 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết đến quán bún này. Tôi thấy tò mò vì hiếm khi ở Hà Nội còn có quán bán bún chỉ 20.000 đồng, nên quyết định đến thử xem hương vị ra sao”, Thảo Vân chia sẻ.

Theo lời nữ sinh, quán khá đông khách, bàn ghế gần như kín chỗ. Chỉ sau khoảng 3 phút gọi món, 2 bát bún thịt băm nóng hổi được mang ra, kèm rau sống ăn cùng. Sau khi thưởng thức, Thảo Vân cho biết suất ăn khá đầy đặn dù giá rẻ hơn nhiều so với các quán ăn sáng thông thường.

“Thịt và bún đều nhiều. Với mức giá này, tôi chắc chắn sẽ quay lại lần nữa”, cô bày tỏ. Đi cùn Thảo Vân còn một người bạn nữa, cô cũng chấm nhiều điểm cộng cho quán. Tuy nhiên, nữ sinh chia sẻ, với những người ăn nhạt sẽ cảm thấy phần thịt băm hơi đậm đà. Nếu ăn nhạt và không ăn quá nhiều bún, khách nên lưu ý với ông chủ khi tới quán gọi món.