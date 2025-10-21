Quán bún ốc Hà Nội không biển báo, khách Đài Loan tìm vã mồ hôi

Từng nhiều lần tới Việt Nam và được bạn bè chỉ dẫn, trong chuyến đi tới Hà Nội lần này, Thiên Huệ, cô gái đến từ Đài Loan (Trung Quốc) như một người sành ăn thực thụ.

Cô tiết lộ, khi tới Hà Nội, các hàng quán ngon không chỉ nằm gần những điểm du lịch. Thực ra những nơi có hương vị quyến rũ lại nằm ẩn mình trong những con hẻm sâu nhiều ngóc ngách.

"Lần này tôi sẽ khám phá những con ngõ nhỏ ở Thủ đô với nhiều quán ăn được người dân địa phương yêu thích. Các hàng quán này được ví như viên ngọc ẩn, luôn đông đúc vào giờ cao điểm. Thậm chí có nơi chẳng có biển hiệu quảng cáo và đồ ăn ở đây thường chỉ người bản địa mới biết", Thiên Huệ cho biết.

Một trong những quán ăn được vị khách Đài Loan lựa chọn lần này là hàng bún ốc nằm ở ngõ Đồng Xuân, nơi vốn nổi tiếng khu chợ ẩm thực lâu năm được nhiều khách sành ăn tìm tới.

Vị khách Đài Loan tiết lộ nước dùng đậm đà, kích thích vị giác (Ảnh cắt từ video).

Thời điểm cô gái tới, toàn bộ tầng 1 đã có khách ngồi kín chỗ. Cô bước lên tầng 2 qua một cầu thang hẹp hình xoắn ốc. Lúc này, trong quán ăn với diện tích khoảng 15m2 với vỏn vẹn 8 chiếc bàn đã chật cứng người. Khách đứng chen chúc từ ngoài cửa tới lối đi. Nhiều người phải lách qua nhau để di chuyển.

Vào giờ cao điểm, ngoài khu vực để nguyên liệu trước cửa, quán gần như không còn khoảng trống. Tại đây, khách được phục vụ 2 món gồm bún ốc truyền thống và bún ốc chuối đậu. Khác với nhiều nơi, quán không bán thêm đồ ăn kèm như giò, thịt bò hay trứng vịt lộn.

Vị khách Đài Loan gọi bát bún ốc chuối đậu để thưởng thức. Khi người phục vụ bê đồ ăn tới, cô gái phải nếm thử luôn thìa nước dùng và liên tục gật gù khen ngon.

Bát bún hấp dẫn khách bởi những con ốc to béo ngậy, đậu phụ rán vàng thấm đẫm gia vị, chuối xanh được xử lý kỹ. Đặc biệt, ốc dai giòn, không còn mùi tanh. Tất cả hòa cùng thứ nước dùng đậm đà, chua nhẹ tạo nên hương vị tổng hòa.

"Chủ quán xử lý đồ ăn rất khéo. Ốc hết tanh còn chuối để nguyên cả vỏ nhưng không còn vị chát. Có lẽ quán dùng chuối xanh mới nấu được như thế này. Tuy nhiên tôi không quen ăn chuối còn để nguyên vỏ", vị khách Đài Loan nhận xét.

Thiên Huệ tiết lộ, bát bún của mình hết 50.000 đồng tương đương với 65 Đài tệ. Đây là mức giá hợp lý cho một bữa ăn bình dân nhưng ngon miệng.

Vào giờ cao điểm, quán không còn chỗ trống (Ảnh: Toàn Vũ).

Chị Thanh Huyền, chủ quán đời thứ 3 của quán ốc cho biết, điểm khác biệt lớn nhất tại đây chính là hương vị truyền thống không thay đổi, không biến tấu.

Để tạo nên linh hồn bát bún chính là nước dùng, thứ nước trong và đậm đà vị ngọt từ xương ống ninh kỹ với vị chua tự nhiên từ cà chua, thoang thoảng mùi nếp cái dùng làm giấm bỗng. Ốc cũng được chủ quán tuyển chọn kỹ. Ốc to hay nhỏ đều phải dùng loại không già không non. Nếu ốc già sẽ dai, còn ốc non không ngọt thịt.

Đặc biệt, quán bún ốc không dùng các vị chua từ chanh hay quất. Chủ quán cho rằng, mùi từ hai loại quả này sẽ lấn át mùi giấm bỗng. Thay vào đó, khách sẽ dùng kèm me hoặc sấu ủ theo mùa. Thực khách sẽ dùng kèm đĩa rau sống xanh mướt.

Với những người quen với sự thanh đạm của những bát bún ốc truyền thống kiểu người Hà Nội xưa, đây là địa chỉ không thể bỏ qua. Mỗi bát dao động từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng tùy loại nếu muốn thêm ốc, chuối hoặc đậu.

Quán không bán kèm giò, thịt bò hay trứng vịt lộn, chỉ có bún ốc truyền thống và bún ốc chuối đậu (Ảnh: Toàn Vũ).

Quán mở cửa từ 7h30 đến 17h30 hàng ngày. Trong đó quãng thời gian từ 11h tới 13h là lúc đông khách nhất. Thời điểm này quán thường chật kín. Khách ăn xong vừa đứng lên đã có người khác tới thế chỗ. Có khách ngỏ ý muốn trả tiền trước để giữ chỗ nhưng chủ quán không nhận.

Được biết, quán đã tồn tại ở ngõ Đồng Xuân khoảng 70 năm. Thời điểm hiện tại là đời chủ thứ 3 của quán.