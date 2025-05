Bãi Sau Vũng Tàu chỉnh trang xong, khách du lịch đông đúc trở lại

Sau 6 tháng thi công với kinh phí gần 1.100 tỷ đồng, dự án chỉnh trang biển Bãi Sau Vũng Tàu đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, giúp dịp lễ 30/4 và 1/5 thu hút lượng khách đổ về biển Vũng Tàu rất đông.

Những ngày nghỉ lễ vừa qua, hàng chục nghìn người dân và du khách đổ xô đến khu vực Bãi Sau (TP Vũng Tàu) vui chơi, tắm biển.

Sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch đầu năm và Tết Nguyên đán vắng khách do thi công dự án chỉnh trang Bãi Sau, biển Vũng Tàu đợt lễ này thu hút rất đông du khách, chủ yếu từ TPHCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước.

Nhiều gia đình trẻ ở TPHCM chọn nghỉ lễ ở Vũng Tàu do khu vực Bãi Sau vừa chỉnh trang rất đẹp, quãng đường di chuyển đến Vũng Tàu khoảng hơn 100km. Ẩm thực ở Vũng Tàu rất phong phú, nhiều điểm tham quan, vui chơi.

Nhiều trường vừa thi xong nên rất đông gia đình cho con em cùng đi nghỉ mát. Theo ghi nhận hai ngày 3 và 4/5, các tuyến đường trung tâm TP Vũng Tàu và tuyến đường ven biển như Hạ Long, Thùy Vân lượng xe khá đông. Các bãi tắm ở Vũng Tàu từ đầu Mũi Nghinh Phong đến khu vực Cột Cờ đông đúc, tuy nhiên so với những ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đã giảm nhiều.

Các dịch vụ dù lượn, mô tô nước cũng thu hút du khách trải nghiệm khi đến Vũng Tàu. Thời tiết Vũng Tàu những ngày lễ nắng đẹp, rất thuận tiện cho du khách trải nghiệm vui chơi ở biển.

Nữ du khách tạo dáng bên biển Vũng Tàu. "Bãi Sau chỉnh trang xong rất đẹp. Tôi thường cùng bạn bè đi Vũng Tàu tắm biển và thưởng thức hải sản tươi ở đây. Sau này cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào hoạt động, chắc tôi sẽ về đây thường xuyên", chị Phạm Thị Lệ Uyên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) chia sẻ.

Theo Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, sau bốn ngày nghỉ lễ TP Vũng Tàu phục vụ hơn 300.000 lượt người tắm biển.

Trung tâm đã phân công 100% lực lượng ứng trực tại trụ sở làm việc, khu, điểm du lịch, bãi biển công cộng thực hiện nhiệm vụ cấp cứu thủy nạn, đảm bảo an toàn tắm biển, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ và hỗ trợ thông tin, quảng bá, hỗ trợ khách du lịch.

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 1.094 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh đã dần hình thành, một số khu vực đã chính thức mở cửa cho khách tham quan từ cuối tháng 4.

Các hạng mục như cầu đi bộ, khu trình diễn 3D Mapping ở dự án chỉnh trang khu vực Bãi Sau vừa hoàn thành thu hút du khách.

Dịp lễ này, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đại nhạc hội V-FEST ALLSTAR, liên hoan diều, giải đua thuyền buồm và giải lân sư rồng, tạo không gian giải trí cho nhân dân địa phương và thu hút khách du lịch.

Tại công viên Bãi Sau, du khách thích thú với chương trình trình diễn 3D mapping với 35 hiệu ứng được trình chiếu trên nền gạch. Khách tham quan có thể tương tác, đuổi theo các chú cá đầy màu sắc dưới đại dương.

Dự kiến toàn bộ công trình gồm 12 hạng mục chính tọa lạc trên khu đất rộng 19,2ha chạy dọc 3,2km đường Thùy Vân sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 6 năm nay.