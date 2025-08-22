Quán cà phê ở TPHCM rực rỡ cờ hoa, "tung chiêu" vẽ nón lá hút khách dịp 2/9

Những ngày này, đến với Nhâm Coffee - quán cà phê nép mình trong một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây) - khách sẽ bắt gặp không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng, ngập tràn sắc hoa.

Nhiều lá cờ được treo phủ kín không gian quán, xen lẫn những góc trang trí đặc trưng mùa lễ hội. Ngay dưới những dải cờ đỏ, một chiếc bàn nhỏ được sắp đặt với nón lá, hoa sen, màu vẽ... Đây chính là nơi du khách có thể tự tay sáng tạo nên chiếc nón lá mang dấu ấn riêng, hưởng ứng tinh thần hướng về Tổ quốc nhân dịp đại lễ.

Hoạt động vẽ nón lá tại Nhâm Coffee (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Như Phượng (26 tuổi, phường An Hội Tây) cho biết sau khi tình cờ lướt TikTok và thấy video về hoạt động vẽ nón lá này, chị rất hào hứng đến quán tham gia.

"Không khí quán đông vui, mọi người xếp hàng check-in ở góc bài trí hoa sen và cờ đỏ sao vàng. Hoạt động vẽ nón chỉ 30.000 đồng, giá rất hợp lý. Bạn bè rủ nhau đi cà phê rồi ngồi vẽ nón lá, vui và ý nghĩa lắm", chị Phượng cho hay.

Chị Phượng check-in giữa không gian ngập tràn sắc hoa cùng chiếc nón lá mừng Quốc khánh chính tay chị vẽ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ riêng chị Phượng, nhiều bạn trẻ cũng hào hứng tham gia hoạt động này, vừa nhâm nhi đồ uống, vừa thỏa sức sáng tạo trên vành nón rồi lưu lại nhiều bức ảnh đẹp để đăng tải lên mạng xã hội.

Không chỉ trở thành điểm nhấn đặc biệt cho quán, những chiếc nón lá được vẽ trong không gian rợp bóng cờ còn mang đến trải nghiệm đẹp. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là một buổi hẹn cà phê mà còn là dịp để gắn kết, nhắc nhớ về niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ lớn của đất nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, quán cà phê này không chỉ ghi điểm bởi "không gian yêu nước" rực rỡ, mà còn khá rộng rãi, đáp ứng được nhu cầu thư giãn và làm việc của khách.

Đồ ăn thức uống tại quán được trang trí hình ảnh cờ đỏ sao vàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ vậy, bên cạnh thực đơn đồ uống và bánh ngọt đa dạng, trong mỗi dịp lễ lớn như 30/4 hay 2/9, quán còn tinh tế mang đến cho khách những ly nước, chiếc bánh được phủ cờ đỏ sao vàng.

Theo chia sẻ từ quán, cờ đỏ sao vàng trên bánh nước được làm từ bột dâu và bột xoài. Dịch vụ trang trí bánh nước sẽ kéo dài suốt dịp lễ.