TPHCM khai mạc triển lãm ảnh mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 22/8, Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” tại Nhà truyền thống Cách mạng, phường Vũng Tàu (TPHCM). Cùng thời điểm, TPHCM tổ chức triển lãm ảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (TPHCM).

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Người dân chụp ảnh kỷ niệm tại triển lãm (Ảnh: Phú Việt).

Triển lãm ảnh trưng bày hình ảnh khái quát diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ mùa Xuân năm 1975.

Đặc biệt, triển lãm thể hiện thành tựu sau 50 năm thống nhất đất nước trên tất cả lĩnh vực, cùng với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị.

Hình ảnh, tư liệu thể hiện “TPHCM vững tin hướng tới kỷ nguyên mới” bao gồm: TPHCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đang bước vào một “kỷ nguyên mới”, đánh dấu bởi sự thay đổi lớn về quy mô, định hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị, một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước và khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc (Ảnh: Phú Việt).

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu các hình ảnh nghệ thuật thể hiện những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, con người, các di tích văn hóa – lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, du lịch biển TPHCM mới.

Những hình ảnh thể hiện cơ hội thành phố phát triển đột phá, tạo ra siêu đô thị du lịch đầy tiềm năng, thân thiện, mến khách, để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè và du khách quốc tế.

Tại Vũng Tàu, triển lãm mở cửa từ ngày 22/8 đến 5/9, dự kiến đón hàng chục ngàn lượt khách.