Khảo sát hiện trạng tháp cổ nghìn năm tuổi tại khu di tích ở Cà Mau

Ngày 21/8, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đã đi khảo sát khu di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng (xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau). Nơi đây có tháp cổ nghìn năm tuổi được phát hiện từ năm 1911.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (ngoài cùng bên trái), trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh và ban, ngành tại buổi kiểm tra tháp cổ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cùng đi với Bí thư Tỉnh ủy có ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ban, ngành, địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã báo cáo Bí thư Tỉnh ủy hiện trạng của khu di tích và một số phương án trùng tu, bảo vệ khu khảo cổ nói chung, tháp cổ nói riêng để đảm bảo di tích được gìn giữ lâu dài.

Theo lãnh đạo xã Châu Thới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đang lên các phương án trình lãnh đạo tỉnh xem xét.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tháp cổ Vĩnh Hưng nằm trong mặt bằng rộng hàng chục mét vuông, thấp xuống gần 1m so với nền sân di tích hiện hữu. Vào thời điểm mưa lớn, một phần khu vực tháp bị ngập nước khiến di tích ít nhiều bị ảnh hưởng.

Khu tháp cổ nghìn năm tuổi thuộc nền văn hóa Óc Eo duy nhất còn sót lại ở miền Tây Nam bộ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tháp cổ này là một kiến trúc thuộc nền văn hóa Óc Eo duy nhất còn sót lại ở Tây Nam bộ. Khu di tích cũng là một trong những điểm du lịch có tiếng ở tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau).