Hàng rong bát nháo chợ đêm du lịch Sơn Trà

Chợ đêm du lịch Sơn Trà, một điểm đến hấp dẫn du khách tại Đà Nẵng, đang đối mặt với tình trạng lộn xộn do sự xuất hiện tràn lan của các hàng quán tự phát, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Chợ đêm Sơn Trà, tọa lạc tại vị trí mới bên phải đầu cầu Rồng (phường An Hải), đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 1/8 sau thời gian tạm ngưng để sắp xếp lại. Với diện tích gần 4.000m2 và 250 gian hàng, chợ nhanh chóng trở thành điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chợ đêm du lịch Sơn Trà Đà Nẵng mở cửa trở lại từ 1/8 (Ảnh: Công Bính).

Theo ước tính của chủ đầu tư, chợ thu hút 5.000-6.000 lượt khách vào các đêm bình thường trong tuần và có thể lên đến 8.000 lượt vào cuối tuần, cao điểm.

Tuy nhiên, sự đông đúc này cũng kéo theo tình trạng hàng quán tự phát mọc lên xung quanh chợ.

Phóng viên Dân trí ghi nhận nhiều xe nước mía, đồ ăn vặt, trà sữa... chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, gây cản trở lối đi và mất mỹ quan đô thị. Nhiều người tự tiện kê bàn ghế, bày bán trái cây lộn xộn, chèo kéo khách, không niêm yết giá.

Xe nước mía án ngữ ngay lối vào chợ đêm (Ảnh: Công Bính).

Mặc dù có sự phối hợp giữa công an, lực lượng quy tắc đô thị phường và Ban quản lý chợ để đảm bảo an ninh trật tự, nhưng việc tuần tra thường chỉ duy trì đến khoảng 21h. Nắm được điều này, các hộ kinh doanh hàng rong lập tức "tung hoành" sau 21h, khi lượng khách du lịch đổ về chợ đông nhất.

Tình trạng hàng rong không chỉ tạo ra sự cạnh tranh không công bằng với các tiểu thương thuê ki-ốt trong chợ (những người phải trả tiền thuê mặt bằng, thuế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...) mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự.

Một tiểu thương trong chợ bày tỏ sự bức xúc: "Chúng tôi đã báo với ban quản lý chợ và cơ quan chức năng nhưng tình trạng vẫn không được giải quyết. Mong cơ quan chức năng dẹp hàng rong quanh chợ để tiểu thương yên tâm buôn bán".

Hàng quán kê bàn ghế lấn chiếm hết vỉa hè quanh chợ đêm, du khách phải đi xuống lòng đường (Ảnh: Công Bính).

Đại diện chủ đầu tư chợ đêm du lịch Sơn Trà thừa nhận có hàng chục hàng quán tự phát xung quanh chợ, đặc biệt đông vào những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, để tìm hiểu thông tin đa chiều nhưng không nhận được phản hồi.

UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 22/8 với địa phương, chủ đầu tư và các ngành liên quan để giải quyết tình trạng lộn xộn tại chợ đêm này, nhằm trả lại trật tự cho người dân và du khách.