Quán phở gà “yêu nước” gây sốt dịp Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội

Trong không khí rộn ràng chào đón kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một quán phở gà nhỏ nằm trên phố Đặng Tiến Đông (Hà Nội) bất ngờ trở thành điểm hẹn của nhiều thực khách.

Điều khiến quán được chú ý chính là bát phở gà đặc biệt: Bên trên có hình lá cờ đỏ sao vàng được tạo từ chính bánh phở, mang theo tinh thần yêu nước và sự sáng tạo của người nấu.

Bát phở gà trang trí hình lá cờ đỏ sao vàng gây ấn tượng với nhiều thực khách dịp Quốc khánh.

Khi bát phở được bưng ra, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước hình lá cờ nổi bật trên mặt bát. Từ cách xếp nền đỏ đến ngôi sao vàng ở giữa, từng chi tiết đều được làm thủ công, tỉ mỉ. Ý tưởng đặc biệt này xuất phát từ mong muốn gửi gắm tinh thần yêu nước qua món ăn quen thuộc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hồ Đức Mạnh (SN 1997, chủ quán) cho biết: “Mỗi dịp Quốc khánh, tôi lại có cảm xúc rất đặc biệt, nhất là khi xem các đoàn diễu binh. Lúc đó tôi nghĩ, tại sao mình không thể hiện tình cảm ấy qua bát phở - món ăn vốn gắn liền với người Việt.

Tôi muốn khi khách ăn phở, họ có thể cảm nhận được niềm tự hào dân tộc, chứ không chỉ đơn giản là thưởng thức một bát phở gà thường ngày”.

Anh Mạnh bật mí, để tạo được lá cờ đỏ sao vàng, quán chỉ làm bánh phở theo từng mẻ nhỏ, khoảng 10kg/lần. Màu đỏ được nhuộm từ bột hoa nhiên, loại bột làm từ hoa, thường dùng trong ẩm thực để tạo màu, còn màu vàng của ngôi sao được chiết xuất từ tinh dầu nghệ.

Để có bát phở đặc biệt, nhân viên quán phải ngồi hàng giờ cắt bánh phở, gắn ngôi sao vàng thủ công. Quá trình làm lá cờ đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác trong từng chi tiết.

Công đoạn chế tác khá cầu kỳ: Sau khi có bánh phở, thợ cắt thành hình lá cờ rồi gắn ngôi sao ở giữa. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và phải có nhân viên chuyên trách.

“Chỉ cần một chi tiết lệch, lá cờ sẽ không còn trọn vẹn. Chúng tôi phải làm thủ công từng lá cờ để đảm bảo đẹp mắt nhất khi đặt vào bát phở”, anh Đức Mạnh tiết lộ.

Chị Nhiên - nhân viên quán, một trong những người trực tiếp cắt và trang trí lá cờ - chia sẻ: “Một số khách thắc mắc sao màu đỏ trên lá cờ không đậm như lá cờ thật.

Thực ra các màu sắc đều được tạo từ nguyên liệu tự nhiên, màu vàng từ nghệ, màu đỏ từ hoa thiên nhiên nên hơi hồng hồng chứ không thể đỏ thắm. Chúng tôi giữ nguyên màu tự nhiên, không bắt mắt như màu đỏ tươi nhưng vừa đẹp, vừa tốt cho sức khỏe khách hàng”.

Dù có thêm khâu chuẩn bị công phu, giá bát phở vẫn giữ nguyên, từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng tùy phần. Khách có thể chọn phở nước, phở trộn, gà đùi, lườn, cánh… như thực đơn thường ngày.

“Tất cả các bát đều có cờ, khách không cần yêu cầu riêng. Tôi nghĩ chỉ một lá cờ nhỏ thôi cũng đủ để truyền tải thông điệp”, anh Mạnh cho hay.

Từ khi bát phở “yêu nước” ra mắt, lượng khách đến quán tăng rõ rệt, đặc biệt là khách trẻ. Nhiều bạn chia sẻ cảm giác thích thú khi vừa được no bụng, vừa có thể check-in với món ăn độc đáo, tạo nên trải nghiệm ngon miệng, vui vẻ.

“Khách trẻ thích thú chụp ảnh, quay TikTok. Người lớn tuổi khi nhìn thấy cũng cười vui, có bác còn nói chưa bao giờ nghĩ sẽ được ăn một bát phở có lá cờ. Với tôi, chỉ vậy thôi đã thấy hạnh phúc”, chủ quán tâm sự.

Minh Châu (bên trái) và Phương Linh thích thú chụp ảnh kỷ niệm cùng bát phở lá cờ trong lần đầu trải nghiệm.

Minh Châu và Phương Linh (SN 2002) biết đến quán qua TikTok nên quyết định tới thử. Khi bát phở được mang ra, hai bạn trẻ không giấu nổi sự tò mò trước hình lá cờ đỏ sao vàng nổi bật. Trước đó, khi xem trên mạng, họ còn tưởng phần màu đỏ được làm từ thịt.

“Ban đầu, tôi cứ nghĩ đây là miếng thịt cắt thành hình lá cờ. Đến khi nếm thử, tôi mới biết đó chính là bánh phở. Thật sự rất bất ngờ và thú vị”, Minh Châu chia sẻ.

Hà Anh (SN 2006, Hà Nội) cho biết, đây vốn là quán quen, thường xuyên dẫn bạn bè tới ăn. Tuy nhiên, khi thấy quán bất ngờ nổi tiếng với bát phở trang trí lá cờ đỏ sao vàng, cô đã rủ nhóm bạn quay lại để vừa thưởng thức, vừa chụp ảnh kỷ niệm.

“Tôi ăn ở đây nhiều lần rồi nhưng hôm nay, cảm giác đặc biệt hơn hẳn. Bát phở không chỉ ngon, mà còn mang lại sự tự hào rất riêng, khiến chúng tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này”, Hà Anh nói.

Hà Anh (thứ 4, từ phải sang) cùng nhóm bạn quay lại quán phở quen thuộc để thưởng thức bát phở “yêu nước” đặc biệt.

Nhiều thực khách khác cũng bày tỏ cảm nhận tương tự. Với họ, bát phở không chỉ đơn thuần là món ăn, mà còn là trải nghiệm trọn vẹn: Ngon miệng, đẹp mắt và giàu ý nghĩa văn hóa, gợi lên niềm tự hào dân tộc trong dịp Quốc khánh.

Thông tin quán Địa chỉ: 81 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Giá tham khảo: 30.000-50.000 đồng Giờ mở cửa: 6h-13h30 và 17h30-22h hàng ngày

Ảnh: Lê Phương Anh