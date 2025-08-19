Bài học từ trải nghiệm suýt lạc trong rừng Cúc Phương của chàng trai Hà Nội

Nỗi sợ lạc lối giữa rừng sâu

Những ngày qua, thông tin về chàng trai đi lạc nhiều ngày trong Vườn quốc gia Cúc Phương, đến nay vẫn chưa được tìm thấy, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Dưới các bài đăng liên quan trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự e ngại khi nhắc đến việc đi rừng một mình.

Có người thừa nhận từng trải qua cảm giác hoang mang, tim đập nhanh khi bỗng dưng mất phương hướng giữa rừng già.

Có người kể chỉ cần đứng giữa những tán cây cao chập chùng, ánh sáng khó lọt xuống, đã đủ để thấy mình bé nhỏ, bị “bao vây” bởi thiên nhiên rộng lớn.

Vườn quốc gia Cúc Phương vốn là địa điểm thu hút du khách (Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương).

Một tài khoản bình luận: “Chỉ tưởng tượng trời tối mà không tìm được đường ra thôi đã thấy lạnh gáy rồi”. Người khác chia sẻ: “Mình từng vào rừng một lần, đi chưa tới một giờ mà cứ nhìn đâu cũng thấy cây, không phân biệt nổi phương hướng, cảm giác hoang mang lắm”.

Có người kể rằng bản thân từng suýt lạc trong một chuyến đi bộ ở rừng, chỉ nhờ may mắn tìm được dấu mốc quen thuộc mới thoát khỏi cảnh loay hoay giữa cây cối chập chùng.

Những chia sẻ này cho thấy cảm giác mất phương hướng trong rừng không còn là nỗi lo xa vời, mà đã trở thành trải nghiệm thực tế của nhiều người mê khám phá thiên nhiên.

Anh Nguyễn Văn Quang (30 tuổi, Hà Nội) - một vận động viên thường xuyên tham gia các giải chạy đường dài, đồng thời là người dẫn các tour đi bộ trong rừng - cũng từng trải qua tình huống tương tự ở Vườn quốc gia Cúc Phương.

Anh kể lại câu chuyện suýt lạc của mình như một trải nghiệm khó quên, đồng thời rút ra nhiều bài học quan trọng để chia sẻ với cộng đồng yêu du lịch, thể thao ngoài trời.

Anh Quang cho biết bản thân có dịp tham gia một giải chạy cự ly 70km trong Vườn quốc gia Cúc Phương hồi tháng 4. Anh cảm nhận, địa hình rừng già nguyên sinh ở đây thật sự ấn tượng với những cây cổ thụ cao to, nhiều đoạn tán cây rậm rạp đến mức ánh sáng không thể xuyên qua.

“Chạy ban ngày mà có chỗ tối om, thêm những vách đá sắc nhọn và trơn trượt, khiến đường chạy vừa đẹp vừa thách thức giới hạn con người”, anh kể.

Trong quá trình chạy, ở đoạn giữa 2 trạm tiếp sức nằm ở khoảng 55-60km của cự ly, anh Quang bất ngờ bị mất phương hướng do dây đánh dấu đường của ban tổ chức bị cây đổ che lấp.

Trong chuyến đi bộ trong rừng Cúc Phương hồi tháng 4, anh Quang suýt bị lạc do mất phương hướng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có nguy cơ bị lạc, chàng trai Hà Nội cũng có phần bồn chồn và lo lắng. Tuy nhiên, do có kinh nghiệm từ nhiều lần tham gia các giải chạy ở các địa hình khác nhau, anh nhanh chóng bình tĩnh, tận dụng đồng hồ thể thao thông minh có tích hợp hệ thống định vị để xác định lại phương hướng.

“Trong rừng sâu gần như không có sóng điện thoại, vì vậy điện thoại thông minh hầu như vô tác dụng. Việc sử dụng thành thạo, tận dụng tối đa chức năng của đồng hồ, thiết bị chuyên dụng là cực kỳ hữu ích và quan trọng. Nó giúp tôi xác định được vị trí, điểm muốn đến, cao độ, địa hình, độ dốc…”, anh Quang nói.

Bài học kinh nghiệm khi khám phá rừng

Anh Quang cũng nhấn mạnh, bản thân là người có kinh nghiệm trong việc di chuyển trong rừng nên nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để tìm đúng hướng. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia dẫn tour di chuyển trong rừng, anh cũng từng chứng kiến cảnh nhiều người đi lạc chỉ vì một phút sơ sẩy.

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng lớn với nhiều cây cao, rậm rạp (Ảnh: Hữu Nghị).

“Nhiều người chủ quan, tách đoàn để đi trước hoặc đi sau một mình, cuối cùng đi lạc. Khi đó, chúng tôi phải chia nhau tìm kiếm cả đêm trong rừng”, anh Quang chia sẻ.

Thời gian qua, những câu chuyện đi lạc trong rừng liên tục xuất hiện. Anh Quang nhấn mạnh, khi đặt chân vào rừng, điều cần ưu tiên là sự an toàn. Ngoài thiết bị điện tử, anh luôn chuẩn bị sẵn những vật dụng thiết yếu như dao nhỏ, bật lửa, còi, dầu gió, bộ sơ cứu cơ bản, đèn pin…

“Đây đều là những món đồ giúp ứng phó khi gặp sự cố, trong đó còi cứu hộ và bật lửa đặc biệt quan trọng trong tình huống khẩn cấp”, anh Quang nói.

Từ trải nghiệm thực tế, anh Quang cho rằng những khó khăn lớn nhất khi đi lạc trong rừng là trời tối nhanh và địa hình rậm rạp, dễ gây hoang mang tinh thần. Trong tình huống này, kỹ năng quan sát và giữ bình tĩnh là điều quan trọng nhất.

“Một mẹo nhỏ là người bị lạc nên để ý dấu vết con người để lại: Rác thải như vỏ kẹo, chai nhựa hay hướng nước chảy. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy có lối mòn hoặc có người từng đi qua”, anh nói.

Anh Quang cũng nhấn mạnh, người lần đầu khám phá các cung đường rừng không nên đi rừng một mình, tốt nhất hãy đi theo nhóm, có kiểm lâm hoặc người bản địa dẫn đường. “Đặc biệt, nên ra khỏi rừng trước khi trời tối”, anh nhắn nhủ.

Anh Quang là người có nhiều kinh nghiệm đi bộ trong rừng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Quang, nhiều người vì quá say mê trải nghiệm cá nhân mà đôi khi quên mất yếu tố an toàn. Anh khuyến nghị mọi người “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình, đi cùng người có kinh nghiệm và luôn có kế hoạch dự phòng.

“Tự mình đi vào rừng sâu, để rồi gặp sự cố, không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè và cả xã hội khi phải tổ chức tìm kiếm, cứu hộ”, anh nhắn nhủ.

Từ câu chuyện của mình, anh Quang mong rằng những ai đam mê đi bộ, chạy bộ qua các cung đường có địa hình đặc biệt hay khám phá thiên nhiên, rừng rậm, luôn phải tỉnh táo, chuẩn bị chu đáo trước khi bước vào rừng.

“Cúc Phương và nhiều cánh rừng khác ở Việt Nam là báu vật thiên nhiên. Song, chỉ khi bạn trang bị đủ kỹ năng và sự cẩn trọng, mỗi hành trình khám phá của bạn mới thực sự trọn vẹn và an toàn”, anh Quang tâm sự.