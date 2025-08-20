Chi tiền triệu giữ chỗ quán cà phê Hà Nội xem diễu hành, khách lo mất chỗ

Nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động lớn.

Trong đó nổi bật là lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Ngoài ra, còn có các chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn pháo hoa rực rỡ tại các địa điểm đã được ấn định.

Vào thời điểm cận kề của sự kiện A80, trong những ngày này, bên cạnh việc chốt đặt khách sạn, cơ sở lưu trú đối với du khách ở phương xa, tìm những quán cà phê có tầm nhìn đẹp để xem diễu binh đang trở thành chủ đề nóng được giới trẻ đặc biệt quan tâm.

Trong những ngày này, nhiều quán cà phê ở Hà Nội trang trí cờ hoa rực rỡ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dự kiến cùng nhóm bạn xem diễu hành vào sáng 2/9, Kiều Anh (20 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ gần 10 quán cà phê quanh khu vực Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm để đặt chỗ trước. Tuy nhiên sau gần một tiếng, các cơ sở nơi cô liên hệ đều từ chối với lý do hết chỗ.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí, một số quán cà phê tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ hay khu vực trung tâm nơi khối diễu binh, diễu hành đi qua, phục vụ combo đồ uống kèm đồ ăn nhẹ với giá từ 690.000 đồng tới khoảng một triệu đồng/khách tùy vị trí chỗ ngồi.

Một số quán có vị trí "vàng" gần hồ Hoàn Kiếm, điều kiện đặt chỗ cũng khắt khe. Khách cần chuyển cọc 50-100% tổng hóa đơn để giữ ghế. Thậm chí có quán giao hẹn chỉ giữ chỗ trong khoảng thời gian nhất định. Quá giờ hẹn khách chưa tới, chấp nhận mất chỗ và mất cọc.

Chủ một quán cà phê ở phố Hàng Khay cho biết, những ngày này, quán nhận hàng chục cuộc gọi và nhắn tin đặt chỗ qua đường dây nóng và trang fanpage. Tuy nhiên vì số lượng chỗ ngồi có hạn, quán phải từ chối bớt khách. Lượng khách đặt chỗ các ngày từ 30/8 tới sáng 2/9 đều kín ghế.

Tương tự, đại diện một quán cà phê nằm trên đường Điện Biên Phủ tiết lộ, quán đã có khách đặt kín chỗ từ buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành (27/8 và 28/8), tổng duyệt (30/8 và 31/8). Buổi lễ chính thức ngày 2/9 đã sớm hết chỗ từ hơn một tuần trước.

Cũng theo vị đại diện, lượng khách gọi tới quán đặt chỗ tăng nhanh ngoài dự kiến. Nhiều khách sẵn lòng trả thêm, nhưng vì quán đã chốt cọc với những khách trước đó nên buộc phải từ chối. Hiện quán cà phê chỉ còn một số chỗ ở khu vực có tầm nhìn "không quá đẹp" vào ngày 21/8.

Trong khi đó, các quán cà phê ở khu vực phố Nguyễn Thái Học, Liễu Giai, đưa ra mức giá cọc từ 200.000 đồng tới 300.000 đồng/khách kèm theo một loại đồ uống.

Người dân náo nức trong bầu không khí hân hoan chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Với khoảng 100 chỗ ngồi, đại diện Garden Coffee ở Liễu Giai cho biết, giá cọc các ngày từ thời điểm sơ duyệt diễu binh diễu hành tới tổng duyệt là 200.000 đồng/chỗ. Riêng ngày 2/9 giá 280.000 đồng/khách. Mức giá có kèm một món đồ uống. Tuy nhiên, các quán cà phê này đều yêu cầu khách cần chuyển cọc 100% mới đảm bảo giữ chỗ cho khách.

Gợi ý một số địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Người dân và du khách có thể chọn quan sát tại nhiều tuyến đường thuộc các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Mỹ Đình.

Trong đó, ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là một trong những vị trí quan sát lý tưởng nhất, nơi người dân có thể bao quát trọn vẹn các khối. Bởi đây là điểm đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình chia thành các hướng.

Khối diễu binh theo tuyến 1 và 2 rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học. Tuyến 3 rẽ phải đi theo đường Kim Mã. Tuyến 5 đi thẳng về phía sân vận động Hàng Đẫy.

Những điều du khách cần lưu ý khi xem diễu binh, diễu hành

Nên đến sớm từ khoảng 4h30 đến 5h để chọn vị trí tốt trước khi lễ bắt đầu lúc 6h30.

Nếu người dân và du khách không chọn được vị trí đẹp, có thể xem trực tiếp qua hệ thống 270 màn hình LED được bố trí dọc các tuyến đường và 400 loa truyền thanh hỗ trợ.

Các đoàn sẽ đi qua nhiều tuyến trung tâm như Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Lê Duẩn - Tràng Thi - Hàng Khay - Ngọc Hà.