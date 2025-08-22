Hơn 16h ngày 21/8, anh Jeong Jonghyeok, 40 tuổi, người Hàn Quốc vội "lên đồ". Trang phục được anh chuẩn bị sẵn từ vài ngày trước, không thể thiếu áo cờ đỏ sao vàng cùng lá quốc kỳ Việt Nam cỡ nhỏ. Anh đặt xe rồi di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố.

20h cùng ngày mới diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhưng thời điểm anh Jonghyeok tới nơi, mọi người gần như đã ngồi kín chỗ.

Do không rành đường, anh loay hoay mới tìm được chỗ đứng rồi mắc kẹt giữa đám đông. Sau một hồi, vị khách người Hàn cũng tìm cho mình một vị trí với tầm nhìn tốt, đủ để quan sát các khối đi qua.

Vị khách Hàn Quốc hòa mình trong bầu không khí sục sôi của buổi tổng hợp luyện diễu binh diễu hành tối 21/8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời tiết oi nóng nhưng anh Jonghyeok rất bất ngờ khi chứng kiến cảnh người dân chia sẻ với nhau từng chiếc quạt. Hành động nhỏ nhưng cũng đủ ấm áp, chạm tới trái tim mỗi người.

Dù phải chờ đợi suốt nhiều tiếng, nhưng khi tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc diễu binh diễu hành hoành tráng trong buổi tổng hợp luyện của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cùng lòng yêu nước sục sôi của người Việt, vị khách người Hàn Quốc thấy hoàn toàn xứng đáng.

Khách nước ngoài chờ 4 tiếng để xem diễu binh, mệt nhưng thấy xứng đáng (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên anh Jonghyeok tham gia những buổi lễ lớn như vậy ở Việt Nam.

Vốn từng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ở Hàn Quốc, sau khi tới Việt Nam từ đầu năm nay, anh Jonghyeok lựa chọn thành phố Bắc Ninh là nơi cho khởi đầu mới của mình.

Anh Jonghyeok gần như không bỏ lỡ các buổi lễ trọng đại ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau một thời gian gắn bó, anh Jonghyeok thấy mỗi ngày có thêm lý do để thêm yêu mảnh đất này.

Trước đó hồi tháng 4, khi người dân cả nước cùng đồng loạt hướng về TPHCM cho dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vị khách Hàn Quốc chia sẻ, anh cảm nhận rõ cảm xúc tự hào và tình yêu nước của người Việt chạm tới trái tim khách nước ngoài.

Bởi vậy, anh đã đặt vé máy bay để tới TPHCM vì muốn trực tiếp chứng kiến những hoạt động kỷ niệm cho dịp đại lễ.

Vị khách thức dậy từ 4h sáng, mặc chiếc áo in hình quốc kỳ Việt Nam và mua thêm lá cờ vì muốn hòa chung niềm vui với người dân vào dịp đặc biệt. Cũng trong chuyến đi này, anh tới dinh Độc Lập để tìm hiểu thêm về lịch sử.

Gần như bất cứ sự kiện trọng đại nào của Việt Nam, anh đều không muốn bỏ lỡ. Người đàn ông Hàn Quốc từng "đi bão" cùng người dân để ăn mừng chiến thắng đội tuyển bóng đá Việt Nam, chật vật săn vé để có suất xem concert "Tổ quốc trong tim" hôm 10/8.

Trong đêm nhạc, hình ảnh lá cờ Việt Nam khổng lồ bay phất phới, bên dưới là cảnh tượng hàng chục nghìn người đặt tay lên ngực để hô vang "Việt Nam - Hồ Chí Minh" là những điều khiến anh không thể quên.

"Tôi hạnh phúc và thấy may mắn khi được hòa chung bầu không khí này. Hòa bình ở Việt Nam đẹp quá", anh Jonghyeok chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Với vị khách Hàn Quốc, những gì được chứng kiến tại Việt Nam sẽ trở thành một phần ký ức không thể quên trong suốt cuộc đời mình.