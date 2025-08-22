Sự thực về bức ảnh trực thăng kéo cờ bay giữa hoàng hôn gây sốt trên mạng

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng. Không khí hân hoan lan tỏa trên từng con phố. Từ khu vực trung tâm đến các ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rợp bóng cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dòng người tấp nập đổ về Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, khu vực phố cổ hay nhiều điểm di tích lịch sử, mang theo niềm tự hào, xúc động khi được chứng kiến thời khắc trọng đại của dân tộc.

Phố phường Hà Nội những ngày này luôn rực rỡ cờ hoa (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đây cũng là thời điểm các bức ảnh về phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa được lan tỏa nhiều trên những trang mạng xã hội. Trong số đó, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một chiếc trực thăng kéo cờ Đảng, bay giữa nền trời đỏ rực ánh hoàng hôn, hiện gây sốt ở nhiều nền tảng.

Cùng với đó, rất nhiều các trang mạng xã hội đã chia sẻ bức ảnh với lời bình luận lan tỏa.

"Cảnh tượng lá cờ phất phới tung bay giữa hoàng hôn. Đây là khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh của những ngày tháng lịch sử này", tài khoản Phương Vy nhận định.

"Hòa bình đẹp lắm. Bầu trời của tự do và niềm hy vọng. Mỗi bước chân đi là những giọt máu của thế hệ ông cha đổ xuống. Thật vinh dự và tự hào khi mang dòng máu Việt - một dân tộc phi thường", tài khoản Diệp Hoàng chia sẻ.

Bức ảnh cũng nhận về lượng tương tác lớn với hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Bức ảnh gây sốt trên nhiều nền tảng, thực chất là ảnh ghép giữa trực thăng kéo cờ và cảnh hoàng hôn (Ảnh: Đoàn Mạnh Tùng).

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đoàn Mạnh Tùng, tác giả của bức ảnh đã lên tiếng xác nhận về sự thực phía sau.

Anh Tùng cho biết, cảnh tượng bầu trời hoàng hôn được anh chụp tại tầng 14 của một chung cư ở xã Thanh Trì (Hà Nội) vào đầu tháng 8. Vào một buổi chiều, anh tình cờ bắt gặp màu hoàng hôn đỏ rực nên vội lấy máy ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.

Mới đây, anh đã ghép thêm cảnh trực thăng kéo cờ Đảng vào hình nền hoàng hôn rồi chia sẻ với một vài nhóm bạn chung niềm đam mê nhiếp ảnh. Anh không rõ ai là người chia sẻ bức hình, nhưng rất bất ngờ khi thấy ảnh của mình nhận được sự đón nhận quá lớn. Tuy là ảnh ghép nhưng bức hình khó phát hiện bởi từ hướng gió, góc chụp và ánh sáng rất chân thực.

Theo nhận định của anh, bức ảnh tuy không có giá trị để mang đi dự thi, nhưng có thể đã chạm tới trái tim của nhiều người dân Việt Nam đang sục sôi lòng yêu nước hướng về lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới.

"Có người chia sẻ với tôi rằng, sao không ghép với cảnh bình minh tượng trưng cho sự khởi đầu mới đầy hứng khởi. Nhưng tôi lại thích hoàng hôn, bởi đó là khoảnh khắc đẹp mang ý nghĩa của sự viên mãn, trọn vẹn", anh nói.