Phản hồi việc thu 10.000 đồng khi dùng nhà vệ sinh ở phố cổ

Ngày 21/8, UBND phường Hội An, thành phố Đà Nẵng đã phản hồi ý kiến công dân trên cổng góp ý thành phố về việc thu phí vệ sinh tại phố cổ.

Theo phản ánh, ngày 13/8, người này mua vé tham quan phố cổ Hội An 120.000 đồng nhưng khi dùng nhà vệ sinh Mister Loo tại đường Bạch Đằng, bị thu phí 10.000 đồng.

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Hội An đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Xã hội cử cán bộ đến kiểm tra sự việc.

Theo UBND phường Hội An, Công ty Mister Loo được UBND thành phố Hội An (cũ) cho thuê nhà 149 Trần Phú (mặt sau đường Bạch Đằng) để mở nhà vệ sinh công cộng, có hợp đồng từ ngày 1/4/2019 đến 1/4/2025 (6 năm).

Tại báo cáo ngày 13/3 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị về việc tham mưu cho UBND thành phố Hội An (cũ) cho phép Công ty Mister Loo được phép gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.

Hiện nay, công ty tiếp tục khai thác nhà vệ sinh nói trên và có bảng niêm yết giá 10.000 đồng/khách/lượt tại quầy thu tiền.

UBND phường Hội An đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị mời đại diện Công ty Mister Loo làm việc về những thỏa thuận trước đây với UBND thành phố Hội An (cũ), xem xét việc tiếp tục cho khai thác nhà vệ sinh nói trên và yêu cầu công ty thực hiện đúng các nội dung đã cam kết.

Theo tìm hiểu từ nhiều nguồn, nhà vệ sinh nói trên được thiết kế khá nhiều đồ dùng tiện nghi, sạch sẽ. Về mức giá dịch vụ, từng có một số ý kiến tranh cãi, cho rằng khách đến du lịch hầu hết là người ngoại tỉnh, mức phí 10.000 đồng thực sự có hơi cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có người đồng tình, cho rằng nhà vệ sinh này là của tư nhân xây lên để phục vụ việc giải quyết nhu cầu cá nhân một cách lịch sự, văn minh và sạch sẽ, nên việc thu phí như vậy cũng không có gì quá đáng.