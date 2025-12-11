Từ tay trắng, mẹ Việt đổi đời nhờ dốc tiền tiết kiệm mở tiệm bánh tại Đức

Thức dậy sau một đêm, chị Thúy Linh (sống ở Munich, Đức) mở máy tính, kiểm tra danh sách đơn bánh đã được khách hàng đặt từ hôm trước. Chuẩn bị bữa sáng cho con xong, chị đến cửa hàng mua nguyên liệu để kịp hoàn thành 15 đơn bánh trong ngày.

Hơn 9h, cửa tiệm May Cake (bánh ngọt Tháng Năm) mở cửa. Người phụ nữ Việt tất bật chuẩn bị kem phô mai, làm cốt bánh, trang trí theo yêu cầu. Thỉnh thoảng điện thoại reo lên, khách muốn đặt gấp bánh sinh nhật nhưng chị phải từ chối.

Cửa tiệm của chị Linh ở Munich, Đức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Lúc bắt đầu khởi nghiệp ở Đức, tôi chỉ nhận 1-2 đơn/ngày. Sau 2 năm, lượng khách hàng tăng đột biến. Mỗi ngày, tôi nhận khoảng 15 đơn, vì không có nhân viên để làm", chị Linh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vất vả nơi đất khách quê người

Sinh ra ở TPHCM, năm 2013, chị Linh kết hôn với một người Việt sinh sống tại Đức. Khi đó, chị làm nhân viên văn phòng với mức lương 35 triệu đồng/tháng, cuộc sống ổn định và không phải bận tâm về vấn đề tài chính.

Cuối năm 2014, chị quyết định sang châu Âu theo diện đoàn tụ gia đình. Trước khi rời Việt Nam, nữ nhân viên trải qua nhiều đêm suy nghĩ về lựa chọn của mình.

"Tôi sang Đức với mong muốn sau này các con có điều kiện học tập tốt, gia đình được đoàn tụ", chị Linh tâm sự.

Vừa đặt chân đến châu Âu, chưa quen với nhịp sống mới, chị nhớ bố mẹ và khung cảnh đường phố tấp nập ở quê nhà.

"Người Đức thường khá dè dặt, cẩn trọng. Lần đầu gặp, họ chưa thật sự cởi mở. Nếu cảm nhận được sự chân thành, họ sẵn sàng hỗ trợ, không nghĩ đến chuyện lợi ích", chị chia sẻ.

Vượt qua khó khăn, chị Linh đã có tiệm bánh đông khách ở Đức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một thời gian sau, chị hoà nhập với cuộc sống nơi đất khách, quen thêm người bạn mới. Chị cố gắng trau dồi tiếng Đức, hy vọng trong tương lai có thể hỗ trợ con cái học tập.

Lúc con gái đầu lòng tròn 1 tuổi, chị Linh bắt đầu nghĩ đến chuyện đi làm. Tuy nhiên, bằng cấp kế toán - tài chính trước đây của chị không được công nhận tại Đức.

"Tôi từng dự định học lại ngành kế toán nhưng trong lòng không muốn tiếp tục gắn bó với những con số. Thời gian chăm con bận rộn khiến tôi khó có thể tập trung cho việc học", chị chia sẻ.

Nhớ lại niềm đam mê làm bánh từ những ngày còn ở Việt Nam, chị ấp ủ mở một cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên, ở Đức, để làm chủ tiệm bánh, chị phải có chứng chỉ Master – bao gồm kỹ năng làm bánh cùng kiến thức về an toàn thực phẩm…

Tạm gác ước mơ, chị Linh gửi hơn 20 hồ sơ xin việc tới các cửa hàng bánh. Chuẩn bị giấy tờ chỉn chu nhưng chị không nhận được hồi âm. Người mẹ trẻ đăng một bài chia sẻ lên trang cá nhân, hy vọng tìm được cơ hội cho bản thân.

Tình cờ đọc được bài viết, một người bạn đang cần tuyển nhân viên khuyên chị nộp hồ sơ. May mắn mỉm cười, chị được nhận vào làm và gắn bó 9 tháng rồi đầu quân cho một thương hiệu bánh lớn ở Đức.

Nhiều vị khách quý mến và dành tình cảm đặc biệt cho chị Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi sáng, chị Linh dậy từ tinh mơ, đón chuyến tàu điện ngầm sớm nhất để kịp vào xưởng bánh lúc 6h. Cuối ngày, chị vội vã đón con rồi tất bật chuẩn bị bữa tối. Trong guồng quay bận rộn đó, khoảng thời gian hiếm hoi trên tàu và lúc con đã ngủ giúp chị tranh thủ ôn thi chứng chỉ Master.

"Năm 2022, khi cầm tấm bằng Master - chứng chỉ hành nghề làm bánh - tôi lập tức tìm mặt bằng. Với tôi, đó là những ngày tràn đầy hy vọng, bởi giấc mơ cuối cùng cũng sắp thành hiện thực", chị nói.

Bước ngoặt của số phận

Tiền thuê mặt bằng ở Munich vốn đắt đỏ, khi bắt đầu khởi nghiệp, chị Linh chọn cách "liệu cơm gắp mắm".

Dồn toàn bộ khoản tiết kiệm 20.000 Euro (613 triệu đồng) cùng 10.000 Euro (hơn 300 triệu đồng) do một thầy giáo cũ hỗ trợ, chị thuê một cửa hàng rộng 56m2, cách trung tâm thành phố khoảng 5km, mua sắm những dụng cụ cần thiết để làm bánh. Tháng 5/2023, tiệm bánh May Cake chính thức mở cửa.

“Vốn liếng ít nên tôi đầu tư những hạng mục cơ bản, không làm quá cầu kỳ. Tôi dành dụm tiền, chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tiếp cận khách hàng”, chị Linh kể.

Không tổ chức khai trương rầm rộ, chị tiết kiệm tối đa chi phí bằng cách không thuê nhân viên và tự tay làm bánh, vệ sinh toàn bộ cửa tiệm.

Vị khách đầu tiên của cửa hàng là một phụ nữ Đức. Tình cờ đi ngang, tò mò trước những chiếc bánh được trưng bày trong tủ kính, bà ghé vào để đặt bánh sinh nhật tặng con gái.

“Lúc nhận bánh, người phụ nữ không nghĩ một cửa hàng nhỏ có thể làm ra sản phẩm đẹp đến vậy. Từ đó, cô ấy trở thành khách quen và giới thiệu thêm nhiều khách mới”, chị Linh chia sẻ.

Những ngày đầu, tiệm chỉ nhận được 1-2 đơn mỗi ngày. Chị Linh không dám nhận nhiều hơn vì không có nhân viên phụ giúp. Ngoài ra, nữ chủ quán còn dành thời gian học thêm một chứng chỉ cho phép đào tạo nghề bánh tại Đức.

Cốt bánh của chị Linh mềm, xốp nên được nhiều khách ở Đức ưa thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giai đoạn đầu, mục tiêu lớn nhất của chị Linh không phải lợi nhuận mà là xây dựng tệp khách hàng thân thiết.

Để chinh phục khách, chị bán bánh bằng với giá của các cửa hàng khác, chú trọng chăm sóc khách hàng và cá nhân hoá theo yêu cầu. Bà chủ thử làm kem phô mai để trang trí và phủ ngoài cốt bánh. Loại kem này có vị chua nhẹ, mặn, hơi béo và không ngấy như kem bơ.

Ở Đức, bánh sinh nhật thường khá khô và cứng, bên ngoài được phết hỗn hợp rượu, nước trái cây để làm mềm. Trong khi đó, bánh của May Cake lại giữ được cốt mềm, xốp theo phong cách Việt Nam, kết hợp với dâu tây, mâm xôi, xoài, chanh… tạo vị thanh mát.

“Nhờ dùng kem phô mai, cả người lớn và trẻ em đều yêu thích, không bị ngán. Tôi còn dự định phát triển thêm dòng bánh nhân trân châu - một hương vị mới lạ được nhiều khách tò mò”, chị tiết lộ.

Điều khiến chị Linh cảm thấy hãnh diện là nhiều món bánh của Việt Nam đã chinh phục được thực khách châu Âu.

Chị kể, cách đây không lâu, một khách hàng tìm đặt làm bánh da lợn cho bữa tiệc sinh nhật. Do phải lòng hương vị của bánh da lợn sau một lần thưởng thức ở khu chợ châu Á, vị khách mong muốn có một chiếc bánh kích thước lớn để đãi mọi người.

"3 ngày sau khi tổ chức sinh nhật, vị khách quay lại, bày tỏ hài lòng, khen ngợi bánh da lợn thanh mát, hương vị tinh tế. Nghe phản hồi của khách, tôi cảm thấy tự hào về ẩm thực của Việt Nam", chị bày tỏ.

Những áp lực ít ai biết để khẳng định thương hiệu

Vừa làm bánh vừa lo cho các con, chị Linh cảm thấy có những lúc gần như kiệt sức. Ngoài giờ ôn thi chứng chỉ, chị tranh thủ hoàn thành đơn hàng. Có những hôm, bà chủ tiệm bánh thức đến quá nửa đêm mới xong việc.

Theo chị, công đoạn dọn dẹp, vệ sinh cửa hàng và dụng cụ chiếm rất nhiều thời gian, vì quy định vệ sinh an toàn thực phẩm ở Đức vô cùng nghiêm ngặt.

“Nếu nhà chức trách phát hiện vết bẩn trong khu vực làm bánh, tiệm có thể bị phạt. Do tiêu chuẩn rất cao, tôi phải cẩn thận tuyệt đối” chị nói.

Sau nhiều nỗ lực, tháng 1 vừa qua, cầm trên tay chứng chỉ cho phép đào tạo nghề bánh, chị Linh mạnh dạn mở rộng kinh doanh, chạy quảng cáo trên nhiều nền tảng. Vì vậy, lượng khách tăng đột biến, trung bình mỗi ngày từ 15–20 đơn. Giá bán cao gấp đôi so với thời điểm mới khởi nghiệp.

Để cân bằng sau những áp lực trong kinh doanh, chị Linh dành thời gian trò chuyện, vui chơi cùng các con, duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Sản phẩm bánh của chị Linh đã chiếm được tình cảm của khách hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chủ nhật là ngày của gia đình, cửa tiệm đóng cửa, tôi dành trọn thời gian cho 2 con. Nếu làm việc quá sức trong thời gian dài, tôi không thể tiếp tục theo đuổi đam mê", chị chia sẻ.

Được biết, chị Linh đang tuyển dụng 2 lao động từ Việt Nam sang làm bánh tại tiệm May Cake. Sau đó, nữ chủ quán dự định mở rộng đội ngũ lên 10 người với mục tiêu hướng tới mở chuỗi cửa hàng bán bánh tại Đức.

Trải qua những tháng ngày vất vả nhất, chị Linh cảm thấy hài lòng với những gì mình đã nỗ lực gây dựng để lo cho các con. Chính tiệm bánh nhỏ giữa lòng Munich đã giúp chị đổi đời và quảng bá văn hoá ẩm thực Việt Nam đến với thế giới.