Vì sao khó nhận ra “thịt bẩn” trong đồ hộp?

Đồ ăn hộp là loại thực phẩm quen thuộc, được bày bán rộng rãi ở các siêu thị và xuất hiện trong nhiều bữa ăn của người dân. Nhóm sản phẩm này sử dụng phương pháp bảo quản khác nhau để giữ hương vị, dưỡng chất của món ăn và bảo quản được trong thời gian dài.

Một số loại thực phẩm đóng hộp phổ biến như: thịt, hải sản, rau củ… có thể bảo quản từ 1-5 năm.

Đồ ăn đóng hộp ngày càng được sản xuất với công nghệ tiên tiến, giúp bảo quản thực phẩm trong thời gian dài mà không bị hỏng. Một số công nghệ hiện đại như sử dụng nhiệt độ cao để khử trùng, đóng gói chân không, hoặc các phương pháp xử lý khí nitơ giúp duy trì màu sắc, hương vị, và độ tươi ngon của sản phẩm trong thời gian dài.

Tuy nhiên, nhiều khâu trong quy trình sản xuất đồ hộp có thể khiến “thịt bẩn” trà trộn vào.

Quy trình sản xuất đồ đóng hộp có thể vô tình khiến “thịt bẩn” trà trộn vào (Ảnh minh hoạ: Getty).

Trong quá trình chế biến, một số công đoạn như xay nhuyễn, nấu chín hoặc phối trộn gia vị có thể làm giảm hoặc làm mất các dấu hiệu cảm quan ban đầu của thịt không bảo đảm chất lượng, như mùi hôi, màu sắc bất thường hay bề mặt biến đổi, khiến sản phẩm không còn dễ nhận diện như khi ở dạng nguyên liệu thô.

Bên cạnh đó, các loại gia vị có mùi vị mạnh như tiêu, ớt hoặc các hỗn hợp gia vị đặc trưng có thể làm thay đổi cảm nhận mùi vị của thực phẩm. Trong một số trường hợp, việc sử dụng chất tạo màu cũng có thể che lấp các dấu hiệu bất thường về màu sắc của thịt.

Việc sử dụng chất bảo quản với mục đích kéo dài thời hạn sử dụng có thể làm chậm quá trình phân hủy, qua đó làm mờ các biểu hiện hư hỏng bên ngoài của thực phẩm. Điều này khiến người tiêu dùng khó phát hiện bằng cảm quan nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng hoặc đã bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Đối với các sản phẩm đồ hộp được đóng kín, người tiêu dùng không thể quan sát trực tiếp chất lượng nguyên liệu bên trong mà chủ yếu dựa vào thông tin ghi trên bao bì, nhãn mác. Các mầm bệnh như virus, vi khuẩn hoặc độc tố vi sinh vật, nếu có, chỉ có thể được phát hiện thông qua các xét nghiệm chuyên sâu trong phòng thí nghiệm.

Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe không chỉ đến từ chất lượng nguyên liệu ban đầu, mà còn liên quan đến an toàn vi sinh trong quá trình sản xuất và bảo quản.

Đáng lưu ý, trong điều kiện đóng hộp kín và môi trường kỵ khí, nếu quy trình tiệt trùng không được kiểm soát chặt chẽ, vi khuẩn Clostridium botulinum có thể phát triển và sinh độc tố botulinum. Đây là loại độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây ngộ độc nặng, liệt cơ và đe dọa tính mạng.

Các loại thực phẩm đóng hộp kín cũng có thể trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn C. botulinum phát triển (Ảnh: Getty).

Các loại thực phẩm được đóng kín, đặc biệt là đồ hộp, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn kỵ khí phát triển nếu quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm không được kiểm soát nghiêm ngặt.

Trong trường hợp các khâu chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, tiệt trùng, đóng gói hoặc bảo quản không bảo đảm, nguy cơ nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum có thể xảy ra.

Theo hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), một số dấu hiệu thường gặp của thực phẩm nghi nhiễm vi khuẩn sinh khí gồm: vỏ hộp bị phồng; hộp rỉ sét, móp méo hoặc có hiện tượng rò rỉ; nắp hoặc đáy hộp lồi bất thường.

Khi mở hộp, nếu xuất hiện mùi lạ như hôi hoặc chua, nước bên trong bị đục, có bọt khí, hoặc xuất hiện màu sắc, váng bất thường, người tiêu dùng cần coi đây là dấu hiệu cảnh báo thực phẩm không an toàn.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tuyệt đối không nếm thử thực phẩm khi nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm khuẩn hoặc có mùi vị bất thường như chua, đắng hay khác biệt rõ rệt so với bình thường.

Đồng thời, người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm của các thương hiệu uy tín, kiểm tra kỹ tình trạng bao bì và hạn sử dụng khi mua đồ hộp nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm và các rủi ro đối với sức khỏe.