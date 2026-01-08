Ukraine cảnh báo Nga sắp tăng gấp 2 dàn "bộ não" điều khiển UAV

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: GIU).

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Kiev đang chuẩn bị cho sự leo thang của hoạt động tác chiến UAV, trong bối cảnh Nga lên kế hoạch tăng gấp 2 lực lượng máy bay không người lái (UAV) vào năm 2026.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã thành lập 1 lực lượng UAV riêng biệt, với khoảng 80.000 nhân sự và đang tiếp tục mở rộng. Trong giai đoạn thứ 2, dự kiến vào năm 2026, quy mô lực lượng này sẽ tăng gấp đôi, lên khoảng 165.500 người, trước khi có thể đạt gần 210.000 người vào năm 2030.

Cùng với, UAV, nhân sự điều khiển các vũ khí này, cũng được xem là yếu tố then chốt trong hoạt động tác chiến. Họ là các "bộ não" điều khiển vũ khí trong bối cảnh công nghệ như AI chưa thay thế được con người trong tác chiến quy mô lớn.

Song song với đó, các tổ hợp công nghiệp quân sự Nga cũng đang đẩy mạnh sản xuất. Nước này được cho là đã hoàn thành 106% đơn đặt hàng nhà nước về UAV tầm xa chỉ trong 1 năm, và hiện sản xuất hơn 400 máy bay không người lái mỗi ngày.

Máy bay không người lái đang giữ vai trò áp đảo trên chiến trường Nga - Ukraine, làm thay đổi căn bản diện mạo tác chiến trên bộ. Cả 2 bên đã tung ra hàng loạt mẫu UAV uy lực, liên tục thay đổi, cập nhật nhằm tạo ra lợi thế trước đối phương.

Dù Nga đẩy mạnh sản xuất và mở rộng lực lượng UAV, Tư lệnh Syrskyi vẫn khẳng định Ukraine đang duy trì các lợi thế then chốt, đặc biệt ở số lượng và sự đa dạng trong các ứng dụng tác chiến bằng máy bay không người lái.

Đồng thời, nước này cũng đã mở rộng quy mô lực lượng máy bay không người lái và thành lập các đội “săn UAV”. Đây là ưu tiên hàng đầu trong tác chiến hiện đại, nhằm mục tiêu vào các đơn vị UAV công nghệ cao, sở chỉ huy và kíp vận hành của lực lượng Nga.

Tư lệnh Ukraine cho biết lực lượng UAV nước này đang phát triển mạnh mẽ và sẽ tiếp tục được tăng cường trong tương lai gần, với kế hoạch nâng cao năng lực tác chiến vào năm 2026.

Trước đó, tháng 2/2024, Kiev đã chính thức thành lập Lực lượng Hệ thống Không người lái như một binh chủng độc lập trong quân đội.

Tố Uyên