Tổng thống Hàn Quốc dùng ảnh chim cánh cụt đề nghị gặp Chủ tịch Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: Yonhap).

Viết trên nền tảng mạng xã hội X, ông Lee cho biết vào ngày 7/1 rằng ông hy vọng đến ngày “tình trạng hỗn loạn và đối đầu trên bán đảo Triều Tiên sẽ được vượt qua”.

“Hãy đi gặp nhau, Po Jae Myung và Po Jong-un”, ông viết, đổi họ của 2 nhà lãnh đạo để ám chỉ đến "Pororo the Little Penguin", một bộ phim hoạt hình thiếu nhi nổi tiếng của Hàn Quốc với các nhân vật là chim cánh cụt.

Là một trong những loạt phim hoạt hình thành công nhất của Hàn Quốc, những người sáng tạo chương trình này từng thuê các xưởng phim của Triều Tiên thực hiện một phần công việc trong giai đoạn sản xuất ban đầu vào đầu những năm 2000.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã nóng lên trong vài năm qua sau giai đoạn hạ nhiệt trước đó. Sau khi nhậm chức, ông Lee đã có các nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình này. Ông từng nhận định, Seoul có thể cần thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin đơn phương để mở lại các kênh liên lạc.

Bài đăng của ông Lee được đưa ra khi ông vừa trở về sau chuyến thăm Trung Quốc, nơi ông thúc đẩy Bắc Kinh trở thành đối tác trong việc đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.

Ông Lee ngày 7/1 khẳng định rằng đã đạt được nhiều tiến triển trong việc khôi phục lòng tin với Bắc Kinh, đồng thời ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tiếp cận Triều Tiên.

Ông Lee, người đã có các cuộc hội đàm với ông Tập trong tuần này, cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng cần có sự kiên nhẫn khi hai bên thảo luận về vấn đề Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Lee đưa ra phát biểu này với truyền thông Hàn Quốc tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông đã nêu ra những nỗ lực mà Seoul đã thực hiện cho đến nay nhằm đối thoại với Triều Tiên và cải thiện quan hệ, đồng thời đề nghị ông Tập đóng vai trò trung gian vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.